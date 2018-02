FCIAC hoops and hockey scoreboard, box scores for Monday, Feb. 5

Below is the basketball and ice hockey scoreboard for Monday, Feb. 5. Statistics are included where provided.

Boys Basketball

Wilton 63, Trumbull 50

Trumbull 11-11-13-15 50

Wilton 13-16-18-17 63

Trumbull: Chris Brown 5 2-2 13, Isaiah Johnson 1 0-0 2, JP Fromageot 1 0-0 2, JT Therriault 0 0-0 0, Cape Holden 0 1-2 1, Timmond Williams 7 2-4 16, Evan Gutkowski 6 1-2 13, Quentar Taylor 1 0-0 2. Totals 21 6-10 50

Wilton: Antonio Brancato 6 3-8 16, Nick Kronenberg 7 2-2 23, Robbie Hermann 1 0-0 2, Kyle Hyzy 1 0-0 2, Ryan Schriber 0 0-0 0, Zach Puzzi 0 0-0 0, Kyle Maatallah 3 0-0 7, Kyle Shifrin 0 0-0 0, Scott Cunningham 6 1-1 14. Totals 24 6-11 63

3-pointers: Trumbull – Brown; Wilton – Kronenberg 6, Brancato 1, Maatawah 1, Cunningham 1

Highlights: Trumbull – Brown 5 assists, Taylor 6 rebounds 5 assists, Gutkowski 9 rebounds, Williams 7 rebounds

Girls Basketball

Norwalk 56, Brien McMahon 32

McMahon 7-9-4-12 32

Norwalk 19-11-13-13 56

Norwalk: Belinda Hunte 3 2-4 10, Ashley Wilson 6 2-2 16, Sanaa Boyd 2 8-13 12, Carsyn Langhorn 1 1-2 4, Ajsa Vega 0 3-4 3, Naeva Rene 2 1-2 5, Anaijah Morgan 0 0-0 0, Jakara Murray-Leach 0 3-4 3, Dina DiBlasio 1 0-0 3. Totals: 15 20-31 56

Brien McMahon: Tatiana Arias 3 3-4 9, Meagan Bombace 1 0-0 2, Angelica De Los Santos 0 0-0 0, Shaniya Francis 1 2-2 4, Jescie Holmes 1 0-0 2, Michelle Perea 0 0-0 0, Bryanna Perez 1 0-0 3, Kassandra Scott 1 0-0 2, Tiffany Scott 0 0-0 0, Stephanie Skidmore 2 0-0 4, Aija Andrews 2 0-0 4, Shaniya Mesilien 0 0-0, Jocelyn Lister 1 0-0 2. Totals: 12 5-6 32

3-pointers: Norwalk – Wilson Hunte 2, Langhorn Diblasio; McMahon – Perez

Trumbull 59, Wilton 42

Wilton 4-14-9-15 42

Trumbull 14-13-14-18 59

Wilton: Caroline Sweeney 1 1-2 3; Zoe Rappaport 0 1-2 1; Claire Gublin 4 2-2 12; Elizabeth Breslin 5 3-4 13; Emily Turn 3 7-9 13; Maddie Burke 0 0-0 0; Lauren Robertson 0 0-0 0. Totals: 13 14-19 42

Trumbull: Jessica Lipinski 0 0-0 0; Meghan Lesko 2 0-0 5; Bella McCain 0 0-0 0; Maeve Hampford 0 0-0 0; Kelly O’Leary 0 0-0 0; Krystina Schueler 4 0-0 8; Jenna DeSabella 0 0-0 0; Aisling Maguire 2 0-2 4; Julie Keckler 4 5-7 14; Cassi Barbato 3 0-0 7; Allie Palmieri 7 2-2 17; Brady Lynch 2 0-0 4. Totals 24 7-11 59

3-Pointers: Wilton – Calire Gublin 2; Trumbull – Meghan Lesko; Julie Keckler; Cassi Barbato; Allie Palmieri

Game Highlights: Trumbull – Julie Keckler had 9 rebounds.

Boys Ice Hockey

Sheehan 10, Wilton 1

Girls Ice Hockey

Fairfield 8, Trumbull/St. Joseph 4

Trumbull/St. Joseph: Erin Owens 2 goals, 1 assists; Lydia Prezioso 1 goal, 1 assist; Mackenzie Meaney 1 goal, 1 assist; Jillian Mather 1 assist

Fairfield: Sophia Mughal 1 goal, 4 assists; Samantha Henchcliffe 2 goals, 2 assists; Jessica Pitaniello 1 goal, 2 assists; Ella Grace Holland 2 assists; Grace Flink 1 goal; Caroline Pratt 1 goal; Caroline Coccaro 1 goal; Olivia Nye 1 goal; Zhenna Milo 1 assist; Julia Minichini 1 assist

Goalies

TSJ – Rachel Zack 13 saves

F – Sophia Guerrera and CJ Vinas 21 saves

Shots

TSJ – 25; F – 21

Darien 1, Greenwich 1 (OT)

Darien 0-0-1-0 1

Greenwich 0-1-0-0 1

Darien: Shea van den Broek 1 goal

Greenwich: Emma Wingrove 1 goal

Goalies

D – Hallie Kreppein 13 saves

G – Jessie Aselin 23 saves

Shots

D – 24; G – 14

New Canaan 1, Hall/Conard 0

New Canaan 0-0-1 1

Hall/Conard 0-0-0 0

New Canaan: Brooke Deane 1 goal; Courtney O’Connell 1 assist; Kelly Benson 1 assist

Goalies

NC – Blythe Novick 14 saves

Shots

NC – 38; HC – 14

Suffield 6, Ridgefield 1