FCIAC hoops and hockey scoreboard, box scores for Tuesday, Jan. 30

Below is the basketball and ice hockey, scoreboard for Tuesday, Jan. 30. Statistics are included where provided.

Boys Basketball

Wilton 73, Ridgefield 67

Ridgefield 18-8-16-25 67

Wilton 15-19-20-19 73

Ridgefield: Alex Price 2 0-0 4, Brendan McNamara 4 7-7 16, James St. Pierre 10 4-4 28, Jackson Mitchell 2 0-0 4, Ryan Malley 2 0-0 5, Christopher Knachel 3 0-0 7, Matthew Misurelli 0 0-0 0, Matt Deluca 0 0-0 0, Luke McGarrity 1 1-2 3. Totals 24 12-13 67

Wilton: Antonio Brancato 10 11-13 33, Kyle Philips 1 1-2 4, Kyle Maatallah 2 0-0 4, Kyle Shifrin 0 0-0 0, Scott Cunningham 9 2-4 24, Nick Kronenberg 2 0-0 6, Robbie Hermann 0 0-0 0, Kyle Hyzy 0 0-0 0, Ryan Schriber 1 0-0 2. Totals 25 14-19 73

3-pointers: Ridgefield – St. Pierre 4, McNamara, Malley, Knachel; Wilton – Cunningham 4, Brancato 2, Kronenberg 2, Philips.

Danbury 67, Stamford 65 (OT)

Danbury 14-11-18-16-8 67

Stamford 15-12-12-20-6 65

Danbury: Jordan Brown 11 5-9 18, Javon Hernandez 4 2-3 10, Diante Vines 3 1-3 7, Keyon Moore 2 1-5 5, Arnold Peralta 1 0-0 2, Connor Goodwin 1 0-0 2, Cameron Snow 5 1-1 13. Totals 27 10-21 67

Stamford: Thervil 6 3-5 14, Constantine 1 2-3 4, Jaudon 10 1-3 23, St John 7 0-1 14, Bell 3 1-2 7, Lansidel 1 0-0 2. Total 27 7-14 65

3-pointers: Danbury – Snow 2, Brown; Stamford – Jaudon 2, Thervil

Warde 68, Darien 60

Darien 18-8-12-22 60

Warde 16-9-22-21 68

Darien: Justin Jordan 9 3-3 22, Will Rolapp 6 0-0 15, Peter Bredahl 0 2-2 2, Henry Williams 2 1-2 6, Jack Tierney 3 0-0 6, Ryan Darby 2 1-2 5, Andrew Darby 2 0-0 4. Totals 24 7-9 60

Warde: Dan Fitzpatrick 2 0-0 6, Jeff Seganos 4 0-0 9, Joey Gulbin 0 0-0 0, Matt Becker 3 2-3 11, Sean Conway 10 9-10 32, Matt Houghton 0 0-0 0, Chris Bogan 3 0-1 6, Nick Crescione 0 0-0 0, Ethan Wolf 1 2-2 4. Totals 23 13-16 68

3-pointers: Darien – Rolapp 3, Jordan, Williams; Warde – Conway 3, Fitzpatrick 2, Becker 2, Seganos

Trumbull 58, Greenwich 44

Trumbull 20-8-13-17 58

Greenwich 5-10-9-19 44

Trumbull: Josh Cappello 0 0-0 0, Dylan Palinkas 0 0-0 0, Chris Brown 4 5-6 14, Isaiah Johnson 1 0-2 3, JP Fromageot 2 0-0 4, JT Therriault 0 0-0 0, Cape Holden 2 0-0 6, Timmond Williams 7 3-3 19, Andrew Cutter 0 0-0 0, Evan Gutkowski 4 1-2 9, Quentar Taylor 1 0-0 3. Totals 21 9-13 58

Greenwich: Mekhi Samp 1 0-1 2, Elias Gianopoulous 3 0-2 6, Christopher Genaro 2 1-1 5, Christian Rogers 1 0-0 3, Matthew Robins 2 1-1 5, Jackson Trimmer 2 0-0 4, William Nail 1 0-0 3, Oliver Milledge 7 1-4 15. Totals 19 3-9 44

3-pointers: Trumbull – Williams 2, Holden 2, Brown, Johnson, Taylor; Greenwich – Rogers, Nail

Fouled out: Greenwich – Gianapoulous, Robins

Highlights: Trumbull – Brown 7 rebounds; Taylor 6 rebounds, 4 assists

Trinity Catholic 81, Brien McMahon 72

McMahon 14-14-23-21 72

Trinity 16-29-20-16 81

McMahon: Saikwon Williams 20 pts

Trinity: Contavio Dutreil 35 pts, Dimitry Moise 24 pts

Norwalk 46, New Canaan 44

New Canaan 12-13-7-12 44

Norwalk 8-20-5-13 46

New Canaan: Ryan McAleer 4 3-4 13, Jack Richardson 4 1-2 12, Alex Gibbens 3 0-0 6, Ben Sarda 2 0-0 5, Luke Rwambuya 2 0-0 4, Stephen Wronski 1 0-0 2, Gus Larson 1 0-0 2. Totals 17 4-6 44

