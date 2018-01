FCIAC scoreboard and box scores for Thursday, Jan. 18

Below is the basketball, ice hockey, wrestling, and gymnastics scoreboard for Thursday, Jan. 18. Statistics are included where provided.

Boys Basketball

Warde 75, Wilton 58

Wilton 8-12-21-17 58

Warde 22-12-28-13 75

Wilton: Nick Kronenberg 2 0-2 5, Antonio Brancato 2 0-1 4, Kyle Phillips 0 0-0 0, Kyle Maatallah 5 1-2 11, Kyle Shifrin 0 2-2 2, Scott Cunningham 6 4-5 21, Tucker Walden 1 1-2 4, Ryan Schriber 1 0-0 3, Kyle Hyzy 1 1-2 3, Ryan Biberon 1 2-2 4, Zayvion Eusebe 0 1-2 1. Totals 19 12-20 58

Warde: Daniel Fitzpatrick 1 0-0 2, Jeff Seganos 1 0-1 2, Joseph Gulbin 0 0-0 0, Matt Becker 4 0-1 11, Sean Conway 9 5-5 25, Matt Houghton 8 0-0 24, Chris Bogan 4 0-0 8, Nick Crescione 1 0-0 3, Eli Feay 0 0-0 0. Totals 28 5-7 75

3-pointers: Wilton – Cunningham 5, Kronenberg, Walden, Schriber; Warde – Houghton 8, Becker 3, Conway 2, Crescione

Trinity Catholic 77, Norwalk 62

Norwalk 17-13-17-15 62

Trinity 14-22-19-22 77

Girls Basketball

Wilton 51, Warde 38

Warde 16-6-9-7 38

Wilton 5-10-23-13 51

Warde: Olivia Parisi 12 pts, Ava Fitzpatrick 9 pts

Wilton: Lauren Robertson 14 pts, Caroline Sweeny 11 pts, Elizabeth Breslin 11 pts

Boys Ice Hockey

Staples 4, Darien 1

Staples 1-2-1 4

Darien 0-0-1 1

Girls Ice Hockey

Greenwich 2, Simsbury 1

Simsbury 1-0-0 1

Greenwich 0-0-2 2

Wrestling

Danbury 68, Greenwich 6

106 – Liam Knight (D) pinned William Fox, 0:32

113 – Tyler Johnson (D) dec. Carlos DeWinter, 12-9

120 – Ben LeBlanc (D) pinned Emanuel Lai, 0:20

126 – Ryan Jack (D) pinned Mitchell Grimes, 2:35

132 – Nic Savo (D) pinned Cormac Doyle, 4:40

138 – Kyle Fields (D) tech. fall Chris Stanback, 20-1

145 – AJ Kovacs (D) pinned Vincent Ceci, 1:01

152 – David Pina (D) pinned Aly Ibrahim, 1:43

160 – Jaylen Hawkins (D) major dec. Cris Isaacs, 11-3

170 – Gino Baratta (D) dec. Jackson Blanchard, 4-0

182 – Jesse Patton (D) pinned Ryan Merida, 5:03

195 – Andrew Nanai (G) pinned DJ Donovan, 1:55

220 – Montez Osbey (D) pinned Esdras Flores-Najera, 3:26

285 – Jordan Agosto (D) won by forfeit

Ridgefield at Stamford, 4

Gymnastics

Greenwich 143.25, Wilton 133.3