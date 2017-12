FCIAC basketball, ice hockey and wrestling scoreboard and box scores for Wednesday, Dec. 13

Below is the girls ice hockey, girls basketball, and wrestling scoreboard for Wednesday, Dec. 13. Statistics are included where provided.

Girls Basketball

Brien McMahon 46, Darien 38

Brien McMahon: Aija Andrews 4 0-1 8 Tatiana Arias 2 1-2 8 Meagan Bombace 2 2-4 6 Angelica De Los Santos 0 0-0 0 Shaniya Francis 0 0-0 0 Jescie Holmes 0 0-0 0 Jocelyn Lister 0 2-2 2 Michelle Menard 0 0-0 0 Shaniya Mesilien 4 3-6 11 Michelle Perea 3 4-7 10 Bryanna Perez 0 0-0 0 Beverly Rosiclairr 0 0-0 0 Kassandra Scott 0 0-0 0 Tiffany Scott 0 0-0 0 Stephanie Skidmore 0 1-2 1 Totals: 15 13-24 46

Darien: Gwen Dolce 1 0-0 2 Lindsay Dimonekas 1 1-4 3 Caroline Krueger 2 2-2 7 Katie Ramsay 2 3-4 7 Chrissie Fiore 6 0-1 12 Rachel Stabbie 0 1-2 1 Hayley King 1 0-0 3 Hasanna Abubanke 1 1-6 3 Totals: 12 8-19 38

McMahon 2-8-18-18 46

Darien 8-12-5-13 38

3-pointers: BM – Arias; D – Krueger, King

Trumbull 52, Hamden 35

Trumbull: Meghan Lesko 2 0-0 5; Kelly O’Leary 1 0-0 2; Krystina Schueler 1 0-0 2; Aisling Maguire 4 1-1 10; Julie Keckler 3 1-6 8; Cassi Barbato 4 0-0 10; Allie Palmieri 6 0-0 13; Brady Lynch 1 0-0 2. Team Totals: 22 2-7 52

Hamden: Asya Brandon 0 5-9 5; Rebecca Oberman-Levine 1 1-3 3; Sarah Street 1 2-5 4; Makaela Johnson 4 0-0 9; Taniyah Thompson 5 2-2 12; Kyndal Russell 1 0-0 2; Aliyah Cox 0 0-0 0; Jordyn Alston 0 0-0 0. Team Totals: 12 10-19 35

Trumbull 7-17-15-13 52

Hamden 9-9-6-9 35

3-Pointers: Trumbull – Cassi Barbato 2, Meghan Lesko, Aisling Maguire, Julie Keckler 1, Allie Palmieri; Hamden – Makaela Johnson

Game Highlights: Trumbull opened the season with a road win. Brady Lynch and Aisling Maguire had 7 Rebounds apiece.

Newtown 44, St. Joseph 32

St Joseph: Veronica Lubas 1 0-0 2 Elizabeth Adzima 0 0-0 0 Kathryn Zito 1 2-4 4 Kaitlin Capobianco 1 0-0 2 Tessie Hynes 1 3-3 5 Sarah Johnson 0 0-0 0 Rahmia Johnston 2 1-2 6 Allison Krekoska 0 0-0 0 Elena Ball 5 0-0 11 Maddie Johnson 0 0-2 0 Emma Elrod 1 0-0 2 Totals: 12 6-11 32

Newtown: Cailin Wilson 2 0-0 6 Rylee Mulligan 2 4-4 10 Ali Kelleher 1 1-2 4 Carolina Stubbs 0 0-3 0 Cyleigh Wilson 1 0-0 2 Carlie Smith 0 0-0 0 Jackie Matthews 1 3-4 5 Nicki DaPra 3 4-4 12 Kira Smith 1 0-0 2 Amy Sapenter 1 0-2 3 Totals: 12 12-19 44

St Joseph 11-7-6-8 32

Newtown 10-12-7-15 44

3-pointers: St Joseph – Rahmia Johnston, Elena Ball; Newtown – Carlin Wilson 2, Rylee Mulligan 2, Nicki DaPra 2, Ali Kelleher, Amy Sapenter

Highlights: SJ – Tessie Hynes had 4 Steals and 4 Assists, Kaitlin Capobianco had 3 Assists and 5 Steals

