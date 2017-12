Girls Basketball – Newtown 44, St. Joseph 32

St Joseph: Veronica Lubas 1 0-0 2 Elizabeth Adzima 0 0-0 0 Kathryn Zito 1 2-4 4 Kaitlin Capobianco 1 0-0 2 Tessie Hynes 1 3-3 5 Sarah Johnson 0 0-0 0 Rahmia Johnston 2 1-2 6 Allison Krekoska 0 0-0 0 Elena Ball 5 0-0 11 Maddie Johnson 0 0-2 0 Emma Elrod 1 0-0 2 Totals: 12 6-11 32

Newtown: Cailin Wilson 2 0-0 6 Rylee Mulligan 2 4-4 10 Ali Kelleher 1 1-2 4 Carolina Stubbs 0 0-3 0 Cyleigh Wilson 1 0-0 2 Carlie Smith 0 0-0 0 Jackie Matthews 1 3-4 5 Nicki DaPra 3 4-4 12 Kira Smith 1 0-0 2 Amy Sapenter 1 0-2 3 Totals: 12 12-19 44

St Joseph 11-7-6-8 32

Newtown 10-12-7-15 44

3-pointers: St Joseph – Rahmia Johnston, Elena Ball; Newtown – Carlin Wilson 2, Rylee Mulligan 2, Nicki DaPra 2, Ali Kelleher, Amy Sapenter

Highlights: SJ – Tessie Hynes had 4 Steals and 4 Assists, Kaitlin Capobianco had 3 Assists and 5 Steals