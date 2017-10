FCIAC Scoreboard and Box Scores for Wednesday, Oct. 4

Below is the soccer, volleyball, field hockey and swimming & diving scoreboard for games played on Wednesday, Oct. 4. Statistics are included where provided.

Volleyball

New Canaan 3, Warde 1

25-18, 18-25, 25-20, 25-20

New Canaan Stats

Emma Wheeler – 40 assists, 14 digs

Jessica Parrino – 17 kills, 5 aces, 17 digs

Caroline Eno – 6 kills, 1 block, 1 ace

Carson Allsteadt – 24 kills, 21 digs

Hayley Salvatore – 15 digs

Nicoletta Bosanti – 16 digs

Carey Callahan – 17 digs, 2 aces

Warde Stats

Olivia Parisi – 8 kills, 6 blocks, 8 digs

Grace Dougherty – 10 kills, 7 blocks

Libby McKenna – 14 service points, 3 aces, 7 kills, 12 digs

St. Joseph 3, Westhill 1

25-18, 15-25, 25-21, 16-25

St. Joseph Stats

Christina Crocco – 17 kills, 4 blocks

Bridget Fatse – 15 kills, 5 digs

Grace Vocalina – 41 assists, 5 aces

Westhill Stats

Gabbie Veseli – 2 aces, 13 digs, 9 kills, 6 service points

Sanjana Nayak – 14 digs, 2 kills

Sophia Thagouras – 10 digs, 3 kills, 5 blocks, 20 assists

Betsy Sachs – 10 kills, 4 blocks, 7 service points

Tamar Bellete – 5 kills, 2 blocks

Staples 3, Norwalk 0

Staples Stats

Isabella Jagenberg – 7 kills, 2 blocks

Mackenzie Lesher – 7 kills, 6 aces

Vanessa Eng – 3 kills, 3 aces

Norwalk Stats

Bailey Renwick – 7 kills, 2 blocks

Ellie Cabe – 5 digs, 10 assists

Jess Otto – 10 digs, 5 points

Darien 3, Wilton 0

25-19, 25-9, 25-22

Darien Stats

Caroline Martzolf – 9 kills, 2 aces, 8 points, 6 digs

Kellie Arevalo – 4 kills, 5 aces, 27 points, 12 digs

Addie Schoen – 18 assists, 1 ace, 4 points, 7 digs

Wilton Stats

Sommer Rogg – 11 points, 4 aces, 6 kills, 5 assists, 5 digs

Sophie Phelon – 12 digs

Johanna Knox – 6 digs

Ludlowe 3, Trinity Catholic 0

Ludlowe Stats

Jessica Takami – 3 aces, 11 service points, 21 digs

Kylie Lawlor – 1 ace, 7 assists, 2 digs

Jackie Soderlund – 6 blocks, 2 kills

Greenwich 3, Stamford 2

14-25, 25-15, 25-12, 17-25, 15-10

Danbury 3, Brien McMahon 0

Central at Ridgefield

Girls Soccer

Trumbull 2, Greenwich 0

Greenwich 0-0 0

Trumbull 1-1 2

Trumbull Scoring: Meghan Ahearn  2 goals; Skylar Jorge 1 assist

Ridgefield 2, Wilton 0

Wilton 0-0 0

Ridgefield 1-1 2

Ridgefield Scoring: Caitlin Slaminko 1 goal; Faith Arnold 1 goal, 1 assist

Brien McMahon 8, Trinity Catholic 0

McMahon Scoring: Chloe Ortolano 2 goals; Mikayla Fosina 2 goals; Peyton McNamara 1 goal; Marysia Slowik 1 goal; Viviana Luna 1 goal; Emma Hargrove 1 goal

New Canaan 2, Norwalk 0

Norwalk 0-0 0

New Canaan 0-2 2

New Canaan Scoring: Braeden Dial 1 goal; Katelyn Sparks 1 goal; Julia Ozimek 2 assists

Goalies

Norwalk – Sabrina Bailon 9 saves

NC – Jordan Paterson 3 saves

Ludlowe 6, Central 0

Ludlowe Scoring: Kara Sangiuolo 2 goals; Caroline Sullivan 1 goal; Camryn Faris 1 goal; Kelsey Brown 1 goal; Emily Cheung 1 goal

Danbury 5, Stamford 1

Danbury 2-3 5

Stamford 1-0 1

Staples 7, Westhill 2

Darien 3, Warde 2

Field Hockey

Greenwich 4, Norwalk 0

Greenwich 1-3 4

Norwalk 0-0 0

Greenwich Scoring: Sam Chabot 2 goals, 1 assist; Paige Finneran 1 goal, 1 assist; Cat Vernois 1 goal

Ludlowe 2, Ridgefield 2

Girls Swimming & Diving

Greenwich 111, Darien 70

First Place Finishes

200 Medley Relay – Greenwich (T. Schinto, M. Lynch, K. Montesi, J. Merrill), 1:49.67

200 Freestyle – Lilly Clisham (G), 1:55.29

200 Individual Medley – Meghan Lynch (G), 2:06.53

50 Freestyle – Cassie Maroney (D), 25.00

100 Butterfly – Kelly Montesi (G), 57.75

100 Freestyle – Cassie Maroney (D), 54.42

500 Freestyle – Lilly Clisham (G), 5:10.88

200 Freestyle Relay – Greenich (J. Merrill, E. Warner, K. Knudsen, T. Schinto), 1:41.36

100 Backstroke – Kelly Montesi (G), 59.99

100 Breaststroke – Meghan Lynch (G), 1:07.45

400 Freestyle Relay – Greenwich (E. Warner, K. Knudson, K. Montesi, M. Lynch), 3:30.90

New Canaan 100, Norwalk/McMahon 81

First Place Finishes

200 Medley Relay – New Canaan (Caroline Sweeney, Lizzy Colwell, Maddie Haley, Alex Yee), 1:53.58

200 Freestyle – Olivia Li (NC), 1:59.44

200 Individual Medley – Maddie Haley (NC), 2:71.91

50 Freestyle – Lizzy Colwell (NC), 25.34

Diving – Claire Ross (NC), 214.85

100 Butterfly – Alejandra Roldan (N), 1:02.47

100 Freestyle – Katie Czulewicz (N), 55.26

500 Freestyle – Lauren Daignault (N), 5:25.74

200 Freestyle Relay – New Canaan (Lizzy Colwell, Olivia Li, Alex Yee, Alex Pastushan), 1:44.51

100 Backstroke – Alejandra Roldan (N), 1:05.34

100 Breaststroke – Lizzy Colwell (NC), 1:08.41

400 Freestyle Relay – New Canaan (Maddie Haley, Alex Pastushan, Olivia Li, Caroline Sweeney), 3:46.71

Westhill/Stamford 95, Danbury 72