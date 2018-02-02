Swimming & Diving – New Canaan 99, Darien 87

200 Medley Relay
1 – Darien (Spencer Erickson, John Barsanti, Connor Martin, Connor Zielinski), 1:42.17
2 – New Canaan (Daniel Lu, Peter Sloan, Richard Ettinger, Brian Harrell), 1:42.19
3 – Darien (Scotty Tuck, Nick Clark, Alex Dehmel, Matthew Freeman), 1:42.50
200 Freestyle
1 – Jake Ritz (NC), 1:48.74
2 – Chris Zhang (D), 1:49.49
3 – Jackson Oehmler (NC), 1:51.84
4 – Conway Zhou (D), 1:54.04
5 – Pragun Sharma (D), 1:55.39
6 – Will Fannon (NC), 2:01.21
200 Individual Medley
1 – Luke Stewart (NC), 1:59.62
2 – Spencer Erickson (D), 2:03.40
3 – Daniel Lu (NC), 2:07.81
4 – Scotty Tuck (D), 2:11.46
5 – Jack Stobbie (D), 2:13.30
6 – Bart Codd (NC), 2:14.62
50 Freestyle
1 – Connor Martin (D), 22.69
2 – Peter Sloan (NC), 23.03
3 – Brian Harrell (NC), 23.78
4 – Alex Popov (NC), 23.94
5 – Connor Zielinski (D), 24.08
6 – Matt Freeman (D), 24.11
Diving
1 – Wiley Schmidt (D), 328.55
2 – Owen Stevens (D), 320.70
3 – George Moore (NC), 248.95
4 – Jackson Camporin (NC), 243.48
5 – James Ragusa (NC), 241.75
6 – Jackson Major (D), 167.25
100 Butterfly
1 – Connor Martin (D), 52.62
2 – Luke Stewart (NC), 53.87
3 – Richard Ettinger (NC), 57.09
4 – Connor Zielinski (D), 57.94
5 – Harry Fitzpatrick (D), 59.27
6 – Michael Rivas (NC), 1:02.45
100 Freestyle
1 – Chris Zhang (D), 49.22
2 – Alex Popov (NC), 52.33
3 – Nico Clark (D), 52.39
4 – Nick Giotis (D), 53.99
5 – Gianfranco Pozzolini (NC), 55.95
500 Freestyle
1 – Jake Ritz (NC), 4:58.36
2 – Jackson Oehmler (NC), 5:02.95
3 – Pragun Sharma (D), 5:07.44
4 – Will Fannon (NC), 5:12.41
5 – Hayden Puff (D), 5:12.70
6 – Jack Stobbie (D), 5:19.83
200 Freestyle Relay
1 – New Canaan (Luke Stewart, Peter Sloan, Jackson Oehmler, Jake Ritz), 1:32.17
2 – Darien (Chris Zhang, Nico Clark, Connor Zielinski, Kevin Grune), 1:33.63
3 – Darien (Nick Giotis, Connor Henry, Alex Dehmel, Nolan Lovegrove), 1:38.10
100 Backstroke
1 – Spencer Erickson (D), 55.76
2 – Daniel Lu (NC), 57.32
3 – Grianfranco Pozzolini (NC), 57.42
4 – Richard Ettinger (NC), 57.76
5 – Conway Zhou (D), 58.41
6 – Scotty Tuck (D), 1:00.79
100 Breaststroke
1 – Peter Sloan (NC), 1:00.57
2 – John Barsanti (D), 1:04.93
3 – Bart Codd (NC), 1:07.99
4 – Strider Bennett (NC), 1:08.08
5 – Alex Dehmel (D), 1:08.21
6 – Nico Clark (D), 1:08.57
400 Freestyle Relay
1 – New Canaan (Luke Stewart, Jackson Oehmler, Daniel Lu, Jake Ritz), 3:24.38
2 – Darien (Connor Martin, Spencer Erickson, Conway Zhou, Chris Zhang), 3:28.32
3 – New Canaan (Alex Popov, Brian Harrell, Will Fannon, Richard Ettinger), 3:33.05