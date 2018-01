FCIAC ice hockey and basketball scoreboard, box scores for Saturday, Jan. 13

Below is the ice hockey and basketball scoreboard for Saturday, Jan. 13. Statistics are included where provided.

Boys Ice Hockey

St. Joseph 3, Trumbull 1

Trumbull 0-1-0 1

St. Joseph 1-1-1 3

Trumbull: Alex Chopskie 1 assist

St. Joseph: Tommy Flynn 1 goal, 1 assist; Dareios Linss 1 goal; Sam Bracchi 1 goal; Charlie Chagnon 1 assist

Goalies

SJ – Chris Higgins 51 saves

T – Alex Tsymbalyuk 28 saves

Shots

SJ – 31; T – 52

New Canaan 3, Northwest Catholic 1

Northwest Catholic 0-1-0 1

New Canaan 0-2-1 3

Northwest Catholic: Brennan Horn 1 goal; Nate Loitz 1 assist; Sean Macary 1 assist

New Canaan: Gunnar Granito 1 goal; Jack O’Hare 1 goal; Chase Glover 1 goal; Bennett Ong 1 assist; Griffin Arnone 1 assist; Seamus O’Hora 1 assist; Sam Augustine 1 assist

Goalies

NWC – Mike Kaliff 22 saves

NC – Dylan Shane 19 saves

Shots

NWC – 20; NC – 25

Darien 3, Greenwich 2

Greenwich 0-2-0 2

Darien 2-0-1 3

Greenwich: Charles Graves 1 goal; Matt Baugher 1 goal

Darien: James Gregory 1 goal, 1 assist; Hudson Pokorny 1 goal; Hunter Hazelton 1 goal; Matthew Daileader 1 assist; CJ Hathaway 1 assist; William Dickson 1 assist

Goalies

G – Ben Nash 15 saves

D – Henri Pfeifle 18 saves

Shots

G – 20; D – 18

Ridgefield 5, Glastonbury 1

Ridgefield 2-1-2 5

Glastonbury 1-0-0 1

Staples 6, Norwalk/McMahon 1

Staples 4-0-2 6

Norwalk 0-1-0 1

Girls Ice Hockey

New Canaan 5, Stamford/Westhill/Staples/Trinity 1

New Canaan 0-2-3 5

S/W/S/TC 1-0-0 1

New Canaan: Gianna Bruno 2 goals, 2 assists; Jess Eccleston 1 goal, 3 assists; Anika Curri 1 goal, 1 assist; Brooke Deane 1 goal; Quincy Connell 1 assist; Katelyn Sparks 1 assist

Goalies

NC – Kara Fahey 7 saves

Boys Basketball

New Canaan 52, RHAM 45

RHAM 9-15-12-9 45

New Canaan 14-8-12-18 52

RHAM: Jack Salan 6 1-2 15, Andrew Savage 2 3-6 8, Jack Turco 2 0-0 6, Alex Banas 2 2-2 6, Derek Wood 1 2-2 5, Ryan Fraleigh 2 0-0 5. Totals 15 8-12 45

NC: Alex Gibbens 6 1-2 15, Jack Richardson 5 2-3 12, Aaron Fishman 4 1-2 11, Ryan McAleer 1 3-5 5, Stephen Wronski 2 0-1 4, Brandon Sechan 1 0-0 3, Alex Galvan 1 0-0 2, Ben Sarda 0 0-0 0, Luke Rwambuya 0 0-0 0. Totals 20 7-13 52

3 -pointers: Salan 2, Turco 2, Savage, Wood, Fraleigh, Gibbens 2, Fishman 2, Sechan

Trumbull 63, St. Joseph 61

Trumbull 22-13-9-19 63

St. Joseph 10-17-23-11 61

Trumbull: Chris Brown 9 4-7 24, Cape Holden 4 1-1 11, Timmond Williams 4 2-3 14, Evan Gutowski 0 1-4 1, Quentar Taylor 2 3-5 9, Jack Therriault 1 0-0 2, JP Fromageot 1 0-0 2. Totals: 21 11-22 63

St. Joseph: Jared Grinrod 1 2-2 4, Dan Tobin 3 3-4 9, Paul Fabbri 3 0-0 8, Gavin Greene 8 2-2 18, Brian Dineen 1 0-0 2, Ace Luzietti 2 0-0 6, Brendan Kade 3 0-0 9, Ian Argento 1 0-1 3, Bobby Sullivan 0 0-2 0, Will Diamantis 1 0-0 2, Tyler DuBose. Totals 23 7-11 61

3-pointers: T – Williams 4, Taylor 2, Holden 2, Brown 2; SJ – Kade 3, Luzietti 2, Fabbri 2, Argento.

Fouled Out: T – Williams; SJ – Tobin.

Highlights: SJ – Green 13 rebounds, Fabbri 4 steals, 2 charges taken and 6 assists.

Girls Basketball

Trumbull 49, St. Joseph 32