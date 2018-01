FCIAC hoops and hockey scoreboard, box scores for Tuesday, Jan. 16

Below is the basketball and ice hockey scoreboard for Tuesday, Jan. 16

Girls Basketball

Stamford 46, Brien McMahon 34

Stamford 14-12-10-10 46

McMahon 4-0-12-18 34

Stamford: Andrea O’Connor 4 2-4 10, Megan Landsiedel 4 0-0 9, Jessica Nelson 1 2-6 4, Bryanna Montalve 0 0-0 0, Aviluz Vargas 1 0-0 2, Kelly Jagodzinski 2 0-0 5, Claudia Moses 0 1-2 1, Emily Graham 1 0-0 2, Dina Merone 0 1-2 1, Brooke Kelly 4 1-2 12, Jasmine Malcolm 0 0-0 0. Totals: 17 7-16 46

Brien McMahon: Tatiana Arias 3 3-4 12, Meagan Bombace 4 0-0 9, Angelica De Los Santos 0 0-0 0, Shaniya Francis 0 1-2 1, Jescie Holmes 0 0-0 0, Michelle Menard 0 0-0 0, Shaniya Mesilien 0 0-0 0, Michelle Perea 1 0-0 2, Bryanna Perez 0 0-0 0, Beverly Rosiclairr 1 0-0 2, Kassandra Scott 3 0-0 8, Tiffany Scott 0 0-0 0, Stephanie Skidmore 0 2-2 2. Totals: 11 6-8 34

3-pointers: S – Kelly 3, Jagodzinski, Landsiedel; BM – Arias 3, K Scott 2, Bombace

Darien 34, Danbury 32

Danbury 2-10-10-10 32

Darien 7-11-9-7 34

Danbury: MeMia Moore 0 0-0 0, Sabrina Almeida 1 1-2 3, Susana Almeida 1 0-0 2, Tanisha Cunningham 3 1-3 7, Emily Rojas 1 1-4 3, Azaria Baptizte 7 0-0 14, Emily Grenier 1 0-0 3. Totals 13 3-9 32

Darien: Kelly Richter 1 2-4 4, Gwen Dolce 0 0-1 0, Lindsay Dimonekas 2 3-7 7, Katie Ramsay 6 5-8 17, Christine Fiore 2 2-2 6, Rachel Stobbie 0 0-0 0. Totals 11 12-22 34

3-pointers: DAN – Grenier

Ridgefield 57, Greenwich 28

Greenwich 4-6-13-5 28

Ridgefield 17-13-12-15 57

Greenwich: Jordan Moses 1 0-0 2, Kim Kockenmeister 2 2-4 6, Michelle Morganti 1 5-8 6, Marialle Povinelli 0 1-2 1, Jordan Stefanowicz 1 0-0 2, Tess Lamhaour 1 0-0 2, Beth Williamson 1 0-0 2, Taylor Stamos 3 0-0 6. Totals 10 9-14 28

Ridgefield: Megan Klosowski 4 0-1 10, Norah McNeece 1 0-2 2, Caroline Curnal 5 2-4 12, Kate Wagner 3 0-0 8, Sabrina Grizzaffi 2 0-0 4, Cameron McClellan 1 0-0 2, Katie Flynn 0 2-2 2, Claire Tannian 3 2-3 10, Kate Garson 3 0-0 6. Totals 22 6-12 57

3-pointers: R – Klosowski 2, Wagner 2, Tanian 2, McClellan

Trinity Catholic 60, New Canaan 45

Trinity Catholic 16-14-14-16 60

New Canaan 13-14-9-9 45

TC: Iyanna Lops 11 3-4 27, Kyah Nowlin 4 6-8 14, Caitlyn Scott 3 3-4 12, Emma Garner 3 1-1 7, Molly Murray 1 0-0 2, Kiera Fenske 0 0-0 0, Sarah Jablonsky 0 0-0 0. Totals 22 13-17 60

NC: Jane Charlton 3 6-9 12, Leigh Charlton 2 7-8 11, Quinn McKiernan 3 0-2 7, Maeve Selvaggi 2 1-2 6, Emily Shizari 1 2-2 4, Eliza Pohle 1 0-0 3, Riana Afshar 1 0-0 2, Kearney McKiernan 0 0-0 0, Caity Blair 0 0-0 0, Cameron Murphy 0 0-0 0, Katherine Lisecky 0 0-0 0, Reilly Krug 0 0-0 0. Totals 13 16-23 45

3-pointers: TC – Lops 2, Scott; NC – Pohle, Selvaggi, Q. McKiernan

Wilton 57, St. Joseph 54

Wilton 12-10-13-22 57

St Joseph 13-11-13-17 54

Wilton: Caroline Sweeny 7 0-0 14, Zoe Rappaport 1 2-4 5, Claire Gulbin 2 3-3 8, Elizabeth Breslin 4 4-4 12, Lauren Robertson 6 2-4 14, Alexa Hirn 0 0-0 0, Kaitlin Reif 0 0-0 0, Maddie Ruke 0 0-0 0, Sophia Strazza 2 0-3 4, Isabel Casiraghi 0 0-0 0. Totals 22 11-18 57

St Joseph: Veronica Lubas 1 0-0 2, Elizabeth Adzima 0 0-0 0, Kathryn Zito 0 0-0 0, Tessie Hynes 6 4-4 18, Sarah Johnson 0 0-0 0, Rahmia Johnston 2 0-0 4, Elena Ball 6 0-0 15, Maddie Johnson 0 2-2 2, Emma Elrod 6 1-3 13. Totals 21 7-9 54

