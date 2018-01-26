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Latest Scores

Girls Basketball – Ludlowe 41, New Canaan 24

Posted by FCIAC on January 26, 2018 in All Highlights, Girls Basketball, Highlights ·

Ludlowe 13-11-9-8 41

New Canaan 4-11-7-2 24

Ludlowe: Anna Paulmann 4 6-8 14, Amanda Schramm 4 1-4 9, Bridget O’Leary 3 0-0 7, Bridget Paulmann 1 0-0 3, Emma Torello 1 0-0 2, Ida Boci 1 0-0 2, Erin O’Leary 1 0-3 2, Callie Cirilli 1 0-0 2, Juliet Bucher 0 0-0 0. Totals 16 7-15 41

New Canaan: Jane Charlton 5 0-2 10, Riana Afshar 2 2-4 6, Leigh Charlton 2 0-0 4, Quinn McKiernan 1 0-0 3, Eliza Pohle 0 1-2 1, Emily Shizari 0 0-2 0, Maeve Selvaggi 0 0-0 0, Caity Blair 0 0-0 0, Kearney McKiernan 0 0-0 0, Katie Dunn 0 0-0 0, Liz DeMarino 0 0-0 0, Katherine Lisecky 0 0-0 0. Totals 10 3-10 24

3-pointers: Ludlowe – B. O’Leary, B. Paulmann; New Canaan – Q. McKiernan

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