Norwalk 74, Bridgeport Central 21

Warde 48, Wilbur Cross 40

Pomperaug 62, Danbury 44

Girls Ice Hockey

New Canaan 3, Simsbury 1

New Canaan 1-1-1 3

Simsbury 0-0-1 1

New Canaan: Kelly Benson 1 goal, 1 assist; Theresa Marciano 1 goal; Liz McCarthy 1 goal; Anika Curri 1 assist; Zoe Jones 1 assist; Jess Eccleston 1 assist

Goalies

NC – Kara Fahey 15 saves

Shots: NC 32, S 16

Avon/Southington 2, Stamford/Westhill/Staples/Trinity 0

Avon 0-2-0 2

SWST 0-0-0 0

A/S: Abby Lamson 1 goal; Caroline Nisbet 1 goal; Sydney Rice 2 assists; Isabella Lumia 1 assist

Goalies

AS – Logan Lada 20 saves

SWST – Mary Leydon 17 saves

Shots on Goal: AS 17, SWST 20

Wrestling

Trumbull 49, Stamford 18

160 – Webster Williams (T) dec Ibrahim Abdul-Hakeem 14-4

170 – Jake Heerman (S) pin Gabe LaGuardia 1:29

182 – Joe Palmieri (T) pin Matthew Amokrane :38

195 – Double Forfeit

220 – Brett Nutter (T) pin Micah Aryeetuy :40

285 – L.J. Suarez (T) dec Jose Mediva 7-2

106 – Brandon Leung (S) Pin Jr Vano 1:24

112 – Jack Ryan (T) Pin Jonathan Christie :38

120 – Brandon Neri-Jacobs (T) Dec ryan Gover 10-9

126 – Jonathan Kosak (T) pin Bill Griffin 2:44

132 – Jack Higgins (S) Pin David Castaldo 1:22

138 – Matt Ryan(T) Tech Garry Mendez 18-2

145 – Jack McGurk(T) Major Edgar Melina 9-0

152 – Jace Starrett (T) Pin Delvin Gustamar 1:33

Staples 44, Greenwich 33

120 – Dylan Marone (S) pin Emanuel Lai 1:13,

126 – Cormac Doyle (G) pin Gerard Allen 2:48,

132 – Mitchell Grimes (G) pin Yoel Hooper-Antunez 1:31,

138 – Daniel Boccardo (S) maj. Chris Del Re 10-1,

145 – Luke Molina (S) pin Christian Stanback 4:50,

152 – John-Carter Montoni (S) maj. Jakob Falus 13-3,

160 – Jacob Qiu (S) pin Cristobal Isaacs 0:42,

170 – Jackson Blanchard (G) dec. Dominic Arciola 3-1,

182 – Andrew Nanai (G) pin Mason McCabe 2:48,

195 – Josh Springer (S) pin Ryan Merida 1:08,

220 – Jacob Rizy (S) pin Esdras Flores-Najera 1:36,

285 – George Harrington (S) pin Glen Rivas 0:12,

106 – William Fox (G) pin Paul Hwang 5:29,

112 – Carlos DeWinter (G) pin Terry Brannigan 2:48

Wilton 42, Ludlowe 30

106 – Luis Zambrano (FL) pinned Max Mannino, 3:56

113 – Travis Longo (W) pinned Jacob Pressler, 1:39

120 – Everett Nash (FL) dec. Finn McGovern, 9-6

126 – Nick Rende (W) pinned Antonio Nicholas, 1:00

132 – Trey Thomas (W) pinned Adam Arnaout, 3:11

138 – Zach Taylor (FL) pinned Dom Caratozzolo, 1:45

145 – Eric Emmendorfer (FL) won by forfeit

152 – Sebastian Bastos-Neto (FL) won by forfeit

160 – Thomas Murray (FL) dec. Seth Warren, 6-1

170 – Zach Zeyher (W) pinned Nicky Leonardis, 0:46

182 – Jacob Robb (W) major dec. Justin Hathaway, 11-4

195 – Tyler Previte (W) pinned Stan Goldlewski, 3:23

220 – Stephen Kendra (W) won by forfeit

285 – Ethan Helman (W) pinned Jessie Barber, 1:20