3-pointers: Wilton – Z. Rappaport, C. Gulbin; St Joseph Elena Ball 3, Tessie Hynes 2

Highlights: SJ – Rahmia Johnston had 8 rebounds 4 assists, Tessie Hynes had 6 assists and 2 steals, Elena Ball had 6 rebounds 3 assists and 4 steals

Warde 57, Westhill 42

Warde 17-11-14-15 57

Westhill 10-7-1-24 42

Warde: Ava Fitzpatrick 1 0-0 2, Kristina Krasniqi 3 3-5 9, Kat Allison 5 1-3 11, Libby McKenna 1 1-2 3, Caroline Aufiero 1 1-2 4, Olivia Parisi 6 6-7 18, Aleyshea Henry 1 0-0 2, Carolyn Mills 4 0-2 8. Totals 22 12-21 57

Westhill: Maddy Bautista 2 1-4 6, Peyton Hackett 7 6-9 21, Meghan Lavelle 0 0-0 0, Sam Johns-Folkes 0 0-0 0, Tamar Belette 0 0-0 0, Grace Hansen 3 0-0 6, Grace Tufano 1 1-2 3, Candese Osborne 3 0-0 6. Totals 16 8-15 42

3-pointers: Warde – Aufiero; Westhill – Bautista, Hackett

Staples 66, Bridgeport Central 22

Boys Basketball

Danbury 60, Darien 50

Darien 12-8-17-13 50

Danbury 16-9-12-23 60

Darien: Jordan, Justin 5 3-4 16, Rolapp, Will 5 1-2 15, Bredarl, Peter 0 0-2 0, Pryor, Mitchell 1 0-0 2, Tierney, Jack 2 0-0 5, Darby, Ryan 1 0-0 2, Collins, Sean 1 0-0 2, Darby, Andrew 4 0-0 8. Total 18 4-8 50

Danbury: Brown, Jordan 7 2-2 18, Burton, Denali 3 1-1 7, Hernandez, Javon 2 1-3 5, Snow, Cameron 2 1-2 7, Vines, Diante 4 0-3 9, Moore, Keyon 3 4-4 12, Peralta, Arnold 1 0-0 2. Total 22 9-15 60

3-pointers: Danbury – Brown 2, Snow 2, Vines, Moore 2; Darien – Rolapp 4, Jordan 3, Tierney

Warde 72, Westhill 52

Westhill 12-16-13-14 55

Warde 21-21-13-17 72

Westhill: Sam Lombino 2 0-0 5, Eli Stockman 8 1-1 17, Jack Schlachtenhaufen 3 1-2 9, Gabriel Yaghoubian 1 3-3 5, D’Aeren Carson 2 0-0 4, Brian Martin 1 0-0 2, Zach Papademetriou 1 0-0 3, Anthony Scott 2 0-0 4, Fenley Turrene 2 0-0 4, Goudieu Royal 1 0-0 2. Totals 23 5-6 55

Warde: Dan Fitzpatrick 3 0-0 6, Jeff Seganos 0 0-2 0, Matt Becker 6 3-5 15, Sean Conway 8 9-11 28, Matt Houghton 3 0-0 9, Chris Bogan 3 0-0 6, Nick Crescione 1 2-2 5, Eli Feay 1 0-1 2

Christian Homa 0 1-2 1. Titals 25 15-25 72

3-pointers: Westhill – Schlachtenhaufen 2, Lombino, Papademetrio; Warde – Conway 3, Houghton 3, Crescione

Trinity Catholic 61, New Canaan 46

New Canaan 11-6-9-20

Trinity 19-8-23-11 61

New Canaan: Alex Gibbens 9 pts, Cam Nelson 8 pts

Trinity: Dutreil Contavio 20 pts, Stephon McGill 18 pts, Cameron Blake 10 pts

Stamford 52, Brien McMahon 45

McMahon 9-9-18-9 45

Stamford 16-17-9-10 52

Stamford: Jay Javdon 23 pts, Josh Thervil 12 pts

Wilton 76, St. Joseph 46

St. Joseph: Paul Fabbri 20 pts

Wilton: Kyle Maatallah 17 pts; Antonio Brancato 16 points; Cunningham 15 pts

Ridgefield 54, Greenwich 33

Ridgefield 12-14-18-10 54

Greenwich 8-9-10-6 33

Boys Ice Hockey

Staples 8, St. Joseph 1

St. Joseph 0-0-1 1

Staples 4-3-1 8

St. Joseph: Sam Bracchi 1 goal; Liam Gelston 1 assist; Wyatt Chrisman 1 assist

Staples: Sam New 4 goals, 1 assist; Matt Bidgood 2 goals; Cam Day 2 assists; Ryan Purgay 1 goal; Jake Glickman 1 goal; Zack Bloom 1 assist; Brian Gray 1 assist; Zach Strober 1 assist; George Englehart 1 assist; Sam Whittle 1 assist; JJ Stanford 1 assist

Goalies

SJ – Bill Brady 9 saves; Chris Higgins 15 saves

S – Zack Bloom 19 saves

Shots on Goal

SJ – 20; S – 32



Girls Ice Hockey

Daniel Hand 1, Fairfield 0