FCIAC scoreboard and box scores for Wednesday, Jan. 24

Below is the girls and boys ice hockey, girls and boys girls basketball, wrestling, swimming and diving, and gymnastics scoreboard for Wednesday, Jan. 24. Statistics are included where provided.

Girls Ice Hockey

New Canaan 2, Darien 0

Darien 0-0-0 0

New Canaan 0-0-2 2

New Canaan: Courtney O’Connell 1 goal, 1 assist; Kelly Benson 1 goal, 1 assist

Goalies

D – Hallie Kreppein 19 saves

NC – Blythe Novick 21 saves

Shots

D – 21, NC – 21

Ridgefield/Danbury 3, Stamford/Westhill/Staples/Trinity 0

R/D 0-1-2 3

SWST 0-0-0 0

Ridgefield/Danbury: Chiara Signorelli 1 goal; Sarah Gillis 1 goal; Sandi Turner 1 goal; Gretchen Peters 1 assist; Bridget Galloway 1 assist; Julia Zangre 1 assist

Hall/Conard 5, Wilton/Norwalk/McMahon 1

Boys Ice Hockey

Darien 8, Norwalk/McMahon 2

Darien 2-2-4 8

Norwalk 0-1-1 2

Darien: Brendan McDermott 4 goals, 1 assist; Parker McLane 2 goals, 1 assist; Will Johnston 1 goal, 2 assists; Hudson Pokorny 1 goal; James Gregory 1 assist; Matt Daileader 1 assist; Rob Stewart 1 assist

Norwalk/McMahon: Kevin Remson 2 goals

Trumbull 3, Wilton 1

Trumbull 0-1-2 3

Wilton 0-0-1 1

Trumbull: Alex Chopskie 1 goal; Eric McCabe 1 goal; Matt Mocker 1 goal; Luke Feretti 1 assist; Owen Finnegan 1 assist

St. Joseph 12, Trinity Catholic 8

St. Joseph 5-3-4 12

Trinity 2-1-5 8

St. Joseph: Jack Pisani 3 goals, 3 assists; Sam Bracchi 2 goals, 2 assists; Tommy Flynn 2 goals, 2 assists; Sean Attanasio 2 goals, 1 assist; Thomas Scheitinger 3 assists; Christian Scinto 1 goal, 1 assist; Dareios Linss 1 goal, 1 assist; Liam Gelston 1 goal, 1 assist

Trinity: Jake Levato 5 goals; Jack Kinahan 3 goals; Logan Healy 3 assist; Will Tellini 2 assists; Jay Bacco 2 assists

Goalies

SJ – Bill Brady 10 saves; Chris Higgins 31 saves

TC – Andrew Ellis 30 saves

Shots

SJ – 42; TC – 49

Fordham Prep 5, Westhill/Stamford 1

Westhill/Stamford: Tyler Tuccinardi 1 goal

Ridgefield 8, Fairfield 1

Lyman Hall/Haddam-Killingworth/Coginchaug 4, Staples 1

Boys Basketball

Amity 87, Warde 74

Warde 19-20-18-17 74

Amity 24-12-20-31 87

Warde: Dan Fitzpatrick 5 0-0 10, Jeff Seganos 2 0-0 5, Joey Gulbin 0 0-0 0, Matt Becker 2 2-4 6, Sean Conway 13 4-4 35, Matt Houghton 3 0-0 9, Chris Bogan 2 5-7 9, Nick Crescione 0 0-0 0, Eli Feay 0 0-0 0, Christian Homa 0 0-0 0. Totals 28 11-15 74

Amity: Jack Nolan 2 1-2 5, James Van Hise 7 3-4 17, Sebastian Formica 2 0-0 6, Nick Heribal 0 0-0 0, Joe Baredetti 1 3-4 5, Mike Young 0 0-0 0, Tyler Thomas 14 8-9 39, Brian Curtin 1 0-0 3, Chris Bierezowiez 2 0-0 4, Quinn Burke 1 1-1 3, Cole Wissink 2 1-2 5. Totals 32 17-22 87

3-pointers: Warde – Conway 5, Houghton 3, Seganos; Amity – Thomas 3, Formica 2, Curtin

