FCIAC Scoreboard and Box Scores for Monday, Oct. 16

Below is the soccer, volleyball, and field hockey scoreboard for games played on Monday, Oct. 16. Statistics are included where provided.

Boys Soccer

New Canaan 3, Ridgefield 1

Ridgefield 1-0 1

New Canaan 2-1 3

Ridgefield Scoring: James Siano 1 goal

New Canaan Scoring: Alex Zarikos 3 goals; Wes Farley 1 assist

Goalies

R – Ray Dearth 2 saves

NC – Jack Richardson 11 saves

Norwalk 3, Trumbull 0

Trumbull 0-0 0

Norwalk 2-1 3

Norwalk Scoring: Matt Hernandez 1 goal; Michael Hidalgo 1 goal; Fredy Rosales 1 goal; Iovanni Robledo 1 assist; Lucas Araujo 1 assist

Bridgeport Central 5, Trinity Catholic 1

Trinity 0-1 1

Central 4-1 5

Trinity Scoring: Jacob Calle 1 goal

Central Scoring: Jonathan Gomes 2 goals; Joshua Smith 1 goal, 1 assist; Kaan Senocak 1 goal; Jose Santos Esteban Ortega 1 assist

Danbury 4, Wilton 1

Danbury 3-1 4

Wilton 0-1 1

Danbury Scoring: Felipe Alves 2 goals; Alex Pane 1 goal; Austin Jacobs 1 goal; Brandon Tyndale 1 assist

Wilton Scoring: John Brown 1 goal; Alex Ziluca 1 assist

Stamford 5, Westhill 3

Stamford 0-5 5

Westhill 0-3 3

Stamford Scoring: Josh Labkoff 1 goal; Bogdan Chervak 1 goal; Oleh Senyk 1 goal; Orlando Coronado 1 goal; Ali Essallamy 1 goal

Westhill Scoring: Luca Mastrogiacomo 1 goal; Emir Hrustemovic 1 goal; Douglas Marroquin 1 goal

Ludlowe 0, Staples 0

Ludlowe 0-0 0

Staples 0-0 0

Brien McMahon 2, St. Joseph 2

Greenwich 3, Warde 0

Volleyball

St. Joseph 3, Ridgefield 0

25-9, 25-20, 25-21

St. Joseph Stats

Bridget Fatse – 17 kills, 3 aces

Christina Crocco – 7 kills, 6 blocks

Grace Vocalina – 34 assists, 5 aces

Staples 3, Darien 0

Staples Stats

Amanda Troelstra – 8 kills, 2 blocks

Isabella Jagenberg – 8 kills

Bella Siskind – 5 kills

Danbury 3, Trinity Catholic 0

25-13, 25-18, 25-12

Danbury Stats

Emily Grenier – 3 aces, 3 digs, 6 kills, 17 service points

Megan Mercer – 5 aces, 2 digs, 2 kills, 13 assists, 7 service points

Westhill 3, Ludlowe 1

18-25, 25-12, 27-25, 25-17

Westhill Stats

Betsy Sachs – 8 kills, 3 blocks, 10 service points

Sophia Thagouras – 7 digs, 6 kills, 15 assists, 8 service points

Gabbie Veseli – 15 digs, 7 kills, 9 service points

Nikki Newcomer – 13 digs, 12 kills, 7 service points

Vana Servos – 4 digs, 16 assists, 15 service points

Ludlowe Stats

Molly Reynolds – 10 kills

Lily Traun – 29 assists

Kaleigh Boyle – 10 digs

Wilton 3, Trumbull 2

25-14, 20-25, 26-24, 22-25, 15-10

Wilton Stats

Sommer Rogg – 23 service points, 13 aces, 22 kills, 6 digs

Juliana Musilli – 4 kills, 35 assists, 7 digs

Kiana Nobumoto – 7 kills, 6 service points, 3 aces, 2 blocks

Trumbull Stats

Krystina Schueler – 17 kills, 3 blocks, 5 digs

Bailey Cenatiempo – 9 kills, 6 aces, 1 block

Ally Nielsen – 31 assists, 14 digs, 2 aces

Brien McMahon 3, Norwalk 0

Stamford 3, Warde 1

Greenwich 3, Bridgeport Central 0

Field Hockey

Newtown 3, Warde 0