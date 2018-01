FCIAC boys and girls scoreboard, box scores for Friday, Jan. 19

Below is the boys and girls basketball scoreboard for Friday, Jan. 19. Statistics are included where provided.

Boys Basketball

Trumbull 60, New Canaan 56

Trumbull 19-15-11-15 60

New Canaan 19-9-12-16 56

Trumbull: Timmond Williams 8 9-10 28, Chris Brown 5 4-5 14, Cape Holden 3 0-0 9, Evan Gutowski 4 1-2 9, Quentar Taylor 0 0-0 0, Jack Therriault 0 0-0 0, JP Fromageot 0 0-0 1 Totals 20 14-17 60

New Canaan: Alex Gibbens 6 3-4 19, Jack Richardson 3 2-2 10, Ryan McAleer 4 1-3 9, Ben Sarda 2 0-0 6, Jake Sloane 1 2-2 5, Cam Nelson 2 0-0 5, Alex Galvan 1 0-0 2, Stephen Wronski 0 0-0 0, Luke Rwambuya 0 0-0 0, Jonathan Hall 0 0-0 0, Aaron Fishman 0 0-0 0, Brandon Sechan 0 0-0 0, Gus Larson 0 0-0 0. Totals 19 8-11 56

3-pointers: T – Holden 3, Williams 3; NC – Gibbens 4, Sarda 2, Richardson 2, Sloane, Nelson

Stamford 49, Darien 45

Stamford 16-8-8-17 49

Darien 6-11-15-13 45

Stamford: Josh Thervil 3 2-3 9, Jelani Jackson 4 0-0 11, Jay Jaudon 2 6-11 10, Tevin St John 5 1-3 11, Tyler Landsiedel 2 0-2 4, Jaden Bell 2 0-0 4, Tyheim Burgess 0 0-0 0, Jahmani Thornton 0 0-0 0, Manny Azolin 0 0-0 0. Total 18 9-19 49

Darien: Justin Jordan 9 6-6 26, Will Rolapp 3 2-2 10, Jack Tierney 1 0-0 2, Henry Williams 1 1-2 3, Andrew Darby 0 0-0 0, Peter Bredahl 1 0-0 2, Jackson Vaught 0 2-2 2, Mitch Pryor 0 0-2 0. Totals 15 11-14 45

3-Pointers: S – Jackson 3, Thervil; D – Jordan 2, Rolapp 2

Danbury 70, St. Joseph 44

Danbury 13-14-22-21 70

St. Joseph 13-2-11-18 44

Danbury: Jordan Brown 2 3-4 8, Denali Burton 7 2-4 16, Jalen Hernandez 5 0-0 11, Cameron Snow 6 1-1 16, Diante Vines 3 0-0 7, Keyon Moore 2 0-0 2, Connor Goodwin 0 2-2 2, Lawrence Buisseretti 1 0-0 2, Solomon James 2 0-0 4. Totals: 28 8-11 70.

St. Joseph: Dan Tobin 3 2-3 8, Paul Fabbri 2 1-2 5, Gavin Greene 7 0-0 14, Brian Dineen 2 0-0 4, Will Diamantis 1 0-0 2, Ace Luzietti 0 0-1 0, Brendan Kade 2 0-0 5, Ian Argento 1 0-1 2, Bobby Sullivan 0 0-0 0, Tyler Dubose 0 0-0 0, Jack Wallace 2 0-0 4. Totals: 20 3-7 44.

Highlights: SJ – Fabbri four assists, Greene five rebounds, Dineen one charge taken, Tobin two steals.

Staples 51, Greenwich 39

Greenwich 15-6-9-9 39

Staples 13-12-8-18 51

Norwalk 70, Bridgeport Central 67

Central 8-26-18-15 67

Norwalk 25-7-15-23 70

Trinity Catholic 55, Westhill 34

Trinity 8-17-16-14 55

Westhill 11-8-10-5 34

Danbury 59, St. Joseph 40

Ridgefield 68, Brien McMahon 52

Girls Basketball

Trinity Catholic 75, Westhill 55

Westhill 8-19-11-17 55

Trinity 5-19-23-28 75

Westhill: Arrienna Diaz 0 0-0 0, Maddy Bautista 7 4-5 20, Peyton Hackett 2 1-2 5, Vana Servas 2 0-0 4, Dulce Llanos 0 0-0 0, Meghan Lavelle 0 0-0 0, Sam Johns-Folkes 3 3-4 9, Tamar Belette 2 0-0 4, Grace Hansen 4 0-0 8, Grace Tufano 0 0-0 0, Davina Brown 0 0-0 0, Nia Holley 0 0-0 0, Candese Osborne 2 0-0 4, Caroline Kollar 0 1-2 1. Totals 22 9-13 55

Trinity: Molly Murray 4 3-3 13, Iyanna Lops 9 6-10 26, Kyah Nowlin 3 4-4 10, Sarah Jablonsky 0 0-0 0, Emma Garner 1 2-2 4, Kiera Fenske 3 0-2 6, Caitlyn Scott 5 6-12 16. Totals 25 21-34 75

