Girls Basketball – Staples 55, St. Joseph 51

Staples 13-14-11-17 55

St Joseph 16-18-8-9 51

Staples: Abby Carter 0 0-0 0, Elle Fair 4 5-5 14, Sophie Smith 2 0-1 4, Nicole Dienst 1 1-2 3, Marisa Shorrock 2 2-2 6, Amanda Troelstra 1 0-2 2, Kate Rutter 0 0-0 0, Marley Lopez 6 0-0 12, Arianna Gerig 4 6-8 14, Isa Didio 0 0-0 0. Totals 20 14-20 55

St Joseph: Veronica Lubas 0 0-0 0, Kathryn Zito 4 20-0 10, Kaitlin Capobianco 3 0-0 7, Tessie Hynes 5 2-3 13, Sarah Johnson 0 0-0 0, Rahmia Johnston 3 5-6 12, Allison Krekoska 0 0-0 0, Elena Ball 2 0-0 4, Maddie Johnson 1 1-2 3, Emma Elrod 1 0-0 2. Totals 19 8-11 51

3-pointers: Staples – Fair -1; St Joseph – Kathryn Zito – 2, ┬áRahmia Johnston – 1, Kaitlin Capobianco – 1 Tessie Hynes – 1

Highlights – SJ – Kaitlin Capobianco had 7 assists and 3 steals; Emma Elrod had 8 Rebounds; Elena Ball had 5 Assists and 7 Rebounds