FCIAC wrestling box scores for Wednesday, Jan. 31

Below is the wrestling scoreboard for Wednesday, Jan. 31. Statistics are included where provided.

Danbury 57, Westhill 15

145 – Chris Palacio (D) pinned Kyle Alswanger, 5:39

152 – David Pina (D) pinned Cole Bautista, 1:19

160 – Jaylen Hawkins (D) pinned Marco Alvarado, 1:05

170 – Gino Baratta (D) pinned Jaret Chase, 3:28

182 – George Estevez (D) won by forfeit

195 – Kevin Mclean (WH) pinned DJ Donovan, 4:36

220 – Montez Osbey (D) dec. Josh Morris, 5-0

285 – Jordan Agosto (D) dec. Christian Bier, 9-7

106 – Liam Knight (D) pinned Byron Thomas, 0:35

113 – Tyler Johnson (D) pinned John Leydon, 0:58

120 – Ben LeBlanc (D) pinned JT Minnick, 0:58

126 – Chase Parrott (WH) dec. Nic Savo, 7-1

132 – Kyle Fields (D) dec. Tommy Mazur, 7-2

138 – Alex Edwards (W) pinned Justin Perez, 3:45

Trumbull 48, Greenwich 38

106 – Jack Ryan (T) pinned William Fox, 0:38

113 – Carlos De Winter (G) pinned JR Vano, 0:37

120 – Emanuel Lai (G) pinned Aidan Burns, 0:44

126 – Johnathan Kosak (T) pinned Mitchell Grimes, 3:31

132 – David Castaldo (T) pinned Edward Doyle, 1:51

138 – Matt Ryan (T) pinned Christian Stanback, 4:44

145 – William Holmes (T) pinned Vincent Ceci, 1:09

152 – Jace Starrett (T) pinned Ali Ibrahim, 0:51

160 – Gabe LaGuardia (T) pinned Cristobal Issacs, 2:12

170 – Jackson Blanchard (G) pinned Webster Williams, 3:38

187 – Andrew Nanai (G) dec. Joe Palmeri, 8-6

195 – Brett Nutter (T) pinned Ryan Merida, 1:06

220 – Kyle Jampole (G) pinned Matthew Ryan

285 – Glen Rivas (G) won by forfeit

Ludlowe 44, Norwalk 33

108 – Luis Zambrano (L) won by forfeit

115 – Yur Case (L) dec. Michael Campos, 14-8

122 – Sam White (N) dec. Everett Nash, 6-0

128 – Antonio Nicholas (L) won by forfeit

134 – Adam Arnaout (L) tech. fall Chase Larkin, 21-4

140 – Skyler Kwok (L) pinned Lensandro LeGuerra, 2:46

147 – Zach Taylor (L) pinned Nick Monteleone, 3:13

154 – Max Scwartz, (N) pinned Ben Zhao, 0:44

162 – Galeano Simon (N) won by forfeit

172 – Jakari Walker (N) won by forfeit

184 – Justin Hathaway (L) pin Axel Nicanor, 5:08

197 – Stan Goldlewski (L) pin Sandro Martinez, 3:39

222 – Peter Tsiropoulos (N) won by forfeit

287 – Brendan Farrell (N) won by forfeit

Warde 54, New Canaan 22

106 – Dylan Cruvinel (FW) dec. Joey Bucci, 4-0

113 – Shukri Reber (FW) won by forfeit

120 – Cole Shaugnessey (FW) won by forfeit

126 – Nathan Cuoco (FW) pinned Dylan Kortman, 1:19

132 – Justin Mastroianni (NC) pinned Ryan Dean, 3:30

138 – Tyler Sung (NC) maj. dec. Alex Steele, 14-2

145 – Noah Zuckerman (FW) pinned Tripp Ferguson, 3:43

152 – Anthony Zarlenga (FW) dec. Christian Sibbett, 8-6

160 – Izaake Zuckerman (FW) pinned Evan Reilly, 0:26

170 – Chris Gjinaj (FW) won by forfeit

182 – Joe Gjinaj (FW) pinned Sergiy Babenkov, 3:57

195 – Matthew Cerminaro (FW) won by forfeit

220 – Nick Kortman (NC) pinned Daniel Mundle, 3:49

285 – Jack Stewart (NC) won by forfeit

Ridgefield 51, Staples 21

285 – George Harrington (S) won by forfeit

106 – Spencer Carlson (R) pinned Paul Hwang, 5:12

113 – Terry Brannigan (S) pinned Sean Courtney, 1:02

120 – Ben Smart (R) pinned Dylan Marone, 1:09

126 – Gerard Allen (S) pinned Austin Rivera, 2:24

132 – Daniel Boccardo (S) dec. Jesse Chelednik, 9-7

138 – Peter Murray (R) pinned Yoel Hooper, 1:39

145 – Connor Brown (R) pinned Jack Lee, 1:36

152 – Lazar Agoev dec. John-Carter Montoni, 13-9

160 – Simon Preston (R) pinned Jacob Qiu, 1:14

170 – Jackson Trotter (R) pinned Owen Clarke, 4:48

182 – Liam Kepper (R) pinned Caleb Kitchner, 1:25

195 – Double Forfeit

220 – Sam Klotz (R) won by forfeit