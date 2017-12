Girls Basketball – Trumbull 48, Bethel 45

Trumbull 10-7-14-17 48

Bethel 6-6-13-20 45

Trumbull: Meghan Lesko 0 0-0 0; Bella McCain 0 0-0 0; Kelly O’Leary 0 0-0 0; Krystina Schueler 0 0-0 0; Aisling Maguire 2 1-3 6; Julie Keckler 4 6-10 16; Cassie Barbato 4 1-2 11; Allie Palmieri 4 2-2 11; Brady Lynch 2 0-0 4. Totals: 16 10-17 48

Bethel: Mia Prazeres 0 0-0 0; Vicky Grace 1 0-0 2; Lily Daniels 4 2-4 10; Gabriella Mendonca 2 0-0 6; Brittany Roach 3 0-0 8; Myranda Nyborg 3 6-9 12; Abby Saunders 3 1-2 7; Stephanie Mosley 0 0-0 0. Totals: 16 9-15 45

3-Pointers: T – Aisling Maguire 1; Julie Keckler – 2; Cassie Barbato – 2; Allie Palmieri – 1; Bethel – Brittany Roach-2; Gabriella Mendonca-2

Game Highligths:

Trumbull: Julie Keckler 5 assists; Brady Lynch and Krystina Schueler combined for 15 total rebounds in the game.