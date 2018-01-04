Girls Basketball – Ludlowe 44, Brien McMahon 23

McMahon: Michelle Perea 0 0-0 0, Tiffany Scott 0 0-0 0, Shaniya Mesilien 2 0-0 4, Meagan Bombace 0 0-0 0, Bryanna Perez 0 0-0 0, Jocelyn Lister 1 0-0 2, Jessie Holmes 1 0-0 2, Tatiana Arias 2 0-0 4, Kassandra Scott 0 0-0 0, Shaniya Frances 0 0-0 0, Michelle Menard 0 0-0 0, Angelico de los Santos 0 0-0 0, Stephanie Skidmore 1 1-2 3, Aija Andrews 4 0-0 8. Totals: 11 1-2 23.
Ludlowe: Lily Traum 0 0-0 0, Anna Paulmann 5 3-4 14, Emma Torello 2 2-2 4, Bridget O’Leary 2 3-5 7, Bridget Paulmann 4 0-0 10, Paige O’Connell 7 1-1 15, Erin Capodanno 0 0-0 0, Ira Boci 0 0-0 0, Erin O’Leary 1 0-0 2, Juliet Bucher 1 0-0 2, Callie Cirilli 2 0-0 4. Totals: 18 6-8 44
3-pointers: L – Paulmann B.