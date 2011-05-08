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Latest Scores

Girls Basketball – Trumbull 61, Danbury 29

Posted by FCIAC on December 19, 2017 in All Highlights, Girls Basketball, Highlights ·

Trumbull 17-14-11-19 61

Danbury 5-8-5-11 29

Trumbull: Jessica Lipinski 0 0-0 0; Meghan Lesko 0 0-0 0; Bella McCain 3 0-0 7; Maeve Hampford 1 0-0 2; Kelly O’Leary 1 0-0 2; Krystina Schueler 2 0-0 4; Jenna DeSabella 0 0-0 0; Aisling Maguire 8 1-4 18; Julie Keckler 3 2-3 8; Cassi Barbato 2 0-0 4; Gianna Ghitsa 0 0-0 0; Allie Palmieri 5 0-0 12; Brady Lynch 2 0-0 4. Trumbull Team Totals: 27 3-7 61

Danbury: Rachel Langan 0 0-0 0; Demia Moore 0 2-2 0; Sabrina Almedia 0 0-2 0; Emma Sullivan 0 0-0 0; Katrina Sullivan 3 1-3 7; Susana Almeida 5 1-2 15; Tanisha Cunningham 0 1-3 1; Emily Rojas 0 0-0 0; Ty’lynn Itm 2 0-0 4; Emily Greiner 0 0-0 0. Danbury Team Totals: 10  5-10 29

3-Pointers Made: Trumbull – Bella McCain-1; Aisling Maguire-1; Allie Palmieri-2; Danbury – Susana Almeida-4

Game Highlights: T – Brady Lynch had 9 rebounds

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