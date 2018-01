FCIAC wrestling scoreboard and box scores for Saturday, Jan. 20

Below is the wrestling scoreboard for Saturday, Jan. 20. Statistics are included where provided.

Warde 60, Ridgefield 12

106 – Dylan Cruvinel (W) pinned Spencer Carlson, 2:29

113 – Reber Shukri (W) pinned Sean Courtney, 5:45

120 – Ben Smart (R) dec. Cole Shaughnessy, 4-0

126 – Nate Cuoco (W) pinned Jesse Chelednik, 5:00

132 – Alex Steele (W) dec. Jesse Walker, 7-3

138 – Noah Zuckerman (W) dec. Peter Murray, 7-3

145 – Anthony Zarlenga (W) pinned Connor Brown, 3:35

152 – Lazar Agoev (R) pinned Matthew Sullivan, 5:43

160 – Izaake Zuckerman (W) pinned Preson, 4:44

170 – Liam Keppler (R) dec. Griffin Galatti, 5-3

182 – John Summers (W) pinned Stephen Rauscher, 1:27

195 – Joseph Gjinaj (W) won by forfeit

220 – Daniel Mundle (W) pinned Sam Klotz

285 – Alec Nardone (W) won by forfeit

Warde 62, Bristol Central 18

106 – Dyland Cruvinel (W) won by forfeit

113 – Adam Ward (BC) pinned Reber Shukri

120 – Chris Trelli (BC) pinned Cole Shaughnessy, 5:34

126 – Nate Cuoco (W) dec. Jason Feto, 4-0

132 – Alex Steele (W) pinned Leo Kavanaugh, 1:28

138 – Luke Bender (W) pinned Mason Hale, 3:39

145 – Noah Zuckerman (W) pinned Andrew Mahaffy, 0:38

152 – Anthony Zarlenga (W) tech. fall Beaucar, 16-1

160 – Kris Gjinaj (W) won by forfeit

170 – Izaake Zuckerman (W) pinned Mahaffy, 0:47

182 – John Summers (W) won by forfeit

195 – Joseph Gjinaj (W) won by forfeit

220 – Michael Guzman (BC) pinned Daniel Mundle, 3:23

285 – Alec Nardone (W) pinned John Duncan, 1:53.

