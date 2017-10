FCIAC Scoreboard and Box Scores for Monday, Oct. 23

Below is the soccer, volleyball, and field hockey scoreboard for games played on Monday, Oct. 23. Statistics are included where provided.

Boys Soccer

Staples 3, St. Joseph 1

St. Joseph 0-1 1

Staples 1-2 3

Staples Scoring: Anton Mahr 1 goal, 1 assist; Will Birch 1 goal; Azam Plummer 1 goal; Matt Engler 1 goal; Patricio Perez Elorza 1 goal

Norwalk 4, Darien 0

Norwalk Scoring: Matthew Hernandez 2 assists; Iovanni Robledo 1 goal; Sebastian Echeverri 1 goal; Fredy Rosales 1 goal (PK); Maicol Ruiz 1 goal (PK)

Ridgefield 2, Warde 1

Warde 1-0 1

Ridgefield 0-2 2

Ridgefield Scoring: J.T. Siano 1 goal; Alex Glass 1 goal

Danbury 1, Trumbull 1

Danbury 0-1 1

Trumbull 0-1 1

Trumbull Scoring: Jason Weinstein 1 goal; Panayiotis Xenakis 1 assist

Danbury Scoring: Joseph Mooney 1 goal

Westhill 1, New Canaan 1

Westhill 0-1

New Canaan 0-1

Westhill Scoring: Nate Isenstein 1 goal

New Canaan Scoring: Alex Zarikos 1 goal

Goalies

WH – Adrian Chung-Wilks 7 saves

NC – T.J. Richardson 13 saves

Wilton 1, Ludlowe 1

Wilton 1-0 1

Ludlowe 0-1 1

Wilton Scoring: Colin Kroll 1 goal

Ludlowe Scoring: Connor Senecal 1 goal

Stamford 7, Trinity Catholic 1

Volleyball

Greenwich 3, Danbury 0

25-13, 25-8, 25-15

Greenwich Stats

Nicole Wood – 36 assists, 5 kills

Tara Ford – 16 kills

Adnerys deJesus – 23 digs, 2 aces

Trumbull 3, Trinity Catholic 0

25-16, 25-15, 25-12

Trumbull Stats

Anna Vitols – 6 kills, 2 blocks, 4 assists

Bailey Cenatiempo – 9 digs, 5 kills, 8 service points

Rachel Hage – 7 digs, 1 assist, 12 service points, 5 aces

Ridgefield 3, Norwalk 0

25-11, 25-10, 25-12

Ridgefield Stats

Caroline Curnal – 4 digs, 11 kills

Taylor Brand – 4 digs, 8 service points, 3 aces

Olivia Wanicka – 17 assists

Norwalk Stats

Dori Bartush – 4 digs, 2 service points

Bailey Renwick – 2 digs, 6 assists, 7 kills, 1 block, 1 ace



Wilton 3, Brien McMahon 1

25-22, 25-20, 19-25, 25-16

Wilton Stats

Sommer Rogg – 6 service points, 21 kills, 8 digs

Sophie Phelan – 13 digs, 9 service points, 2 aces

Juliana Musilli – 10 service points, 10 kills, 22 assists, 9 digs

Addie Tanzman – 4 blocks, 6 kills

St. Joseph 3, New Canaan 0

St. Joseph Stats

Grace Vocalina – 21 assists, 9 aces

Bridget Fatse – 8 kills

Christina Crocco – 5 blocks

Hannah Hutchison – 12 digs

New Canaan Stats

Carson Allsteadt – 10 kills, 12 digs

Emma Wheeler – 20 assists, 12 digs

Jessica Parrino – 9 kills

Ludlowe 3, Warde 1

21-25, 26-24, 25-21, 25-21

Westhill 3, Darien 1

25-27, 25-11, 25-12, 25-11

Staples 3, Weston 0

Staples Stats

Isabella Jagenberg – 11 kills, 2 blocks

Amanda Troelstra – 8 kills

Stamford 3, Bridgeport Central 0

Field Hockey

Darien 6, Brien McMahon 0

Westhill at Stamford, 7