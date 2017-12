Girls Basketball – Trumbull 52, Hamden 35

Trumbull: Meghan Lesko 2 0-0 5; Kelly O’Leary 1 0-0 2; Krystina Schueler 1 0-0 2; Aisling Maguire 4 1-1 10; Julie Keckler 3 1-6 8; Cassi Barbato 4 0-0 10; Allie Palmieri 6 0-0 13; Brady Lynch 1 0-0 2. Team Totals: 22 2-7 52

Hamden: Asya Brandon 0 5-9 5; Rebecca Oberman-Levine 1 1-3 3; Sarah Street 1 2-5 4; Makaela Johnson 4 0-0 9; Taniyah Thompson 5 2-2 12; Kyndal Russell 1 0-0 2; Aliyah Cox 0 0-0 0; Jordyn Alston 0 0-0 0. Team Totals: 12 10-19 35

Trumbull 7-17-15-13 52

Hamden 9-9-6-9 35

3-Pointers: Trumbull – Cassi Barbato 2, Meghan Lesko, Aisling Maguire, Julie Keckler 1, Allie Palmieri; Hamden – Makaela Johnson

Game Highlights: Trumbull opened the season with a road win. Brady Lynch and Aisling Maguire had 7 Rebounds apiece.