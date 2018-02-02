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Latest Scores

Swimming & Diving – New Canaan 99, Darien 87

Posted by FCIAC on February 2, 2018 in All Highlights, Boys Swimming, Highlights ·

200 Medley Relay

1 – Darien (Spencer Erickson, John Barsanti, Connor Martin, Connor Zielinski), 1:42.17

2 – New Canaan (Daniel Lu, Peter Sloan, Richard Ettinger, Brian Harrell), 1:42.19

3 – Darien (Scotty Tuck, Nick Clark, Alex Dehmel, Matthew Freeman), 1:42.50

200 Freestyle

1 – Jake Ritz (NC), 1:48.74

2 – Chris Zhang (D), 1:49.49

3 – Jackson Oehmler (NC), 1:51.84

4 – Conway Zhou (D), 1:54.04

5 – Pragun Sharma (D), 1:55.39

6 – Will Fannon (NC), 2:01.21

200 Individual Medley

1 – Luke Stewart (NC), 1:59.62

2 – Spencer Erickson (D), 2:03.40

3 – Daniel Lu (NC), 2:07.81

4 – Scotty Tuck (D), 2:11.46

5 – Jack Stobbie (D), 2:13.30

6 – Bart Codd (NC), 2:14.62

50 Freestyle

1 – Connor Martin (D), 22.69

2 – Peter Sloan (NC), 23.03

3 – Brian Harrell (NC), 23.78

4 – Alex Popov (NC), 23.94

5 – Connor Zielinski (D), 24.08

6 – Matt Freeman (D), 24.11

Diving

1 – Wiley Schmidt (D), 328.55

2 – Owen Stevens (D), 320.70

3 – George Moore (NC), 248.95

4 – Jackson Camporin (NC), 243.48

5 – James Ragusa (NC), 241.75

6 – Jackson Major (D), 167.25

100 Butterfly

1 – Connor Martin (D), 52.62

2 – Luke Stewart (NC), 53.87

3 – Richard Ettinger (NC), 57.09

4 – Connor Zielinski (D), 57.94

5 – Harry Fitzpatrick (D), 59.27

6 – Michael Rivas (NC), 1:02.45

100 Freestyle

1 – Chris Zhang (D), 49.22

2 – Alex Popov (NC), 52.33

3 – Nico Clark (D), 52.39

4 – Nick Giotis (D), 53.99

5 – Gianfranco Pozzolini (NC), 55.95

500 Freestyle

1 – Jake Ritz (NC), 4:58.36

2 – Jackson Oehmler (NC), 5:02.95

3 – Pragun Sharma (D), 5:07.44

4 – Will Fannon (NC), 5:12.41

5 – Hayden Puff (D), 5:12.70

6 – Jack Stobbie (D), 5:19.83

200 Freestyle Relay

1 – New Canaan (Luke Stewart, Peter Sloan, Jackson Oehmler, Jake Ritz), 1:32.17

2 – Darien (Chris Zhang, Nico Clark, Connor Zielinski, Kevin Grune), 1:33.63

3 – Darien (Nick Giotis, Connor Henry, Alex Dehmel, Nolan Lovegrove), 1:38.10

100 Backstroke

1 – Spencer Erickson (D), 55.76

2 – Daniel Lu (NC), 57.32

3 – Grianfranco Pozzolini (NC), 57.42

4 – Richard Ettinger (NC), 57.76

5 – Conway Zhou (D), 58.41

6 – Scotty Tuck (D), 1:00.79

100 Breaststroke

1 – Peter Sloan (NC), 1:00.57

2 – John Barsanti (D), 1:04.93

3 – Bart Codd (NC), 1:07.99

4 – Strider Bennett (NC), 1:08.08

5 – Alex Dehmel (D), 1:08.21

6 – Nico Clark (D), 1:08.57

400 Freestyle Relay

1 – New Canaan (Luke Stewart, Jackson Oehmler, Daniel Lu, Jake Ritz), 3:24.38

2 – Darien (Connor Martin, Spencer Erickson, Conway Zhou, Chris Zhang), 3:28.32

3 – New Canaan (Alex Popov, Brian Harrell, Will Fannon, Richard Ettinger), 3:33.05

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