FCIAC scoreboard and box scores for Wednesday, Jan. 17

Below is the basketball, ice hockey, wrestling, and swimming and diving scoreboard for Wednesday, Jan. 17. Statistics are included where provided.

Boys Basketball

Ludlowe 57, Trumbull 52

Ludlowe 9-14-15-19 57

Trumbull 7-17-11-17 52

Ludlowe: Jeff Meyers 3 9-10 17, James Borque 0 0-0 0, Justin Schiller 0 0-0 0, Jake Northrop 2 0-0 4, Ian Bentley 2 1-2 6, Josh Evans 0 0-0 0, Copper Nielsen 4 7-11 16, Jack Began 0 0-0 0, Jadyn Tabois 3 3-4 11, Christian Peterson 2 0-0 4. Totals: 16 21-27 57

Trumbull: Chris Brown 3 6-7 12, Isaiah Johnson 0 0-0 0, JP Fromageot 0 0-0 0, James O’Brien 0 0-0 0, JT Therriault 0 0-0 0, Cape Holden 3 1-2 10, Timmond Williams 3 11-15 19, Evan Gutkowski 3 1-1 7, Quentar Taylor 1 2-2 4. Totals: 13 21-27 52

3-pointers: L – Tabois 2, Meyers 2, Bentley; T – Holden 3, Williams 2

Fouled out: T – Taylor

Bridgeport Central 82, Staples 69

Staples 12-4-20-33 69

Central 14-23-23-22 82

Staples: Max Sussman 25 pts, Luke Murphy 13 pts

Central: Dajon Fulton 21 pts, Raquan Riley 20 pts, Rajeeve Walker 19 pts,

Girls Basketball

Trumbull 42, Ludlowe 35

Trumbull 5-15-12-10 42

Ludlowe 8-13-4-10 35

Trumbull: Meghan Lesko 0 0-0 0; Kelly O’Leary 1 1-1 3; Krystina Schueler 4 5-5 14; Aisling Maguire 0 2-3 2; Julie Keckler 1 5-9 7; Cassi barbato 4 3-6 11; Allie Palmieri 2 0-1 4; Brady Lynch 0 1-2 1. Trumbull Team Totals: 12 17-27 42

Ludlowe: Anna Paulmann 1 4-6 6; Emma Torello 2 1-3 7; Bridget O’Leary 2 3-6 8; Bridget Paulmann 3 0-0 7; Paige O’Connell 0 0-2 0; Amanda Schramm 1 2-6 4; Trish Carey 0 0-1 0; Erin O’Leary 1 0-0 2; Callie Cirilli 0 1-2 1. Fairfield Ludlowe Team Totals: 10 11-26 35

3-Pointers: Trumbull – Krystina Schueler; Ludlowe – Emma Torello 2; Bridget O’Leary; Bridget Paulmann

Boys Ice Hockey

New Canaan 11, Trinity Catholic 2

New Canaan 3-6-2 11

Trinity 0-1-1 2

Westhill/Stamford 9, Wilton 1

Wilton 0-1-0 1

WH/ST 2-4-3 9

Wilton: Tyler Everett 1 goal

Westhill/Stamford: Jordan Marchese 3 goals; Cooper Healy 2 goals; Gavin Dolan 2 goals; Everett Dolan 1 goal; Edward Zelikman 1 goal

Norwalk/McMahon 4, Trumbull 1

Trumbull 0-1-0 1

Norwalk 0-3-1 4

Norwalk/McMahon: Kevin Remsen 1 goal, 1 assist; Jeb Boyrer 1 goal; Cory Acevedo 1 goal; Remy Gibson 1 goal; Persons 1 assist; Brian Denke 1 assist

Girls Ice Hockey

New Canaan 6, Wilton/Norwalk/McMahon 1

Wilton/McMahon/Norwalk 1-0-0 1

New Canaan 2-1-3 6

Wilton: Alyssa Laychak 1 goal; Caitlyn Hocker 1 assist

New Canaan: Courtney O’Connell 2 goals, Gianna Bruno 1 goal, 1 assist; Brooke Deane 2 assists; Liz McCarthy 2 assists; Jess Eccleston 1 goal, 1 assist; Kelly Benson 1 goal, 1 assist; Theresa Marciano 1 goal; Arianna Bell 1 assist; Quincy Connell 1 assist

