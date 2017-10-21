Girls Swimming & Diving – New Canaan 96, Ludlowe 85

First Place Finishes
200 Medley Relay – New Canaan (Rachel Panzano, Lizzy Colwell, Caroline Sweeney, Karlie Bucci), 1:56.14
200 Freestyle – Megan Phelan (L), 2:01.64
200 Individual Medley – Nicole Vanderlee (NC), 2:17.76
50 Freestyle – Lily Kernaghan (L), 25.13
Diving – Mei Fung (L)
100 Butterfly – Ali Nye (L), 1:06.40
100 Freestyle – Lily Cumello (L), 55.03
500 Freestyle – Alex Pastushan (NC), 5:32.91
200 Freestyle Relay – Ludlowe (Lily Cumello, Quinn Cunningham, Mei Fung, Megan Phelan), 1:47.83
100 Backstroke – Maddie Haley (NC), 1:04.14
100 Breaststroke – Nicole Vanderlee (NC), 1:11.19
400 Freestyle Relay – New Canaan (Alexandra Mehos, Sophia Yee, Olivia Li, Nicole Vanderlee), 3:51.27)