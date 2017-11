Darien 1-3 4

Enfield 0-1 1

Darien Scoring: Shea van den Broek 1 goal, 1 assist; Molly Hellman 1 goal; Sydney Schrenker 1 goal; Bridget Mahoney 1 goal; Kerry Blatney 1 assist; Katie Elders 1 assist; Kiki Tropsa 1 assist

Enfield Scoring: Taylor Geagione 1 goal

Goalies

D – Erica Blaze

E – Kelly Mazza

No. 5 Darien will play No. 7 Staples in the final at Wethersfield HS on Sat., Nov. 18, time TBA