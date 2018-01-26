Girls Basketball – Trumbull 57, Westhill 24

Trumbull 18-19-13-7 57
Westhill 4-6-5-9 24
Trumbull: Jessica Lipinski 0 0-0 0; Meghan Lesko 2 0-0 4; Bella McCain 2 0-0 5; Maeve Hampford 0 0-0 0; Kelly O’Leary 0 0-0 0; Krystina Schueler 2 0-0 5; Jenna DeSabellla 1 0-0 3; Aisling Maguire 4 0-1 8; Julie Keckler 3 0-0 8; Cassi Barbato 5 1-2 11; Allie Palmieri 5 0-2 11; Brady Lynch 1 0-0 2. Trumbull Team Totals: 25 1-5 57
Westhill: Maddy Bautista 2 0-0 5; Vana Servos 0 0-0 0; Peyton Hackett 1 0-0 2; Meaghan Lavelle 0 0-0 0; Sam Jones-Folkes 1 0-0 2; Tamar Belette 1 1-2 3; Grace Hansen 5 0-0 10; Grace Tufano 0 0-0 0; Nia Holley 0 0-0 0; Candese Osborne 1 0-0 2; Caroline Kollar 0 0-0 0
Westhill Team Totals: 11 1-2 24
3-Pointers: Trumbull – Julie Kecker -2, Bella McCain, Kelly O’Leary, Krsytina Schueler, Allie Palmieri; Westhill – Maddy Bautista