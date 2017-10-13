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Latest Scores

Girls Swimming & Diving – New Canaan 102, Ridgefield 83

Posted by FCIAC on October 13, 2017 in All Highlights, Girls Swimming, Highlights ·

First Place Finishes

200 Medley Relay – Ridgefield (Julia Weiner, Jenna Leonard, Elissa Clancy, Micaela O’Malley), 1:52.06

200 Freestyle – Anna Turner (R), 1:57.19

200 Individual Medley – Lizzy Colwell (NC), 2:11.94

50 Freestyle – Hannah Snyder (R), 25.82

Diving – Claire Ross (NC), 255.75

100 Butterfly – Olivia Li (NC), 1:01.43

100 Freestyle – Micaela O’Malley (R), 55.02

500 Freestyle – Anna Turner (R), 5:19.76

200 Freestyle Relay – New Canaan (Olivia Li, Nicole Vanderlee, Maddie Haley, Lizzy Colwell), 1:41.96

100 Backstroke – Julia Weiner (R), 1:01.07

100 Breaststroke – Lizzy Colwell (NC), 1:08.80

400 Freestyle Relay – Ridgefield (Hannah Synder, Stephanie Bishop, Anna Turner, Micaela O’Malley), 3:42.46

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