FCIAC wrestling scoreboard, box scores for Wednesday, Jan. 10

Below is the wrestling scoreboard for Wednesday, Jan. 10. Full results are included where provided.

Danbury 47, Trumbull 18

106 – Tyler Johnson (D) dec. Jack Ryan, 3-2

113 – Ben LeBlanc (D) pinned Brandon Neri-Jacobs, 3:26

120 – Ryan Jack (D) pinned Aidan Burns, 0:46

126 – Jonathan Kosak (T) dec. Nic Savo, 4-2

132 – Kyle Fields (D) tech. fall David Castaldo, 18-1

138 – Matt Ryan (T) pinned Joe Silva, 1:43

145 – Williams Holmes (T) dec. Chris Palacio, 6-0

152 – AJ Kovacs (D) pinned Jace Starrett, 1:45

160 – Tyrell Jones (D) pinned Gabe Laguardia, 1:59

170 – Gino Baratta (D) pinned Webster Williams, 1:35

182 – Joe Palmieri (T) dec. Jesse Patton, 7-6

195 – Brett Nutter (T) dec. DJ Donovan, 11-5

220 – Montez Osbey (D) pinned Mathew Ryan, 2:41

285 – Jordan Agosto (D) dec. LJ Suarez, 5-1

Warde 50, Ludlowe 22

106 – Dylan Cruvinel (W) dec. Zambrano, 7-4

113 – Jacob Pressler (L) pinned Reber Shukri, 1:13

120 – Cole Shaughnessy (W) dec. Everett Nash, 6-0

126 – Nate Cuoco (W) dec. Antonio Nicholas, 12-5

132 – Alex Steele (W) pinned Adam Arnout, 3:48

138 – Noah Zuckerman (W) pinned Sklyer Kwok, 2:31

145 – Anthony Zarlenga (W) pinned Zachary Taylor, 3:43

152 – Eric Emmendorfer (L) pinned Matt Sullivan, 4:57

160 – Izaake Zuckerman (W) pinned Thomas Murray, 3:56

170 – Justin Hathaway (L) pinned Noah Kane, 3:55

182 – Stan Goldlewski (L) major dec. John Summers, 14-6

195 – Joe Gjinaj (W) pinned Michael Graney, 1:38

220 – Dan Mundle (W) won by forfeit

285 – Alec Nardone (W) pinned Jesse Barber, 0:04.

Wilton 38, Norwalk 37

106 – Max Mannino (W) won by forfeit

113 – Travis Longo (W) pinned Michael Campos, 0:52

120 – Alejandro Quiroz (N) won by forfeit

126 – Sam White (N) major dec. Finn McGovern 12-2

132 – Trey Harris (W) tech. fall Chase Larkin, 20-4

138 – Connor Gilchrist (N) dec. Dom Carotozzolo, 8-2

145 – Nick Rende (W) pinned Nick Monteleone, 1:18

152 – Armando Mueses (N) won by forfeit

160 – Seth Warren (W) dec. Max Scwartz, 11-5

170 – Zach Zeyher (W) pinned Schaefer Christian, 0:42

182 – Jakari Walker (N) won by forfeit

195 – Jacob Robb (W) pinned Sandro Martinez, 1:42

220 – Peter Tsiropoulos (N) pinned Stephen Kendra 2:34

285 – Brendan Farrell (N) won by forfeit

New Canaan 57, Brien McMahon 15

106 – Joey Bucci (NC) pinned Solomon Wyclif, 3:51

113 – Hugo Romero-Paniccia (BM) won by forfeit

120 – Double forfeit

126 – Dylan Kortman (NC) pinned Jack Burley, 1:02

132 – Justin Mastroianni (NC) pinned Michael SantaLucia, 0:29

138 – Luigi DeRubeis (NC) won by forfeit

145 – Tyler Sung (NC) pinned Artie Cocchia, 0:50

152 – Nate Sibbett (NC) pinned Madeleine Gordon, 0:37

160 – Christian Sibbett (NC) pinned Angel Salomon, 1:36

170 – Malik Goethe (BM) pinned Evan Reilly, 3:35

182 – Sergiy Babenkov (NC) dec. Nick Marsan, 10-5

195 – Jeffrey Cocchia (BM) dec. Andreas Moor, 8-7

220 – Nick Kortman (NC) pinned Dominick Almonte, 0:40

285 – Jack Stewart (NC) won by forfeit

Ridgefield 42, Westhill 31

Stamford at Greenwich

Fairfield Prep at Darien