FCIAC basketball and ice hockey scoreboard, box scores for Friday, Jan. 12

Below is the ice hockey and basketball scoreboard for Friday, Jan. 12. Statistics are included where provided.

Boys Basketball

Ridgefield 44, Ludlowe 43

Ridgefield 8-3-15-18 44

Ludlowe 13-11-10-9 43

Ridgefield: James St. Pierre 12 points; Chris Knachel 11 points; Alex Price 10 points; Brendan McNamara 9 points.

Greenwich 50, St. Joseph 43

St. Joseph 5-10-20-8 43

Greenwich 8-11-14-17 50

St. Joseph: Jared Grinrod 2 2-2 7, Dan Tobin 0 0-0 0, Paul Fabbri 2 0-0 4, Gavin Greene 4 0-2 8, Brian Dineen 1 0-0 2, Ace Luzietti 4 1-2 12, Brendan Kade 2 0-0 6, Ian Argento 2 0-0 4, Bobby Sullivan 0 0-0 0, Will Diamantis 0 0-0 0. Totals: 17 3-6 43.

Greenwich: Mekhi Gamb 0 0-0 0, Elia Gianpolous 3 4-7 11, Matt Robins 7 0-1 14, Jackson Trimmer 3 0-0 7, Oliver Mihlidge 4 0-0 8, Chris Genaro 0 0-0 0, Gavin Muir 0 0-0 0, Billy Nail 3 2-3 10. Totals: 20 6-11 50.

3-pointers: SJ – Luzietti 3, Kade 2, Grinrod; G – Nail 2, Trimmer, Gianpolous.

Technicals: SJ – Greene

Highlights: SJ – Greene 6 rebounds, Grinrod 4 steals, Diamantis one charge taken, and Argento two assists.

Stamford 46, New Canaan 32

New Canaan 10-7-7-8 32

Stamford 4-8-13-21 46

Leading scorers

NC – Stephen Wronski 11; Alex Gibbens 9; Aaron Fishman 5

S – Jelani Jackson 14, Jay Jaudon 13, Tevin St. John 9

Warde 60, Bridgeport Central 53

Warde 14-16-11-19 60

Central 16-13-12-12 53

Darien 58, Brien McMahon 52

Norwalk at Trinity Catholic – ppd

Girls Basketball

Darien 46, Brien McMahon 24

McMahon 2-6-11-5 24

Darien 20-5-11-10 46

McMahon: Michael Perea 0 0-0 0, Tiffany Scott 0 0-0 0, Shaniya Mesilien 1 0-1 2, Meagan Bombace 2 1-2 6, Jocelyn Lister 0 0-0 0, Jescie Holmes 0 0-0 0, Tatiana Arias 2 0-0 5, Shaniya Francis 0 0-0 0, Kassandra Scott 2 0-0 5, Stephanie Skidmore 0 0-0 0, Angelica De Los Santos 0 0-0 0, Aija Andrews 3 0-0 6. Totals 10 1-3

Darien: Kelly Richter 0 0-0 0, Gwen Dulce 0 0-0 0, Lindsay Dimonekas 1 0-0 2, Caroline Krueger 0 2-2 2, Katie Ramsay 8 4-8 20, Christine Fiore 7 6-11 20, Rachel Stobbie 0 0-0 0, Hailey King 0 0-0 0, Hassanah Arbubakrr 1 0-0 2, Emma Blenke 0 0-0 0. Totals 17 12-21 46

3-pointers: BM – Arias, K. Scott, Bombace

Trumbull 53, Staples 30

Trumbull 7-20-12-14 53

Staples 11-3-7-9 30

Trumbull: Jessica Lipinski 0 0-0 0; Meghan Lesko 1 0-0 3; Bella McCain 0 0-0 0; Maeve Hampford 0 0-0 0; Kelly O’Leary 0 0-1 0; Krystina Schueler 3 0-0 7; Jenna DeSabella 0 0-0 0; Aisling Maguire 6 2-4 14; Julie Keckler 1 1-2 3; Cassi Barbato 1 0-0 2; Gianna Ghitsa 0 0-0 0; Allie Palmieri 6 0-0 12; Brady Lynch 4 4-6 12. Trumbull Team Totals: 22 7-13 53

Staples: Abby Carter 1 0-0 3; Kat Cozzi 0 0-0 0; Elle Fair 2 0-0 5; Nicole Holmes 0 0-0 0; Sophie Smith 1 0-0 2; Nicole Dienst 1 0-0 2; Marisha Sharrock 1 0-0 2; Amanda Troeljtra 3 0-0 6; Kat Ritter 0 0-0 0; Marley Lopez-paul 3 0-0 6; Arianna Gerig 1 4-7 4; Isa Dodio 0 0-0 0

Staples Team Totals: 13 2-7 30

3-Pointers: Trumbull: Meghan Lesko -1; Kelly O’Leary -1; Staples: Abby Carter – 1; Elle Fair -1

Stamford 40, New Canaan 16

Stamford 13-11-7-9 40

New Canaan 3-2-2-9 16

Stamford: Andrea O’Conner 5 0-1 10, Brooke Kelly 2 3-5 9, Jessica Nelson 4 0-1 8, Megan Landsiedel 2 0-0 4, Kelly Jagodinski 1 0-0 2, Claudia Moses 1 0-0 2, Dina Merone 0 2-6 2, Jasmine Malcolm 0 1-2 1, Emily Graham 0 1-2 1, Aviluz Vargas 0 1-2 1. Totals 15 8-19 40

New Canaan: Leigh Charlton 1 2-6 4, Maeve Selvaggi 1 0-0 3, Reilly Krug 1 0-0 3, Quinn McKiernan 1 0-0 2, Eliza Pohle 1 0-0 2, Kearney McKiernan 0 1-2 1, Riana Afshar 0 1-2 1, Caity Blair 0 0-1 0, Jane Charlton 0 0-0 0, Emily Shizari 0 0-0 0, Cameron Murphy 0 0-0 0, Liz DeMarino 0 0-0 0. Totals 5 4-11 16

3-pointers: Kelly 2, Krug, Selvaggi

Ridgefield 49, Ludlowe 26

Ludlowe 5-7-6-8 26

Ridgefield 11-17-14-7 49

Bassick 66, Wilton 59

Warde 60, Bridgeport Central 30

Norwalk 54, Trinity Catholic 45

Boys Ice Hockey

Fairfield 8, Trinity Catholic 5

Trinity 1-2-2 5

Fairfield 2-0-6 8

Trinity: Jack Kinahan 4 goals, 1 assist; Jay Bacco 1 assists; Jake Levato 1 assist; Emmett Donoghue 1 assist; Logan Healy 1 assist

Fairfield: Kyle Mazza 2 goals; Sawyer Coseglia 2 goals; Rhys Davis 1 goal; Will von Brauchitsch, 1 goal; Keegan O’Reilly 1 goal; Kevin Quinn 1 goal

Ridgefield 8, Westhill/Stamford 0

Ridgefield 2-1-5 8

Westhill/Stamford 0-0-0

Girls Ice Hockey

Ridgefield/Danbury 7, Stamford/Westhill/Staples/Trinity 2