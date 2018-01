Girls Basketball – Wilton 57, St. Joseph 54

Wilton 12-10-13-22 57

St Joseph 13-11-13-17 54

Wilton: Caroline Sweeny 7 0-0 14, Zoe Rappaport 1 2-4 5, Claire Gulbin 2 3-3 8, Elizabeth Breslin 4 4-4 12, Lauren Robertson 6 2-4 14, Alexa Hirn 0 0-0 0, Kaitlin Reif 0 0-0 0, Maddie Ruke 0 0-0 0, Sophia Strazza 2 0-3 4, Isabel Casiraghi 0 0-0 0. Totals 22 11-18 57

St Joseph: Veronica Lubas 1 0-0 2, Elizabeth Adzima 0 0-0 0, Kathryn Zito 0 0-0 0, Tessie Hynes 6 4-4 18, Sarah Johnson 0 0-0 0, Rahmia Johnston 2 0-0 4, Elena Ball 6 0-0 15, Maddie Johnson 0 2-2 2, Emma Elrod 6 1-3 13. Totals 21 7-9 54

3-pointers: Wilton – Z. Rappaport, C. Gulbin; St Joseph Elena Ball 3, Tessie Hynes 2

Highlights: SJ – Rahmia Johnston had 8 rebounds 4 assists, Tessie Hynes had 6 assists and 2 steals, Elena Ball had 6 rebounds 3 assists and 4 steals