Girls Basketball – Trumbull 54, Lauralton Hall 20

Trumbull 21-12-13-8 54

Lauralton Hall 3-5-1-11 20

Trumbull: Jessica Lipinski 0 2-2 2; Meghan Lesko 1 0-2 3; Bella McCain 1 0-0 2; Maeve Hampford 1 0-0 2; Kelly O’Leary 0 0-0 0; Krystina Schueler 4 5-6 13; Jenna DeSabella 0 0-0 0; ¬†Aisling Maguire 4 1-1 11; Julie Keckler 2 2-2 6; Cassi Barbato 1 4-4 6; Allie Palmieri 3 3-4 9. Trumbull Team Totals 17 17-21 54

Lauralton Hall: Liz Spahn 2 0-0 5; Carolyn Boynton 0 1-2 1; Julia Sendzik 0 0-0 0; Julia Rush 0 1-2 1; Carolyn Oman 2 2-2 7; Athena Chirigo 0 0-0 0; Lauren Adams 1 0-0 3; Lauren McCarthy 1 1-5 3; Julia Haskins 0 0-0 0. Lauralton Team Totals 6 5-11 20

3-Pointers: Trumbull – Ailsing Maguire 2, Meghan Lesko 1; Lauralton Hall: Liz Spahn 1 ; Carolyn Oman 1; Lauren Adams 1

Game Highlights: Trumbull – Krystina Schueler had 10 rebounds and Julie Keckler had 7 assists.