3-pointers: WH – Bautista 2; TC – Murray 2, Lops 2

Ridgefield 54, Brien McMahon 35

Ridgefield 13-14-12-15 54

McMahon 2-12-9-12 35

Brien McMahon: Arias 1 1-2 6, Bombace 1 0-0 2, De Los Santos 0 0-0 0, Francis 4 0-0 8, Holmes 2 0-1 4, Perea 1 0-0 2, Perez 0 0-0 0, Rosiclairr 0 1-2 1, K Scott 2 0-0 4, T Scott 0 0-0 0, Skidmore 0 0-0 0, Andrews 2 2-2 6. Totals: 14 4-7 35

Ridgefield: Wagner 2 0-0 4, McNeece 0 2-2 2, Curnal 6 2-2 14, Grizzaffi 3 4-4 10, Klosowski 3 0-0 6, McClellan 1 0-0 3, Arnold 0 0-0 0, Tannian 2 0-0 5, Giordano 1 0-0 2, Flynn 3 0-0 6, Garson 0 0-0 0, Williams 0 0-0 0, Chittenden 1 0-3 2, Feurman 0 0-0 0. Totals: 20 8-11 54

3-pointers: R – McClellan, Tannian

Stamford 58, Darien 52

Darien 8-15-18-11 52

Stamford 16-6-16-20 58

Darien: Kelly Richter 1 0-0 3, Gwen Dolce 2 0-0 6, Lindsay Dimonekas 4 1-1 9, Katie Ramsay 5 6-7 16, Christine Fiore 5 6-6 16, Rachel Stobbie 0 2-4 1, Hassana Arbubakrr 0 0-0 0. Totals 17 14-18 52

Stamford: Andrea O’Connor 5 0-0 10, Megan Landsiedel 5 2-2 17, Jessica Nelson 1 0-1 2, Kelly Jagodzinski 5 0-0 14, Claudia Moses 0 0-0 0, Brooke Kelly 5 0-1 14, Jasmine Malcolm 0 1-2 1. Totals 21 3-5 58

3-pointers: D – Dolce 2, Richter ; S – Landsiedel 5, Jagodzinski 4, Kelly 4

Trumbull 51, New Canaan 28

New Canaan 2-3-7-11 23

Trumbull 19-12-12-8 51

Trumbull: Jessica Lipinski 1 0-0 2; Meghan Lesko 0 0-0 0; Bella McCain 3 3-5 9; Maeve Hampford 0 0-0 0; Kelly O’Leary 2 0-0 6; Krystina Schueler 3 0-1 6; Jenna DeSabella 0 0-0 0; Aisling Maguire 1 2-2 5; Julie Keckler 0 1-4 1; Cassi Barbato 2 1-2 7; Gianna Ghitsa 1 1-3 3; Allie Palmieri 1 1-4 3; Brady Lynch 4 1-2 9. Trumbull Team Totals: 18 10-23 51

New Canaan: Emily Schizari 0 1-2 1; Catherine Bopp 0 0-0 0; Maeve Selvaggi 2 0-0 4; Cameron Murphy 0 0-0 0; Riana Afshar 2 1-3 5; Liz DeMarino 1 0-2 2; Kearney McKiernan 1 0-0 2; Quinn McKiernan 0 1-2 1; Katherine Lisecky 0 0-2 0; Jane Charlton 0 3-4 3; Caity Blair 1 2-2 5; Leigh Charlton 0 0-0 0. New Canaan Team Totals: 7 8-17 23

3-Pointers: NC – Caity Blair; T – Kelly O’Leary 2; Cassi Barbato 2; Aisling Maguire 1

New Canaan: Caity Blair 1

Game Highlights: T – Brady Lynch had 9 rebounds

Staples 67, Greenwich 17

Greenwich 5-7-4-1 17

Staples 15-21-16-15 – 67

Greenwich: Kockenmeister 1 5-6 8, Stefanowicz 1 1-2 3, Owens 1 0-0 2, Williamson 0 3-4 3, Stamos 0 0-0 0, Munnley 0 1-2 1. Totals 3 10-14 17

Staples: Carter 2 0-0 5, Cozzi 2 2-2 6, Fair 5 0-0 12, Smith 1 0-0 2, Dienst 1 2-2 4, Shorrock 2 0-0 5, Rutter 5 0-0 10, Lopez-Paul 3 0-0 6, Gerig 6 0-0 12, Didio 1 3-3 5. Totals 27 7-7 67

3-Pointers: Greenwich – Kockenmeister; Staples – Fair 2, Carter, Shorrock

Ludlowe 43, Bassick 39

Ludlowe 20-10-5-8 43

Bassick 11-9-14-6 39

Ludlowe: Bridget Paulmann 22 pts

Norwalk 72, Bridgeport Central 21