Norwalk: Joseph Benincaso 8 3-4 23, Tyrique Langley 6 2-3 14, Izaiah Lopez 2 1-1 5, Jahmai Grant 1 0-0 2, Xavier Vines 1 0-0 2. Totals 18 5-7 46

3-pointers: Benincaso 4, Richardson 3, McAleer 2, Sarda 1

Bassick 84, St. Joseph 68

Bassick 22-19-21-22 84

St. Joseph 12-9-27-20 68

Staples at Westhill

Girls Basketball

Ludlowe 67, Bridgeport Central 29

Central 7-13-4-5 29

Ludlowe 20-22-16-9 67

Central: Brianna Smith 2 2-3 6, Sydney Coleman 3 0-2 6, Amaya Rodriguez 0 1-2 1, Mkiah Janvier 0 0-0 0, Jayda Edmonds 2 2-2 7, Ishamar Ruiz 2 1-1 5, Khadijat Amoo 1 2-6 4, Becky Vilsaint 0 0-0 0. Totals 10 8-16 29.

Ludlowe: Lily Traum 1 1-3 3, Anna Paulmann 4 5-6 14, Emma Torello 0 1-2 1, Bridget O’Leary 6 0-0 14, Bridget Paulmann 2 1-2 7, Erin Capodanno 0 1-2 1, Amanda Schramm 1 1-2 3, Trish Carey 2 0-0 5, Ira Boci 2 0-0 5, Erin O’Leary 1 2-2 4, Juliet Bucher 2 0-0 4, Callie Cirilli 3 0-0 6. Totals 24 12-19 67

3-pointers: ​Ludlowe – Paulmann B. 2, O’Leary B. 2, Paulmann A., Carey, Boci. Central – Edmonds

Norwalk 44, New Canaan 25

Norwalk 13-10-10-11 44

New Canaan 9-2-6-8 25

Norwalk: Sanaa Boyd 5 3-7 14, Ashley Wilson 5 0-0 12, Jakara Murray 3 2-2 8, Naeva Rene 1 1-4 3, Belinda Hunte 1 1-3 4, Anaijah Morgan 1 0-0 2, Carsyn Langhorn 0 1-2 1, Ajsa Vega 0 0-0 0. Totals 16 8-18 44

New Canaan: Riana Afshar 3 0-0 6, Jane Charlton 3 0-0 6, Quinn McKiernan 1 1-2 4, Leigh Charlton 1 0-0 3, Katie Dunn 1 1-1 3, Liz DeMarino 1 0-0 2, Emily Shizari 0 1-4 1, Maeve Selvaggi 0 0-0 0, Catherine Bopp 0 0-0 0, Cameron Murphy 0 0-0 0, Emily Bryant 0 0-0 0, Kearney McKiernan 0 0-0 0, Eliza Pohle 0 0-0 0, Caity Blair 0 0-0 0, Katherine Lisecky 0 0-0 0. Totals 10 3-7 25

3-pointers: Norwalk – Wilson 2, Hunte, Boyd; New Canaan – L. Charlton, Q. McKiernan

St. Joseph 61, Bassick 52

St Joseph 12-21-14-14 61

Bassick 5-15-16-16 52

St. Joseph: Veronica Lubas 1 0-1 2, Kathryn Zito 1 0-2 2, Kaitlin Capobianco 3 1-2 8, Tessie Hynes 2 0-0 4, Rahmia Johnston 5 7-7 18, Elena Ball 3 2-2 8, Maddie Johnson 1 0-0 2, Emma Elrod 6 5-8 17. Totals 22 15-22 61

Bassick: Amarie Davidson 1 0-0 2, Destiny Allen 0 0-0 0, Cashe Rogers 3 5-11 12, Amaya Labrador 0 0-0 0, Brianna Elliott 2 0-0 4, Kiana Johnson 7 4-8 18, Brittney Elliott 4 1-3 10, Destiny Martinez 3 0-2 6. Totals 20 10-24 52

3-pointers: St Joseph – Kaitlin Capobianco, Rahmia Johnston; Bassick – Cashe Rogers, Brittney Elliott

Fouled Out: Bassick – Cashe Rogers

Highlights – SJ – Emma Elrod had 10 Rebounds and 3 Steals; Kaitlin Capobianco had 8 Rebounds, 3 Steals and 4 Assists; Rahmia Johnston had 9 Rebounds 3 assists.

