FCIAC hoops and hockey scoreboard, box scores for Tuesday, Dec. 19

Below is the basketball and ice hockey scoreboard for Tuesday, Dec. 19. Statistics are included where provided.

Boys Basketball

Trumbull 85, Bullard-Havens 29

Bullard-Havens 6-12-7-4 29

Trumbull 22-19-18-8 67

Bullard Havens: Tyrese Wright 2 1-6 7, Maurice Nelson 0 1-3 1, Elijah White 4 2-6 11, Lan Dunbar 0 0-0 0, Malik Lominy 4 0-0 8, Cyrus Cotto 0 0-0 0, Barry Jean Pierre 0 0-0 0, Aland Beliard 1 0-0 2. Totals 11 4-15 29

Trumbull: Mileeq Green 1 0-0 3, Josh Cappello 1 0-0 3, Dylan Palinkas 0 1-2 1, Chris Brown 5 0-0 11, Isaiah Johnson 3 1-1 7, Kyle Atherton 2 0-1 4, JP Fromageot 2 1-2 5, James O’Brien 0 0-0 0, JT Therriault 2 0-0 5, Cape Holden 6 0-0 16, Timmond Williams 4 1-2 11, Andrew Cutter 2 0-0 4, Evan Gutkowski 3 3-3 9, Quentar Taylor 3 0-1 6. Totals 34 7-12 85

3 Pointers: BH – Wright 2, White 1; T – Holden 4, Williams 2, Green 1, Cappello 1, Brown 1, Therriault 1

Rebounds: Gutkowski 12, Fromageot 6, Palinkas 6, Williams 6

Assists: Taylor 6, Brown 4

New Canaan 79, Kaynor Tech 57

New Canaan: Alex Gibbens 25 pts; Matt Brand 17 pts

Notre Dame-West Haven 67, Greenwich 35

Girls Basketball

New Canaan 50, Westhill 32

New Canaan 20-8-13-9 50

Westhill 11-7-7-7 32

NC: Leigh Charlton 7 5-8 19, Emily Shizari 4 1-3 9, Maeve Selvaggi 3 0-0 8, Jane Charlton 2 0-0 4, Quinn McKiernan 1 0-2 3, Caity Blair 1 0-0 2, Eliza Pohle 1 0-0 2, Cameron Murphy 0 2-2 2, Reilly Krug 0 0-0 0, Liz DeMarino 0 1-2 1, Riana Afshar 0 0-0 0, Catherine Bopp 0 0-0 0, Emily Bryant 0 0-0 0, Karlie Bucci 0 0-0 0. Totals 19 9-17 50

Westhill: Grace Tufano 4 1-3 10, Maddy Bautista 4 0-5 8, Sam Johns-Folkes 3 2-5 8,Grace Hanson 1 1-2 3, Nia Holley 1 0-0 3. Totals 13 4-15 32

3-pointers: NC – Selvaggi 2, McKiernan; WH – Holley, Tufano

Stamford 50, Trinity Catholic 44

Stamford 8-19-10-13 50

Trinity 15-3-8-18 44

Stamford: Andrea O’Connor 5 3-7 13, Megan Landsiedel 3 2-7 8, Jessica Nelson 1 2-2 4, Kelly Jagodzinski 2 0-0 4, Claudia Moses 0 0-2 0, Alexa Kellner 8 0-0 19, Brooke Kelly 1 0-1 2. Total 20 7-19 50

Trinity: Molly Murray 5 0-0 10, Emma Garner 1 0-0 2, Iyanna Lops 4 1-2 11, Sarah Jablonsky 0 0-0 0, Caitlyn Scott 5 3-8 14, Kiera Fenske 3 0-0 7, Teresa Lupinacci 0 0-0 0. Total 18 4-10 44

3-pointers: S – Kellner 3; TC – Lops 2, Scott 1, Fenske 1

Trumbull 61, Danbury 29

Trumbull 17-14-11-19 61

Danbury 5-8-5-11 29

Trumbull: Jessica Lipinski 0 0-0 0; Meghan Lesko 0 0-0 0; Bella McCain 3 0-0 7; Maeve Hampford 1 0-0 2; Kelly O’Leary 1 0-0 2; Krystina Schueler 2 0-0 4; Jenna DeSabella 0 0-0 0; Aisling Maguire 8 1-4 18; Julie Keckler 3 2-3 8; Cassi Barbato 2 0-0 4; Gianna Ghitsa 0 0-0 0; Allie Palmieri 5 0-0 12; Brady Lynch 2 0-0 4. Trumbull Team Totals: 27 3-7 61

Danbury: Rachel Langan 0 0-0 0; Demia Moore 0 2-2 0; Sabrina Almedia 0 0-2 0; Emma Sullivan 0 0-0 0; Katrina Sullivan 3 1-3 7; Susana Almeida 5 1-2 15; Tanisha Cunningham 0 1-3 1; Emily Rojas 0 0-0 0; Ty’lynn Itm 2 0-0 4; Emily Greiner 0 0-0 0. Danbury Team Totals: 10 5-10 29

3-Pointers Made: Trumbull – Bella McCain-1; Aisling Maguire-1; Allie Palmieri-2; Danbury – Susana Almeida-4

Game Highlights: T – Brady Lynch had 9 rebounds

Staples 55, St. Joseph 51

Staples 13-14-11-17 55

St Joseph 16-18-8-9 51

Staples: Abby Carter 0 0-0 0, Elle Fair 4 5-5 14, Sophie Smith 2 0-1 4, Nicole Dienst 1 1-2 3, Marisa Shorrock 2 2-2 6, Amanda Troelstra 1 0-2 2, Kate Rutter 0 0-0 0, Marley Lopez 6 0-0 12, Arianna Gerig 4 6-8 14, Isa Didio 0 0-0 0. Totals 20 14-20 55

St Joseph: Veronica Lubas 0 0-0 0, Kathryn Zito 4 20-0 10, Kaitlin Capobianco 3 0-0 7, Tessie Hynes 5 2-3 13, Sarah Johnson 0 0-0 0, Rahmia Johnston 3 5-6 12, Allison Krekoska 0 0-0 0, Elena Ball 2 0-0 4, Maddie Johnson 1 1-2 3, Emma Elrod 1 0-0 2. Totals 19 8-11 51

3-pointers: Staples – Fair -1; St Joseph – Kathryn Zito – 2, Rahmia Johnston – 1, Kaitlin Capobianco – 1 Tessie Hynes – 1

Highlights – SJ – Kaitlin Capobianco had 7 assists and 3 steals; Emma Elrod had 8 Rebounds; Elena Ball had 5 Assists and 7 Rebounds

Brien McMahon 42, Bridgeport Central 28

McMahon 8-8-5-21 42

Central 12-2-10-4 28

Norwalk 58, Darien 31

Wilton 54, Ludlowe 36

Girls Ice Hockey

Darien 3, Morristown-Beard, N.J. 2

Darien 0-1-2 3

Morristown 0-0-2 2

First period

No scoring

Second period

D – Shea van den Broek unassisted, shorthanded

Third period

MB – Emily Kitchin from Ali Palazzetti

D – Elise Maro from Kate Bellissimo and Cate Droogan

MB – Keegan Heher unassisted

D – Corinne Bevill from Elise Maro

Goalies

MB – Lyndsay Pych – 31 saves, 3 goals allowed

D – Hallie Kreppein – 4 saves, 2 goals allowed