Girls Basketball – Ludlowe 41, New Canaan 24

Ludlowe 13-11-9-8 41
New Canaan 4-11-7-2 24
Ludlowe: Anna Paulmann 4 6-8 14, Amanda Schramm 4 1-4 9, Bridget O’Leary 3 0-0 7, Bridget Paulmann 1 0-0 3, Emma Torello 1 0-0 2, Ida Boci 1 0-0 2, Erin O’Leary 1 0-3 2, Callie Cirilli 1 0-0 2, Juliet Bucher 0 0-0 0. Totals 16 7-15 41
New Canaan: Jane Charlton 5 0-2 10, Riana Afshar 2 2-4 6, Leigh Charlton 2 0-0 4, Quinn McKiernan 1 0-0 3, Eliza Pohle 0 1-2 1, Emily Shizari 0 0-2 0, Maeve Selvaggi 0 0-0 0, Caity Blair 0 0-0 0, Kearney McKiernan 0 0-0 0, Katie Dunn 0 0-0 0, Liz DeMarino 0 0-0 0, Katherine Lisecky 0 0-0 0. Totals 10 3-10 24
3-pointers: Ludlowe – B. O’Leary, B. Paulmann; New Canaan – Q. McKiernan