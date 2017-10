FCIAC Scoreboard and Box Scores for Monday, Oct. 9

Below is the soccer, volleyball and field hockey scoreboard for games played on Monday, Oct. 9. Statistics are included where provided.

Field Hockey

New Canaan 7, Danbury 1

Danbury 0-1 1

New Canaan 5-2 7

Danbury Scoring: Nora Ahern 1 goal; Priscilla Garcia 1 assist

New Canaan Scoring: Allie Neugeboren 1 goal, 2 assists; Lily Decker 2 goals; Lauren Sturm 2 assists; Izzy Nesbett 1 goal; Brielle Connelly 1 goal; Olivia Flaherty-Lovy 1 goal; Marlee Smith 1 goal; Amy Tan 1 assist; Elizabeth McCarthy 1 assist

Goalies

D – Ivana Atuahene 5 saves

NC – Emily Gaeta 1 save; Kaitlyn Fico 1 save

Ludlowe 4, Brien McMahon 0

Ludlowe 3-1 4

McMahon 0-0 0

Ludlowe Scoring: Melissa Bucher 2 goals; Jacquelyn Konstanty 1 goal; Lauren Beccaria 1 goal

Goalies

L – Allison Wales and Grace Ghee 2 saves

M – Tory Horton 13 saves

Greenwich 6, Pomperaug 1

Greenwich 4-2 6

Pomperaug 1-0 1

Greenwich Scoring: Samantha Chabot 2 goals; Maggie O’Gorman 2 goals; Zoe Metalios 1 goal; Grace Sunoo 1 goal

Pomperaug Scoring: Jillian Murray 1 goal

Trumbull 2, Warde 1

Trumbull Scoring: Brooklyn Cenatiempo 1 goal, 1 assist; Jessica Lipinski 1 goal; Grace Shay 1 assist

Warde Scoring: Lilly Chemiske 1 goal

Goalies

T – Megan McCarthy 7 saves

W – Sophia Guerrera 3 saves

Girls Soccer

Darien 1, Staples 0

Staples 0-0 0

Darien 0-1 1

Darien Scoring: Katie Ramsay 1 goal

Goalies

S – Anna Sivinski 4 saves

D – Christine Fiore 12 saves

Ridgefield 2, St. Joseph 0

St. Joseph 0-0 0

Ridgefield 0-2 2

Ridgefield Scoring: Claire Middlebrook 1 goal, 1 assist; Emma Langis 1 goal; Faith Arnold 1 assist

Goalies

SJ – Veronica O’Rourke

R – Lauren Castle

Ludlowe 3, Westhill 1

Westhill 1-0 1

Ludlowe 1-2 3

Ludlowe Scoring: Georgia Hoey 2 goals; Kelsey Brown 1 goal

Westhill Scoring: Amy Barrientos 1 goal

Wilton 1, Trumbull 0

Wilton 0-1 1

Trumbull 0-0 0

Brien McMahon 4, Norwalk 1

Norwalk 0-1 1

McMahon 1-3 4

McMahon Scoring: Mikayla Fosina 1 goal, 1 assist; Chloe Ortolano 1 goal, 1 assist; Marysia Slowik 2 assists; Olivia Leone 1 goal; Peyton McNamara 1 goal

Norwalk Scoring: Caila DeGrandi 1 goal

Goalies

BM – Tatiana Arias 4 saves

N – Sabrina Bailon 12 saves

Warde 7, Stamford 0

Stamford 0-0 0

Warde 5-2 7

Danbury 7, Trinity Catholic 0

Greenwich 9, Central 0

Volleyball

New Canaan 3, Lauralton Hall 2

26-24, 20-25, 20-25, 25-21, 15-11

New Canaan Stats

Jessica Parrino – 9 kills, 4 aces, 29 digs

Carson Allsteadt – 25 kills, 24 digs

Hayley Salvatore – 14 digs, 2 aces

Carey Callahan – 17 digs, 1 ace

Emma Wheeler – 4 aces, 39 assists, 10 digs

Joel Barlow 3, Ludlowe 1

Barlow Stats

Julia Mullen – 12 digs

Scotland Davis – 12 digs

Kiara Robichaud – 17 kills, 8 digs

Ludlowe Stats

Jo Blanco – 4 service pts, 13 kills, 2 digs

Lily Traum – 1 kill, 23 assists, 5 digs

Jessica Takami – 4 service points, 21 digs

Darien 3, Newtown 1

25-20, 15-25, 25-15, 25-19

Masuk 3, Wilton 2

18-25, 26-24, 9-25, 25-14, 19-17

Warde 3, Bunnell 1