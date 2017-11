East Lyme 0-0 0

New Canaan 0-2 2

New Canaan Scoring: Brielle Connelly from Allie Neugeboren, 34:48; Allie Neugeboren from Sierra Smith, 45:21

Goalies

EL – Lydia Swan 5 saves

NC – Emily Gaeta 1 save

No. 8 New Canaan will play at No. 1 Pomperaug in the quarterfinals at 3:30 p.m., Thurs., Nov. 9