FCIAC hockey and hoops scoreboard, box scores for Saturday, Jan. 27

Below is the ice hockey and basketball scoreboard for Saturday, Jan. 27. Statistics are included where provided.

Boys Ice Hockey

Westhill/Stamford 1, Darien 1 (OT)

West/Stam 0-0-1-0 1

Darien 1-0-0-0 1

Westhill/Stamford: Jordan Marchese 1 goal; Ryan Hart 1 assist

Darien: Parker McLane 1 goal; Will Johnston 1 assist; Connor McCarthy 1 assist

Goalies

WH/S – John Kanaris 32 saves

D – Henri Pfeifle 26 saves

Shots

WH/S – 27; D -33

Xavier 6, Greenwich 3

Greenwich 1-1-1 3

Xavier 1-4-1 6

Greenwich: Alex Mozian 1 goal; Nikita Kovalev 1 goal; Matt Baugher 1 goal; JT Lawrence 1 assist; Oliver Fulton 1 assist

Xavier: Anthony DiPreta 3 goals; Aden Hotchkiss 1 goal, 1 assist; Alexander Stasiuk 1 goal; Trevor Earley 1 goal

Fairfield 3, New Canaan 1

New Canaan 0-0-1 1

Fairfield 0-2-1 3

Fairfield: Goals: Sawyer Coseglia, Will von Brauchitsch 2 goals; Sawyer Coseglia 1 goal; Arel Ram 1 assist; Will Capalbo 1 assist

Staples 5, Trinity Catholic 3

Tri-Town 8, Norwalk/McMahon 0

St. Joseph 11, Wilton 4

Girls Ice Hockey

Darien 7, Stamford/Westhill/Staples/Trinity 0

SWST 0-0-0 0

Darien 4-2-1 7

Darien: Shea van den Broek 1 goal, 2 assists; Corinne Bevill 2 goals; Cate Droogan 1 goal, 1 assist; Sally Cassidy 2 assists; Caitlin Chan 1 goal; Kate Bellissimo 1 goal; Elise Maro 1 goal; Nelle Kniffin 1 assist; Kiki Tropsa 1 assist

Goalies

SWST – Mary Leydon 25 saves, and Victoria Morgan 5 saves

Darien – Hallie Kreppein 4 saves, and Kennison Harmon 2 saves

Shots

SWST – 6; Darien – 37

Trumbull/St. Joseph at Wilton/Norwalk/McMahon, 6

Boys Basketball

Norwalk 63, Fitch 53

New Britain 75, Stamford 61

Girls Basketball

Bassick 42, Brien McMahon 34

Bassick 9-11-8-4 42

McMahon 7-5-11-11 34

Bassick: Amerie Davidson 0 0-0 0, Destiny Allen 2 0-0 4, Kualika Collins 0 0-0 0, Cash’e Rogers 3 0-0 6, Amaya Labrador 1 0-2 2, Denaysha Watson 0 0-0 0, Chamique Brown 0 0-0 0, Briana Elliott 0 0-0 0, Heaven Thomas 0 0-0 0, Britaney Elliott 2 1-5 8, Destiny Martinez 2 0-4 4. Totals 17 5-15 42

Brien McMahon: Tatiana Arias 2 0-0 4, Meagan Bombace 2 0-0 4, Angelica De Los Santos 2 0-0 4, Shaniya Francis 1 2-2 4, Jescie Holmes 2 0-0 4, Michelle Perea 0 0-0 0, Bryanna Perez 0 0-0 0, Beverly Rosiclairr 0 1-2 1, Kassandra Scott 2 0-0 5, Tiffany Scott 0 0-0 0, Stephanie Skidmore 0 0-0 0, Aija Andrews 3 1-2 7. Totals 12 4-6 34

3-pointers: Bassick – Brit. Elliott; McMahon – Arias, Scott

Wilton 53, Pomperaug 46

Wilton 10-16-13-14 53

Pomperaug 10-15-17-6 48

Wilton: Caroline Sweeny 6 1-3 14, Taylor Floyd 1 0-0 2, Zoe Rappaport 1 3-4 5, Nancy Lynch 0 0-0 0, Elizabeth Breslin 9 0-0 18, Emily Tuin 1 3-4 6, Maddie Burke 0 0-0 0, Sophia STrazza 0 0-0 0, Lauren Robertson 3 2-4 8. Totals 21 9-15 53

3-pointers: W – Sweeny, Tuin