Trumbull 47, Greenwich 24

Trumbull 13-9-20-5 47

Greenwich 3-8-10-3 24

Trumbull: Jessica Lipinski 1 0-0 2; Meghan Lesko 1 0-0 2; Bella McCain 1 0-0 2; Maeve Hampford 0 1-2 1; Kelly O’Leary 1 0-0 2; Jenna DeSabella 0 0-0 0; Aisling Maguire 6 0-1 12; Cassi Barbato 4 0-0 8; Allie Palmieri 3 0-0 7; Brady Lynch 3 1-2 7. Totals 21 4-7 47

Greenwich: Jordan Moses 3 0-0 7; Kim Kockenmeister 3 3-9 10; Michelle Morganti 2 0-0 4; Marissa Morganti 0 0-0 0; Jordan Stefanowicz 1 0-0 2; Tess Lamhaour 1 0-0 2; Bea Owens 0 0-0 0; Taylor Stamos 0 0-0 0. Totals 9 4-11 24

3-Pointers: Trumbull – Allie Palmieri; Greenwich – Jordan Moses, Kim Kockenmeister

Game Highlights: Trumbull – Kelly O’Leary had 6 assists.

Brien McMahon 41, Trinity Catholic 29

Trinity 8-10-7-4 29

McMahon 12-5-15-9 41

Trinity: Molly Murray 2 1-2 6, Emma Garner 0 0-2 0, Iyanna Lops 6 3-5 15, Sarah Jablonsky 0 0-0 0, Caitlyn Kilcoyne 1 0-0 2, Caitlyn Scott 0 0-0 0, Kiera Fenske 3 0-2 6, Sophie Thompson 0 0-0 0, Theresa Lupinacci 0 0-0 0. Totals 11 4-11 29

Brien McMahon: Tatiana Arias 5 1-1 15, Meagan Bombace 3 2-5 8, Angelica De Los Santos 0 0-0 0, Shaniya Francis 2 1-4 5, Jescie Holmes 2 0-0 4, Michelle Perea 2 0-0 4, Bryanna Perez 1 0-0 2, Beverly Rosiclairr 0 0-0 0, Tiffany Scott 0 0-0 0, Stephanie Skidmore 0 1-2 1, Aija Andrews 2 0-2 4, Shaniya Mesilien 1 0-0 2, Jocelyn Lister 0 0-0 0. Totals 12 5-15 41

3-pointers: McMahon – Arias 4; Trinity – Murray

Warde 47, Darien 43

Warde 13-14-9-11 47

Darien 10-8-7-18 43

Warde: Toni Lampanski 2 0-1 6, Ava Fitzpatrick 0 1-2 1, Kristina Krasniqi 0 0-0 0, Kat Allison 3 0-0 6, Caroline Aufiero 3 2-2 9, Olivia Parisi 6 7-10 19, Alyshea Henry 2 0-0 6, Carolyn Mills 0 0-0 0. Totals 16 10-15 47

Darien: Gwen Dolce 2 0-0 6, Lindsay Dimonekas 2 2-2 6, Caroline Krueger 1 0-0 2, Katie Ramsay 9 2-4 20, Christine Fiore 3 1-2 7, Rachel Stobbie 1 0-0 2, Hailey King 0 0-0 0, Hasanna Arbubakkr 0 0-2 0. Totals 18 5-8 43

3-pointers: Warde – Lampanski 2, Henry 2, Aufiero; Darien – Dolce 2,

Staples 62, Westhill 33

Westhill 6-11-10-6 33

Staples 18-16-10-18 62

Westhill: Peyton Hackett 11 pts

Staples: Elle Fair 17 pts, Arianna Gerig 14 pts, Marissa Shorrick 10 pts

Wilton 51, Ridgefield 45 (OT)

Wilton 6-11-16-12-6 51

Ridgefield 7-18-12-8-0 45

Wilton: Caroline Sweeny 4 0-0 8, Zoe Rappaport 1 0-0 2, Claire Gulbin 6 2-3 18, Elizabeth Breslin 3 2-2 8, Emily Tuin 4 4-6 12, Lauren Robertson 1 1-2 3. Totals 19 9-13 51

Ridgefield: Caroline Curnal 13 pts, Katie Flynn 9 pts, Megan Klosowski 6

3-pointers: Wilton – Gulbin 4; Ridgefield – Curnal 2

Stamford 51, Danbury 43

Danbury 16-5-12-10 43

Stamford 9-15-16-11 51

Girls Ice Hockey

New Canaan 9, Trumbull 0

Trumbull 0-2-0 2

New Canaan 0-7-2 9

Trumbull: Erin Owens 1 goal, 1 assist; Lydia Prezioso 1 goal

New Canaan: Gianna Bruno 2 goals, 1 assist; Anika Curri 1 goal, 2 assists; Quincy Connell 3 assists; Theresa Marciano 2 goals; Kelly Benson 2 goals; Courtney O’Connell 1 goal, 1 assist; Shea Hobbs 1 goal; Zoe Jones 1 assist, Liz McCarthy 1 assist, Brooke Deane 1 assist; McKenna Harden 1 assist; Katherine Reiss 1 assist; Arianna Bell 1 assist

Goalies

T – Tory Coffin 37 saves

NC – Kara Fahey 7 saves, Alexa Madrid 3 saves

Shots

T – 10; NC – 46