Girls Swimming & Diving – New Canaan 102, Ridgefield 83

First Place Finishes
200 Medley Relay – Ridgefield (Julia Weiner, Jenna Leonard, Elissa Clancy, Micaela O’Malley), 1:52.06
200 Freestyle – Anna Turner (R), 1:57.19
200 Individual Medley – Lizzy Colwell (NC), 2:11.94
50 Freestyle – Hannah Snyder (R), 25.82
Diving – Claire Ross (NC), 255.75
100 Butterfly – Olivia Li (NC), 1:01.43
100 Freestyle – Micaela O’Malley (R), 55.02
500 Freestyle – Anna Turner (R), 5:19.76
200 Freestyle Relay – New Canaan (Olivia Li, Nicole Vanderlee, Maddie Haley, Lizzy Colwell), 1:41.96
100 Backstroke – Julia Weiner (R), 1:01.07
100 Breaststroke – Lizzy Colwell (NC), 1:08.80
400 Freestyle Relay – Ridgefield (Hannah Synder, Stephanie Bishop, Anna Turner, Micaela O’Malley), 3:42.46