Girls Basketball

Trumbull 54, Lauralton Hall 20

Trumbull 21-12-13-8 54

Lauralton Hall 3-5-1-11 20

Trumbull: Jessica Lipinski 0 2-2 2; Meghan Lesko 1 0-2 3; Bella McCain 1 0-0 2; Maeve Hampford 1 0-0 2; Kelly O’Leary 0 0-0 0; Krystina Schueler 4 5-6 13; Jenna DeSabella 0 0-0 0; Aisling Maguire 4 1-1 11; Julie Keckler 2 2-2 6; Cassi Barbato 1 4-4 6; Allie Palmieri 3 3-4 9. Trumbull Team Totals 17 17-21 54

Lauralton Hall: Liz Spahn 2 0-0 5; Carolyn Boynton 0 1-2 1; Julia Sendzik 0 0-0 0; Julia Rush 0 1-2 1; Carolyn Oman 2 2-2 7; Athena Chirigo 0 0-0 0; Lauren Adams 1 0-0 3; Lauren McCarthy 1 1-5 3; Julia Haskins 0 0-0 0. Lauralton Team Totals 6 5-11 20

3-Pointers: Trumbull – Ailsing Maguire 2, Meghan Lesko 1; Lauralton Hall: Liz Spahn 1 ; Carolyn Oman 1; Lauren Adams 1

Game Highlights: Trumbull – Krystina Schueler had 10 rebounds and Julie Keckler had 7 assists

Wrestling

New Canaan 50, Ludlowe 24

106 – Yuri Case (L) dec. Joey Bucci, 15-10

113 – Jacob Pressler (L) won by forfeit

120 – Everett Nash (L) pinned Dylan Kortman, 1:31

126 – Justin Mastroianni (NC) pinned Antonio Nicholas, :23

132 – Luigi DeRubeis (NC) major dec. Adam Arnaout, 14-0

138 – Tyler Sung (NC) pinned Skyler Kwok, 3:16

145 – Tripp Ferguson (NC) pinned Ben Zhao, 1:38

152 – Nate Sibbett (NC) major dec. Eric Emmendorfer, 12-2

160 – Christian Sibbett (NC) pinned Alex Bueno, 2:30

170 – Justin Hathaway (L) pinned Harrison Kazlauskas, 3:26

182 – Stan Godlewski (L) dec. Sergiy Babenkov, 14-8

195 – Josiah Jones (NC) won by forfeit

220 – Nick Kortman (NC) pinned Jesse Barber, 0:20

285 – Jack Stewart (NC) won by forfeit

Wilton 57, Darien 4

220 – Tyler Previte (W) won by forfeit

285 – Double forfeit

106 – Max Mannino (W) pinned Hunter Yarish, 1:35

113 – Travis Longo (W) pinned Thomas Kiernan, 1:27

120 – Finn McGovern (W) won by forfeit

126 – Nick Rende (W) won by forfeit

132 – Trey Harris (W) won by forfeit

138 – John Harron (D) major dec. Dom Carotozzolo, 12-1

145 – Double forfeit

152 – Seth Warren (W) dec. Brandon Yarish, 9-2

160 – Double forfeit

170 – Zach Zeyher (W) pinned James Nedder, 0:33

182 – Jacob Robb (W) won by forfeit

195 – Ethan Helman (W) won by forfeit

Warde 45, Wilton 28

106 – Max Mannino (W) major dec. Dylan Cruvinal, 15-4

113 – Travis Longo (W) pinned Reber Shukri, 1:34

120 – Cole Shaughnessy (F) pinned Finn McGovern, 5:31

126 – Nick Rende (W) pinned Nathan Cuoco, 2:55

132 – Alex Steele (F) pinned Trey Harris, 2:23

138 – Luke Bender (F) pinned Dom Carotozzolo, 2:32

145 – Anthony Zarlenga (F) won by forfeit

152 – Seth Warren (W) dec. Matthew Sullivan, 7-4

160 – Noah Kane (F) won by forfeit

170 – Izaake Zuckerman (F) dec. Zach Zeyher, 5-0

182 – Jacob Robb (W) pinned John Summers, 1:45

195 – Joe Gjinai (F) pinned Ethan Helman, 1:21

220 – Tyler Previte (W) dec. Dan Mundle, 4-2

285 – Alec Nardone (F) won by forfeit

Warde 81, Darien 0

Greenwich at Ridgefield, 5:30

Stamford at Staples, 7

Swimming & Diving

Staples 110, Greenwich 76

Trumbull 91, Danbury 60

Wilton at Darien, 3

McMahon/Norwalk at Ridgefield, 4

Gymnastics

Greenwich 140.3, Darien 134.85, New Canaan 112.55