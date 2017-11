Hall 0-0 0

Darien 3-3 6

Darien Scoring: Kendall Wisinksi 1 goal; Kiki Tropsa 1 goal; Molly Hellman 1 goal; Sydney Schrencker 1 goal; Katie Elders 1 goal; Hannah Riegel 1 goal; Emily Schwartzman 1 assist; Bridget Mahoney 1 assist

No. 5 Darien will host No. 4 Norwalk in the quarterfinals on Nov. 10 or 11