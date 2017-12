Girls Basketball – St. Joseph 62, Bridgeport Central 26

St Joseph 17-18-13-14 62

Central 8-3-9-6 26

St. Joseph: Veronica Lubas 1 1-2 3, Elizabeth Adzima 2 2-2 6, Kathryn Zito 1 2-4 5, Kaitlin Capobianco 2 2-2 6, Tessie Hynes 5 6-8 18, Sarah Johnson 1 0-0 2, McKenna Hedman 0 2-6 2, Rahmia Johnston 2 0-1 4, Beca Kery 1 1-3 3, Allison Krekoska 1 0-0 2, Elena Ball 0 0-0 0, Maddie Johnson 0 0-0 0, Emma Elrod 2 6-8 11. Totals 18 22-37 62

Central: C. Denny 0 0-0 0, Amija Dixon 0 0-0 0, Yazzmaire Spence 1 0-0 2, Takelia Latore 0 0-0 0, Sydney Coleman 3 0-0 6, A Rodriguez 0 0-0 0, Khadijat Amoo 1 0-0 2, Mkiah Janvier 0 1-2 1, Brianna Smith 0 2-4 2, Jayda Edmonds 2 0-0 4, Ishamar Ruiz 4 1-3 9. Totals 11 4-9 26

3-pointers: St Joseph – Kathryn Zito – 1, Tessie Hynes – 2, Emma Elrod – 1; Central – None

Highlights: SJ – Kathryn Zito had 7 assists and 4 steals, Emma Elrod had 8 Rebounds, Sarah Johnson had 6 Steals and 5 Rebounds