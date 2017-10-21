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Latest Scores

Girls Swimming & Diving – New Canaan 96, Ludlowe 85

Posted by FCIAC on October 21, 2017 in All Highlights, Girls Swimming, Highlights ·

First Place Finishes

200 Medley Relay – New Canaan (Rachel Panzano, Lizzy Colwell, Caroline Sweeney, Karlie Bucci), 1:56.14

200 Freestyle – Megan Phelan (L), 2:01.64

200 Individual Medley – Nicole Vanderlee (NC), 2:17.76

50 Freestyle – Lily Kernaghan (L), 25.13

Diving – Mei Fung (L)

100 Butterfly – Ali Nye (L), 1:06.40

100 Freestyle – Lily Cumello (L), 55.03

500 Freestyle – Alex Pastushan (NC), 5:32.91

200 Freestyle Relay – Ludlowe (Lily Cumello, Quinn Cunningham, Mei Fung, Megan Phelan), 1:47.83

100 Backstroke – Maddie Haley (NC), 1:04.14

100 Breaststroke – Nicole Vanderlee (NC), 1:11.19

400 Freestyle Relay – New Canaan (Alexandra Mehos, Sophia Yee, Olivia Li, Nicole Vanderlee), 3:51.27)

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