FCIAC scoreboard and box scores for Friday, Jan. 26

Below is the girls and boys ice hockey, girls and boys girls basketball, wrestling, and swimming and diving scoreboard for Friday, Jan. 26. Statistics are included where provided.

Girls Basketball

Darien 47, Ridgefield 37

Ridgefield 7-6-10-14 37

Darien 11-17-11-8 47

Ridgefield: Keara Williams 0 0-0 0, Katie Flynn 0 1-2 1, Kate Wegnel 2 0-2 5, Isabella Giordano 0 0-0 0, Faith Arnold 0 0-0 0, Cameron McClellan 0 0-0 0, Caroline Curnal 5 1-4 13, Megan Klosowski 2 0-0 4, Norah McNeese 1 2-2 4, Sabrina Grizzaffi 4 2-4 10, Claire Tannian 0 0-0 0. Totals 14 6-14 37

Darien: Kelly Richter 1 3-4 5, Gwen Dolce 0 0-2 0, Lindsay Dimonekas 2 2-6 6, Katie Ramsay 4 2-10 10, Christine Fiore 7 12-16 26, Rachel Stobbie 0 0-0 0, Hailey King 0 0-0 0, Hassana Arbubakkr 0 0-2 0. Totals 14 19-40 47

3-pointers: Ridgefield – Curnal 2, Wengel

Trumbull 57, Westhill 24

Trumbull 18-19-13-7 57

Westhill 4-6-5-9 24

Trumbull: Jessica Lipinski 0 0-0 0; Meghan Lesko 2 0-0 4; Bella McCain 2 0-0 5; Maeve Hampford 0 0-0 0; Kelly O’Leary 0 0-0 0; Krystina Schueler 2 0-0 5; Jenna DeSabellla 1 0-0 3; Aisling Maguire 4 0-1 8; Julie Keckler 3 0-0 8; Cassi Barbato 5 1-2 11; Allie Palmieri 5 0-2 11; Brady Lynch 1 0-0 2. Trumbull Team Totals: 25 1-5 57

Westhill: Maddy Bautista 2 0-0 5; Vana Servos 0 0-0 0; Peyton Hackett 1 0-0 2; Meaghan Lavelle 0 0-0 0; Sam Jones-Folkes 1 0-0 2; Tamar Belette 1 1-2 3; Grace Hansen 5 0-0 10; Grace Tufano 0 0-0 0; Nia Holley 0 0-0 0; Candese Osborne 1 0-0 2; Caroline Kollar 0 0-0 0

Westhill Team Totals: 11 1-2 24

3-Pointers: Trumbull – Julie Kecker -2, Bella McCain, Kelly O’Leary, Krsytina Schueler, Allie Palmieri; Westhill – Maddy Bautista

Ludlowe 41, New Canaan 24

Ludlowe 13-11-9-8 41

New Canaan 4-11-7-2 24

Ludlowe: Anna Paulmann 4 6-8 14, Amanda Schramm 4 1-4 9, Bridget O’Leary 3 0-0 7, Bridget Paulmann 1 0-0 3, Emma Torello 1 0-0 2, Ida Boci 1 0-0 2, Erin O’Leary 1 0-3 2, Callie Cirilli 1 0-0 2, Juliet Bucher 0 0-0 0. Totals 16 7-15 41

New Canaan: Jane Charlton 5 0-2 10, Riana Afshar 2 2-4 6, Leigh Charlton 2 0-0 4, Quinn McKiernan 1 0-0 3, Eliza Pohle 0 1-2 1, Emily Shizari 0 0-2 0, Maeve Selvaggi 0 0-0 0, Caity Blair 0 0-0 0, Kearney McKiernan 0 0-0 0, Katie Dunn 0 0-0 0, Liz DeMarino 0 0-0 0, Katherine Lisecky 0 0-0 0. Totals 10 3-10 24

3-pointers: Ludlowe – B. O’Leary, B. Paulmann; New Canaan – Q. McKiernan

Stamford 41, St. Joseph 36

Stamford 7-11-12-11 41

St Joseph 6-14-9-7 36

Stamford: Andrea O’Connor 4 5-9 13, Megan Landsiedel 0 0-0 0, Jessica Nelson 1 2-4 4, Aviluz Vargas 0 0-0 0, Kelly Jagodzinski 1 2-4 5, Claudia Moses 0 0-0 0, Emily Graham 1 0-1 2, Dina Merone 0 0-0 0, Brooke Kelly 4 3-4 15. Totals 11 12-22 41

St Joseph: Veronica Lubas 1 0-0 2, Kathryn Zito 2 0-1 6, Kaitlin Capobianco 1 0-0 2, Tessie Hynes 3 0-0 6, Sarah Johnson 0 0-0 0, Rahmia Johnston 2 2-2 6, Elena Ball 1 0-0 2, Maddie Johnson 1 0-0 2, Emma Elrod 3 4-4 10. Totals 14 6-7 36

3-pointers: Stamford – Brooke Kelly 4, Kelly Jagodzinski; St Joseph – Kathryn Zito 2

Highlights – SJ – Emma Elrod had 11 Rebounds and 3 Blocks, Kathryn Zito had 5 assists and 3 steals. Rahmia Johnston had 9 Rebounds 3 assists.