Goalies

W – Izzy Najah 37 saves

NC – Kara Fahey 7 saves

Daniel Hand 4, Stamford/Westhill/Staples/Trinity 1

Wrestling

Wilton 42, Brien McMahon 41

113 – Travis Longo (W) pinned Kevin Graham, 0:44

120 – Finn McGovern (W) won by forfeit

126 – Jack Burley (BM) won by forfeit

132 – Nick Rende (W) won by forfeit

138 – Mikey Santalucia (BM) tech. Fall Dom Carotozzolo, 15-0

145 – Artie Cocchia (BM) won by forfeit

152 – Seth Warren (W) pinned Angel Salomon, 1:03

160 – Jonathan Davila (BM) won by forfeit

170 – Zach Zeyher (W) pinned Malik Goethe, 2:54

182 – Nick Marsan (BM) pinned Jacob Robb, 3:54

195 – Syrus Bradley (BM) won by forfeit

220 – Jeff Cocchia (BM) pinned Tyler Previte, 0:53

285 – Stephen Kendra (W) pinned Dominick Almonte, 4:57

106 – Max Mannino (W) pinned Solomon Wycliff, 5:28

Ludlowe 78, Darien 0

Boys Swimming & Diving

Staples 104, Darien 79

Norwalk 105, Westhill 74

200 Medley Relay:

Nor-McM (Mateo Roldan, Chris Dauser, Henry Velazquez, Joshua Balderama) 1:50.25; 2, Westhill-SHS (Kevin Zyskowski, Ben Feldman, Sebastian Brice, Jordan Jang) 1:50.81; 3, Nor-McM (Colby Mazzoni, John Kruy, Cristian Davalos, David Salazar) 1:54.95.

200 Free:

1, Chris Dauser (Nor-McM) 1:58.40; 2, Pablo Parizot (Nor-McM) 2:01.37; 3, Kevin Zyskowski (West-SHS) 2:01.79.

200 IM:

1, Ben Feldman (West-SHS) 2:03.29; 2, Mateo Roldan (Nor-McM) 2:12.42; 3, Sebastian Brice (West-SHS) 2:16.41.

50 Free:

1, Jordan Jang (West-SHS) 24.00; 2, Joshua Balderama (Nor-McM) 24.84; 3, Henry Velazquez (Nor-McM) 25.03.

Diving (1 meter):

1, Kevin Bradley (Nor-McM) 302.0 points; 2, Quint Bartush (Nor-McM) 158.40; 3, Zac Kitey (West-SHS) 138.70.

100 Butterfly:

1, Joshua Balderama (Nor-McM) 59.61; 2, Sebastian Brice (West-SHS) 1:01.35; 3, Cristian Davalos (Nor-McM) 1:02.26.

100 Free:

1, Jordan Jang (West-SHS) 52.61; 2, Jorge Chajon (Nor-McM) 54.38; 3, David Salazar (Nor-McM) 58.11.

500 Free:

1, Henry Velazquez (Nor-McM) 5:17.08; 2, Pablo Parizot (Nor-McM) 5:24.08; 3, Kevin Zyskowski (West-SHS) 5:24.09.

200 Free Relay:

1, Nor-McM (Chris Dauser, John Kruy, Cristian Davalos, Jorge Chajon) 1:43.84; 2, Nor-McM (Balderama, Salazar, Suarez, Jackson Lovas) 1:49.72; 3, West-SHS (Sam Lai, Shane Neyer, Cole Williams, Panayiotis Ketonis) 1:51.14.

100 Backstroke:

1, Mateo Roldan (Nor-McM) 1:01.65; 2, Colby Mazzoni (Nor-McM) 1:03.30; 3, Max Parizot (Nor-McM) 1:07.10. (Nor-McM swam last two events as exhibitions).

100 Breaststroke:

1, Ben Feldman (West-SHS) 1:04.58; 2, Sam Diamond (West-SHS) 1:22.90; 3, Ben Sorkin (West-SHS).

400 Free Relay:

1, West-SHS (Jordan Jang, Kevin Zyskowski, Sebastian Brice, Ben Feldman), 3:33.99; 2, Nor-McM 4:11.08; 3, West-SHS (Shane Neyer, Sam Lai, Cole Williams, Sam Diamond) 4:17.62.