FCIAC scoreboard and box scores for Monday, Jan. 15

Below is the wrestling, ice hockey and basketball scoreboard for Monday, Jan. 15. Statistics are included where provided.

Wrestling

Mount Anthony, VT, 39, Danbury 27

113 – Ben Leblanc (D) pinned Julian Granger, 1:09

120 – Nic Savo (D) pinned Gaige Crandall, 3:11

126 – Ryan Jack (D) dec. Keenan Taylor, 8-6

132 – Noah Call (MA) dec. Kyle Fields, 9-4

138 – Gage McLaughlin (MA) pinned Joe Silva, 0:31

145 – Keegan Coon (MA) major dec. Chris Palacio, 13-2

152 – AJ Kovacs (D) dec. Tyler Burgess, 6-3

160 – Adam Osha (MA) pinned David Pina, 1:56

170 – Gino Baratta (D) dec. Steven Brillion, 8-4

182 – Chris Mayer (MA) tech. fall Jesse Patton, 19-3

195 – Sam Wilkins (MA) dec. Montez Osbey, 5-0

220 – Colin Crowley (MA) pinned D.J. Donovan, 0:56

285 – Calvin Hayford (MA) pinned Jordan Agosto, 1:36

106 – Tyler Johnson (D) pinned Brodie Krawczyk, 0:17

Greenwich 4, New Canaan 1

New Canaan 0-0-1 1

Greenwich 2-0-2 4

New Canaan: Jess Eccleston 1 goal (short-handed)

Greenwich: Riley Ellsworth 1 goal, 1 assist; Jen Kelly 1 goal; Sydney Orsulak 1 goal (short-handed); Katie Piotrzowski 1 goal; Hayley Duffy 1 assist; Paige Finneran 1 assist

Goalies

NC – Blythe Novick 17 saves

G – Jessie Aselin 23 saves

Shots

NC – 24; G – 18

Darien 9, Wilton/Norwalk/McMahon 1

WNM 1-0-0 1

Darien 3-6-0 9

Wilton: Meghan Lane 1 goal

Darien: Sally Cassidy 2 goals, 1 assist; Shea van den Broek 1 goal, 2 assists; Kate Bellissimo 2 goals; Lucie Edwards 1 goal, 1 assist; Kit Arrix 2 assists; Nelle Kniffin 2 assists; Colleen Cassidy 2 assists; Kiki Tropsa 2 assists; Olivia Toscano 1 goal; Caitlin Chan 1 goal; Catherine Martin 1 goal; Corinne Bevill 1 assist; Elise Maro 1 assist; Kasey Mazzone 1 assist

Goalies

WNM – Izzy Najah 27 saves

Darien – Hallie Kreppein 3 saves

Stamford/Westhill/Staples/Trinity 8, Trumbull/St. Joseph 6

SWST 5-1-2 8

T/SJ 2-1-3 6

SWS: Caroline Mezias 3 goals, 1 assist; Carolyn Gray 3 assists; Emily Gitlin 3 assists; Jessica Xu 2 goals; Abby Sottile 1 goal, 1 assist; Rachel Mensah 1 goal, 1 assist; Steph Walsh 1 assist

TSJ: Erin Owens 5 goals, 1 assist; Lydia Prezioso 1 goal, 1 assist; Caroline McNabola 1 assist; Makenzie Meaney 1 assist

Goalies

SWS- Mary Leydon 20 saves; Tori Morgan 6 saves

TSJ – Tory Coffin 22 saves

Ridgefield/Danbury 3, East Catholic 0

Boys Ice Hockey

Watertown-Pomperaug 3, Trinity Catholic 2

TC 1-0-1 2

WP 0-3-0 3

Trinity: Jack Kinahan 1 goal, 1 assist; Jake Levato 1 goal; Jay Bacco 1 assist; Logan Healy 1 assist

Goalies

TC – Andrew Ellis 36 saves

Xavier 3, New Canaan 0

New Canaan 0-0-0 0

Xavier 0-3-0 3

Xavier: Aden Hotchkiss 1 goal, 1 assist; Jack Healy 1 goal; Trevor Earley 1 goal

Goalies

NC – Dylan Shane

X – Tyler Beaulieu 29 saves

WMRP 3, Norwalk/Brien McMahon 0

WMRP 1-2-0 3

N/BM 0-0-0 0

Boys Basketball

Bridgeport Central 61, Ludlowe 51

Ludlowe 12-10-7-22 51

Central 11-11-11-28 61

Girls Basketball

Henry County, GA, 51, Stamford 31