Wilton 59, Trinity Catholic 46

Warde 48, Danbury 41 (OT)

Staples 53, Brien McMahon 34

Boys Basketball

Trumbull 71, Westhill 37

Westhill 12-9-11-5 37

Trumbull 11-26-25-9 71

Westhill: Johnny McCullen 0 0-0 0, Rayshawn Gipson 0 0-0 0, EJ Trotman 1 0-0 2, Jakai Barnes 2 0-0 4, D’Aeren Carson 0 2-2 2, Wkyland Turenne 2 0-0 4, Brian Martin 0 0-0 0, Sam Lombino 2 0-0 6, Eli Stockman 3 5-6 11, Wimer Guevara 2 0-0 5, Jack Schlachtenhaufen 0 1-2 1, Anthony Scott 0 0-0 0, Goudieau Royal 1 0-0 2, Stan Villard 0 0-0 0, Gabe Yaghoubian 0 0-0 0. Totals 13 8-10 37

Trumbull: Josh Cappello 0 0-0 0, Lance Walsh 1 0-0 2, Dylan Palinkas 0 0-0 0, Chris Brown 3 2-2 8, Isaiah Johnson 4 3-3 11, Kyle Atherton 0 0-0 0, JP Fromageot 1 2-3 4, James O’Brien 0 2-2 2, JT Therriault 0 0-0 0, Cape Holden 4 0-0 10, Timmond Williams 6 1-2 17, Evan Gutkowski 1 3-4 5, Quentar Taylor 4 1-2 8, Andrew Cutter 1 0-0 2. Totals 25 14-18 71

3-pointers: Westhill – Lombino 2, Guevara; Trumbull – Williams 4, Holden 2, Taylor

Highlights: Trumbull – Brown 6 Steals, Johnson 3 Steals ,Holden 3 Steals, Cuter 3 Blocks, Gutkowski 8 Rebounds

New Canaan 35, Ludlowe 26

New Canaan 5-11-6-13 35

Ludlowe 3-7-10-6 26

New Canaan: Alex Gibbens 10 pts

Trinity Catholic 82, Wilton 73

Wilton 11-23-19-20 73

Trinity 19-22-18-23 82

Stamford 73, St. Joseph 68 (2 OT)

St. Joseph 8-8-15-21-4-12 68

Stamford 12-10-19-11-4-17 73

Ridgefield 62, Darien 60

Danbury 73, Warde 66

Brien McMahon 54, Staples 47

Boys Ice Hockey

Greenwich 5, Trumbull 2

Greenwich 1-1-3 5

Trumbull 0-1-1 2

KLHT 10, Trinity Catholic 5

Girls Ice Hockey

Greenwich 7, Trumbull/St. Joseph 2

Greenwich 2-3-2 7

Trumbull 0-1-1 2

Greenwich: Jennie Piotrzkowski 1 goal, 2 assists; Emma Wingrove 1 goal, 2 assists; Katie Piotrzkowski 1 goal, 1 assist; Emiri Fukuchi 1 goal, 1 assist; Riley Geary 1 goal, 1 assist; Sydney Orszulak 2 assists; Hayley Duffy 2 assists; Jen Kelly 1 goal; Riley Ellsworth 1 goal; Jessica Marzullo 1 assist; Paige Harris 1 assist

Trumbull/St. Joseph: Erin Owens 1 goal, 1 assist; Erica Carpenter 1 assist

Goalies

G – Hannah Goldenberg 18 saves

T – Tory Coffin 34 saves

Shots

G – 41; T – 20

Wrestling

Warde 51, Foran 21

106 – Cruvinel (W) pinned Joshua, 3:47

113 – Shukri (W) pinned Alfano, 1:50

120 – Shaughnessy (W) pinned Giordano, 3:17

126 – Cuoco (W) major dec. Lang, 15-4

132 – Steele (W) dec. Mauro, 9-5

138 – Zuckerman (W) dec. Edmonsen, 12-4

145 – Zarlenga (W) major dec. Piklrowski, 14-3

152 – Stanko (F) dec. Sullivan, 2-0

160 – Luth (F) pinned Kane, 1:10

170 – Zuckerman (W) pinned Gaul, 1:15

182 – Umar (F) pinned Summers, 1:58

195 – Gjinaj (W) pinned Bannon, 1:30

220 – Quasimcan (F) pinned Mundle, 0:34

285 – Nardone (W) pined Boyais

Warde 75, Norwalk 6

106 – Cruvinel (W) won by forfeit

113 – Shukri (W) pinned Campos, 2:34

120 – Shaughnessy (W) dec. White, 6-2

126 – Cuoco (W) won by forfeit

132 – Dean (W) pinned Larkin, 0:59

138 – Bender (W) pinned Gilcrest, 0:43

145 – Zarlenga (W) won by forfeit

152 – Sullivan (W) pinned Schwartz, 1:51

160 – Zuckerman (W) pinned Baleano, 1:27

170 – Walker (N) won by forfeit

182 – Summers (W) pinned Nicanor, 3:53

195 – Gjinaj (W) pinned Sandro

220 – Mundle pinned Tsiropoulos, 1:04

285 – Nardone (W) pinned Farrell, 0:23.

Warde 67, Enfield 10

106 – Cruvinel (W) dec. Pelkey, 4-2

113 – Beiler (E) major dec. Shukri, 14-4

120 – Shaughnessy (W) pinned Messina, 3:01

126 – Cuoco (W) pinned Keeler, 1:57

132 – Steele (W) won by forfeit

138 – Zuckerman pinned Mason, 1:33

145 – Zarlenga (W) won by forfeit

152 – Sullivan (W) major dec. Staeger, 10-0

160 – Kane (W) pinned Carson, 0:41

170 – Zuckerman (W) pinned Chesworth, 1:30

182 – Bogan (E) pinned Summers, 2:29

195 – Gjinaj (W) pinned Miller, 0:59

220 – Mundle (W) pinned Diaz, 0:56

285 – Nardone (W) pinned Morgan, 0:47

Swimming & Diving

Wilton 104, Westhill/Stamford 76