FCIAC hoops and hockey scoreboard, box scores for Thursday, Dec. 28

Below is the boys and girls basketball and ice hockey scoreboard for Thursday, Dec. 28. Statistics are included where provided.

Boys Ice Hockey

Watertown/Pomperaug 4, Fairfield co-op 1

Watertown 1-3-0 4

Fairfield 0-0-1 1

Portsmouth, N.H. 4, Trumbull 3

Girls Ice Hockey

Wilton/Norwalk 7, Trumbull/St. Joseph 4

Wilton/Norwalk: Meghan Lane 6 goals, 1 assist; Caitlyn Hocker 1 goal, 1 assist; Molly Thomas 1 assist

Trumbull/St. Joseph: Erin Owens 3 goals; Bailey Delsalto 1 goal; Mackenzie Meaney 3 assists; Megan McCarthy 1 assist

Boys Basketball

Trumbull 86, Stratford 61

Trumbull: Chris Brown 11 5-6 27, Cape Holden 0 2-2 2, Quentar Taylor 2 0-0 4, Timmond Williams 4 6-7 14, Evan Gutkowski 9 5-5 23, JP Fromageor 2 0-0 4, JT Therriault 2 2-2 7, Isaiah Johnson 0 0-0 0, Josh Cappello 1 0-0 2, Mileeq Green 1 0-0 3. Totals 32 20-22 86

3-pointers: Therriault 1, Green 1

Stratford: Jack Ryan 1 2-4 4, Mike August 3 4-4 10, Joe August 7 1-1 20, Sean Carroll 4 1-4 11, John Bike 1 3-4 6, Zach Pedak 1 0-0 3, Aaron Christy 2 0-0 4, Javier Hernandez 1 1-2 3. Totals 20 12-19 61

3-Pointers: J. August 5, Carroll 2, Bike 1, Pedak 1

Darien 75, Bridgeport Central 68

Darien 23-21-17-14 75

Central 18-20-10-20 68

Harding 55, Westhill 49

Westhill 8-6-13-22 49

Harding 9-16-15-15 55

Warde 65, Ludlowe 50

Warde 13-16-17-19 65

Ludlowe 17-10-12-11 50

Girls Basketball

Wilton 74, Stamford 56

Wilton 13-18-17-26 74

Stamford 8-11-13-24 56

Wilton: Claire Gulbin 24 pts, Caroline Sweeny 20 pts, Liz Breslin 8 pts

Stamford: Brooke Kelly 17 pts, Alexa Kellner 12 pts, Andrea O’Connor 10 pts

Danbury 57, Bristol Eastern 40

Bristol Eastern 12-11-10-7 40

Danbury 13-10-19-15 57

Bristol Eastern: Hannah Maghini 11 pts, Miranda Janick 9 pts, Jordan Ouellette 8 pts

Danbury: Tylynn Ith 24 pts, Susana Almeida 18 pts, Tanisha Cunningham 8 pts

Bassick 63, Trinity Catholic 60

Trinity 15-12-11-20 60

Bassick 22-11-18-13 63

Trinity: Caitlyn Scott 26 pts, Iyanna Lops 19 pts, Molly Murray 11 pts

Staples 57, Warde 52

St. Paul Catholic 52, Ludlowe 49

Hall 47, Ridgefield 37

Harding 38, Bridgeport Central 33