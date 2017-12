FCIAC girls ice hockey and basketball scoreboard and box scores for Monday, Dec. 11

Below is the girls ice hockey and basketball scoreboard for games played on Monday, Dec. 11. Statistics are included where provided.

Girls Ice Hockey

Darien 4, West Haven 1

Darien 2-1-1 4

West Haven 0-1-0 1

First Period

D – Cate Droogan from Shea van den Broek

D – Kiki Tropsa from Corinne Bevill

Second Period

WH – Taylor Nowak from Mia Celentano

D – Corinne Bevill unassisted

Third Period

D – Libby Branca from Kate Bellissimo

Goalies

WH/SHA – Tatum Courtmanche 26 saves

D – Hallie Kreppein 17 saves

Greenwich 3, Simsbury 1

Greenwich 1-0-2 3

Simsbury 1-0-0 1

First Period

G – Emma Wingrove from Delaney Roth and Jennie Piotrzkowski, 1:58

S – Kate Werle from Grace Melanson, 13:19

Second Period

No Scoring

Third Period

G – Grace Fahey from Anna Keaveney and Jennie Piotrzkowski, 5:58

G – Paige Finneran from Katie Piotrzkowski, 12:50

Shots: Greenwich 31, Simsbury 15

Goalies

G – Jessie Aselin 14 saves

S – Tori LaCroix 28 saves

Girls Basketball

New Canaan 44, Bassick 30

Bassick 7-6-5-12 30

New Canaan 7-13-15-9 44

Bassick: Amaya Labrador 4 2-4 10, Destiny Martinez 2 3-8 7, Amerie Davidson 3 0-1 6, Britney Elliott 1 0-1 3, Destiny Allen 1 0-0 2, Kualika Collins 1 0-0 2. Totals 12 5-14 30

NC: Karlie Bucci 5 0-0 10, Leigh Charlton 4 0-1 9, Maeve Selvaggi 2 0-0 5, Elizabeth DeMarino 2 0-0 4, Emily Shizari 1 1-2 3, Catherine Bopp 1 0-0 3, Jane Charlton 1 1-2 3, Riana Afshar 1 0-2 3, Caity Blair 1 0-0 2, Reilly Krug 1 0-0 2, Emily Bryant 0 0-0 0, Eliza Pohle 0 0-0 0, Annie Minaglia 0 0-0 0. Totals 19 2-7 44

3-pointers: B – Elliott; NC – L. Charlton, Selvaggi, Bopp, Afshar

Weston 47, Trinity Catholic 38

Trinity 9-10-11-8 38

Weston 12-14-7-14 47

TC: Molly Murphy 3 0-1 6, Emma Garner 4 2-2 11, Iyanna Lops 2 2-3 7, Caitlyn Scott 4 5-5 14, Kiera Fenske 0 0-0 0, Sarah Jablonsky 0 0-0 0, Theresa Lupinacci 0 0-0 0. Totals 13 9-11 38

Weston: Grace Toner 4 4-4 12, Georgia Burkard 0 2-5 2, Katie Orefice 2 9-12 13, Bridget Angus 0 0-0 0, Jennifer Welsh 2 2-3 6, Kate Joyce 7 0-3 14, Kelly Rosemann 0 0-0 0, Lindsey Kuzma 0 0-0 0. Totals

3-pointers: TC – Garner, Lops, Scott

Ludlowe 60, Harding 21

Ludlowe: Bridget Paulmann 17 points, Bridget O’Leary 12 points, Erin O’Leary 7 points

Harding: Tamia Bagley 0 0-0 0, Selina Burgos 1 0-0 2, Jonazha Davis 2 0-0 4, Lexene Small 1 0-0 2, Jordan Bass 2 0-0 4, Shyni Cross 4 1-2 8, Azsanay Torres 0 0-0 0, Lauren McKenzie 0 0-0 0, Tejana Wright 0 0-0 0. Totals: 10 1-1 21.

Ludlowe: Lily Traum 1 0-0 2, Anna Paulmann 2 0-0 4, Emma Torello 2 1-1 4, Bridget O’Leary 5 2-2 12, Bridget Paulmann 6 2-2 17, Paige O’Connell 2 0-0 4, Erin Capodanno 0 0-0 0, Amanda Schramm 1 0-0 2, Trish Carey 0 0-0 0, Ira Boci 1 0-0 2, Erin O’Leary 3 0-0 7, Juliet Bucher 0 0-0 0, Callie Cirilli 0 0-0 0. Totals: 25 4-6 50.

3-pointers: L – O’Leary B, Paulmann B. 3, O’Leary E, Cirilli

Pomperaug 58, St. Joseph 36

St Joseph 9-5-7-15 36

Pomperaug 12-15-23-8 58

St Joseph: Veronica Lubas 0 3-3 3, Elizabeth Adzima 0 1-2 1, Kathryn Zito 1 3-4 5, Kaitlin Capobianco 1 0-0 2, Tessie Hynes 2 1-3 6, Sarah Johnson 0 1-2 1, MacKenna Hedman 0 0-0 0, Rahmia Johnston 2 0-0 4, Becca Kery 2 0-0 4, Allison Krakowska 0 0-0 0, Elena Ball 3 1-3 8, Maddie Johnson 1 0-2 2, Emma Elrod 0 0-2 0. Totals 12 10-21 36

Pomperaug: Kelly Powers 1 0-0 2, Lindsey Ouellette 1 0-0 3, Karli Opalka 8 0-2 16, Molly Flanagan 0 0-0 0, Megan Todhunter 2 1-4 6, Claudine Legato 2 3-4 9, Allison McCormick 2 1-2 5, Maggie Lee 2 1-2 5, Maddie Villa 5 2-3 12. Totals 23 8-17 56

3 pt FG – St Joseph – Tessie Hynes – 1, Elena Ball -1; Pomperaug – Legato – 2, Oulette – 1, Todhunter – 1

Highlights – SJ – Elena Ball had 10 rebounds and 3 blocks. Kaitlin Capobianco had 5 steals and 4 assists. Pomperaug – Karli Opalka scored her thousandth point.

Norwalk 61, Darien 52

Newtown 57, Danbury 34