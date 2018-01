Boys Swimming & Diving – Norwalk 105, Westhill 74

200 Medley Relay:

Nor-McM (Mateo Roldan, Chris Dauser, Henry Velazquez, Joshua Balderama) 1:50.25; 2, Westhill-SHS (Kevin Zyskowski, Ben Feldman, Sebastian Brice, Jordan Jang) 1:50.81; 3, Nor-McM (Colby Mazzoni, John Kruy, Cristian Davalos, David Salazar) 1:54.95.

200 Free:

1, Chris Dauser (Nor-McM) 1:58.40; 2, Pablo Parizot (Nor-McM) 2:01.37; 3, Kevin Zyskowski (West-SHS) 2:01.79.

200 IM:

1, Ben Feldman (West-SHS) 2:03.29; 2, Mateo Roldan (Nor-McM) 2:12.42; 3, Sebastian Brice (West-SHS) 2:16.41.

50 Free:

1, Jordan Jang (West-SHS) 24.00; 2, Joshua Balderama (Nor-McM) 24.84; 3, Henry Velazquez (Nor-McM) 25.03.

Diving (1 meter):

1, Kevin Bradley (Nor-McM) 302.0 points; 2, Quint Bartush (Nor-McM) 158.40; 3, Zac Kitey (West-SHS) 138.70.

100 Butterfly:

1, Joshua Balderama (Nor-McM) 59.61; 2, Sebastian Brice (West-SHS) 1:01.35; 3, Cristian Davalos (Nor-McM) 1:02.26.

100 Free:

1, Jordan Jang (West-SHS) 52.61; 2, Jorge Chajon (Nor-McM) 54.38; 3, David Salazar (Nor-McM) 58.11.

500 Free:

1, Henry Velazquez (Nor-McM) 5:17.08; 2, Pablo Parizot (Nor-McM) 5:24.08; 3, Kevin Zyskowski (West-SHS) 5:24.09.

200 Free Relay:

1, Nor-McM (Chris Dauser, John Kruy, Cristian Davalos, Jorge Chajon) 1:43.84; 2, Nor-McM (Balderama, Salazar, Suarez, Jackson Lovas) 1:49.72; 3, West-SHS (Sam Lai, Shane Neyer, Cole Williams, Panayiotis Ketonis) 1:51.14.

100 Backstroke:

1, Mateo Roldan (Nor-McM) 1:01.65; 2, Colby Mazzoni (Nor-McM) 1:03.30; 3, Max Parizot (Nor-McM) 1:07.10. (Nor-McM swam last two events as exhibitions).

100 Breaststroke:

1, Ben Feldman (West-SHS) 1:04.58; 2, Sam Diamond (West-SHS) 1:22.90; 3, Ben Sorkin (West-SHS).

400 Free Relay:

1, West-SHS (Jordan Jang, Kevin Zyskowski, Sebastian Brice, Ben Feldman), 3:33.99; 2, Nor-McM 4:11.08; 3, West-SHS (Shane Neyer, Sam Lai, Cole Williams, Sam Diamond) 4:17.62.