Warde 55, Westhill 19

106 – Dylan Cruvinel (W) pinned Bryson Thomas, 1:07

113 – Efthmios Barkas (WH) dec. Reber Shukri, 9-2

120 – Cole Shaughnessy won by forfeit

126 – Thomas Mazur (WH) major dec. Nate Cuoco, 12-0

132 – Alex Steele (W) won by forfeit

138 – Noah Zuckerman (W) dec. Edwards, 5-4

145 – Anthony Zarlenga (W) major dec. Kyle Alswanger, 11-1

152 – Kris Gjinaj (W) pinned Jonathan Bautista, 0:38

160 – Izaake Zuckerman (W) pinned Jaret Chase, 1:44

170 – Griffin Galatti (W) won by forfeit

182 – John Summers (W) pinned Daniel Villacis, 1:57

195 – Joseph Gjinaj (W) won by forfeit

220 – Jamal Morris (WH) won by forfeit

285 – Christian Bier (WH) pinned Alec Nardone

Trumbull 75, Darien 0

138 – Matt Ryan (T) won by forfeit

145 – William Holmes (T) won by forfeit

152 – Jace Starrett (T) dec. Brandon Yares, 6-0

160 – Gabe LaGuardia (T) won by forfeit

170 – Webster Williams (T) pinned Jimmy Nutter, 0:33

182 – Joe Palmieiri (T) won by forfeit

195 – Brett Nutter (T) won by forfeit

220 – Matthew Ryan (T) won by forfeit

106 – Jack Ryan (T) pinned Hunter Yarrish, 0:20

113 – Brandon Neri- Jacobs (T) pinned Thomas Kariena, 0:38

120 – Aiden Burns (T) pinned Brady Mcgraph, 0:19

126 – Jonathan Kosak (T) won by forfeit

132 – David Castaldo (T) won by forfeit

Trumbull 60, Haddam-Killingworth 24

145 – William Holmes (T) won by forfeit

152 – Jace Starrett (T) won by forfeit

160 – Justin Popp (HK) pinned Gabe LaGuardia, 3:36

170 – Webster Williams (T) won by forfeit

182 – Joe Palmeiri (T) pinned Matt Carson, 1:30

195 – Brett Nutter (T) pinned Thomas Perry, 1:16

220 – Trevor Hines (HK) pinned Matthew Ryan, 2:53

285 – Aiden Maher (HK) won by forfeit

106 – Jack Ryan (T) pinned Cam Hines, 2:26

113 – Brandon Neri-Jacobs (T) pinned Elena Hughes, 1:36

120 – Wyatt Wright (HK) pinned Aidan Burns, 2:40

126 – Jonathan Kosak (T) pinned Malakai Maher, 3:56

132 – David Castaldo (T) pinned Zach Wyzyrowski, 1:20

138 – Matt Ryan (T) pinned Matt Jenkins, 5:57

Trumbull 63, New Fairfield 12

152 – Jace Starrett (T) dec. Brian Sacco, 2-0

160 – Colman Poscette (NF) pinned Gabe LaGuardia, 3:59

170 – Webster Williams (T) pinned Dawson Remington, 3:09

182 – Joe Palmieri (T) won by forfeit

195 – Brett Nutter (T) pinned Azaan Castelano, 1:10

220 – Matthew Ryan (T) won by forfeit

106 – Jack Ryan (T) pinned Mike Wrobel, 0:17

113 – Brandon Neri-Jacobs (T) pinned Vadmir Vasquez, 4:47

120 – Hunter Chin (NF) pinned Aidan Burns, 3:36

126 – Jonathan Kosak (T) pinned Nick Rivera, 1:34

132 – David Castaldo (T) pinned JT Martin, 0:54

138 – Matt Ryan (T) won by forfeit

145 – William Holmes (T) won by forfeit

Trumbull 72, Bunnell 6

160 – Gabe LaGuardia (T) won by forfeit

170 – Webster Williams (T) dec. Sean Romero, 9-5

182 – Joe Palmieri (T) pinned Jacob Lahalstad, 1:58

195 – Brett Nutter (T) pinned Danny Nguyen, 1:36

220 – Matthew Ryan (T) won by forfeit

285 – CJ Falotico (B) won by forfeit

106 – Jack Ryan (T) won by forfeit

113 – Brandon Neri-Jacobs (T) won by forfeit

120 – Aidan Burns (T) won by forfeit

126 – Jonathan Kosak (T) pinned Frankie Maher, 1:15

132 – David Castaldo (T) pinned Josh Lisi, 0:47

138 – Matt Ryan (T) pinned Julian Dematteo, 3:08

145 – William Holmes (T) pinned Sean Abner, 2:26

152 – Jace Starrett (T) dec. Matt Soares, 4-2

Trumbull 42, Guilford 27

170 – Webster Williams (T) pinned Dylan Hegedus. 2:33

182 – Joe Palmieri (T) dec. Charlie Andrus, 9-8

195 – Brett Nutter (T) dec. AJ Moscato, 1-0

220 – Mark Chapman (G) won by forfeit

285 – Vinnie Masotli (G) pinned Matthew Ryan, 5:25

106 – Jack Ryan (T) pinned Mohammed Halabi, 0:25

113 – Brandon Neri-Jacobs (T) pinned Kyle Putham, 0:41

120 – Anthony Bombgardner (G) pinned Aidan Burns, 0:49

126 – Jonathan Kosak (T) dec. Keldon LaPase, 7-5

132 – David Castaldo (T) dec. George Sanderlin, 6-0

138 – Matt Ryan (T) pinned Vinny Mascola, 3:36

145 – Joey Santino (G) dec. William Holmes, 17-12

152 – Christian Swan (G) pinned Jace Starrett, 5:01

160 – Gabe LaGuardia (T) pinned Brady Johnson, 1:58

New Canaan 54, Jonathan Law 18

106 – Teagan McCourt (JL) pinned Jack Goetz, 1:05

113 – Joey Bucci (NC) won by forfeit

120 – Cody Malin (JL) won by forfeit

126 – Dylan Kortmann (NC) dec. Alex DeLorio, 5-3

132 – Luigi DeRubeis (NC) dec. Shayne McCourt, 9-6

138 – Tyler Sung (NC) pinned Scott Monforte, 0:13

145 – Nate Sibbett (NC) pinned Marcelo Giantomidis, 3:50

152 – Christian Sibbett (NC) pinned Jack Lawless, 1:48

160 – Harrison Kazlauskas (NC) pinned Antonio Rosado, 0:29

170 – Evan Reilly (NC) pinned Sam Bergami, 3:01

182 – Ronnie Spangler (JL) pinned Henry Cannon, 1:13

195 – Josiah Jones (NC) dec. Gunnar Malin, 3-2

220 – Nick Kortman (NC) dec. Kevin Brosksom, 12-7

285 – Jack Stewart (NC) pinned Andrew Berger, 0:53

New Canaan 52, Greenwich 28

106 – Joey Bucci (NC) pinned Will Fox, 1:16

113 – Greenwich won by forfeit

120 – Emanual Lai (G) pinned Dylan Kortmann (NC), 3:18

126 – Cormac Doyle (G) pinned Kelvin Carvalho, 1:34

132 – Luigi DeRubeis (NC) major dec. Mitchell Grimes, 10-1

138 – Tyler Sung (NC) pinned Chris Stanback, 3:09

145 – Tripp Ferguson (NC) won by forfeit

152 – Nate Sibbett (NC) pinned Cristobal Isaacs, 5:03

160 – Christian Sibbett (NC) Aly Ibrahim, 2:43

170 – Jackson Blanchard (G) major dec. Evan Reilly, 13-0

182 – Andrew Nanai (G) pinned Henry Cannon, 1:14

195 – Josiah Jones (NC) pinned Sebastian Villarubbia, 1:23

220 – Nick Kortman (NC) pinned Esdras Flores-Najera, 0:16

285 – Jack Stewart (NC) pinned Glen Rivas, 2:54