FCIAC scoreboard and box scores for Tuesday, Feb. 6

Below is the FCIAC scoreboard for Tuesday, Feb. 6. Statistics are included where provided

Boys Basketball

Stamford 59, Warde 54

Stamford 5-17-11-26 59

Warde 10-14-18-12 54

Stamford: Josh Thervil 6 2-4 15, Harry Constantine 1 2-2 4, Jelani Jackson 1 4-4 6, Tevin St. John 8 4-7 20, Jaden Bell 5 0-0 13, Tyheim Burgess 1 0-0 2. Totals 22 12-17 59

Warde: Dan Fitzpatrick 3 0-0 6, Jeff Seganos 2 6-6 10, Matt Becker 4 2-2 11, Sean Conway 4 4-5 13, Chris Bogan 2 0-0 4, Malcolm Brune 5 0-3 10. Totals 20 12-16 54

3-pointers: Stamford – Bell 3, Thervil; Warde – Becker, Conway

Ridgefield 75, St. Joseph 35

Ridgefield 18-21-28-8 75

St. Joseph 10-10-4-11 35

Ridgefield: Misurelli 0 0-0 0, Price 3 0-0 7, St. Pierre 7 0-0 21, McNamara 7 2-4 18, Mitchell 2 0-0 4, Malley 1 0-0 3, Carpenter 1 0-0 2, Andry 3 0-0 7, Garson 1 0-0 2, Deluca 2 0-0 4, Knachel 3 0-0 6. Totals 30 2-4 75

St. Joseph: Grinrod 1 1-2 4, Paolini 2 0-0 4, Fabbri 1 0-0 2, Greene 3 0-0 8, Diamantis 1 2-3 4, Luzietti 0 0-0 0, Wallace 1 0-0 2, Kade 0 0-0 0, Argento 2 0-0 4, Dineen 0 0-0 0, Sullivan 0 0-0 0, Macklin 1 0-0 2, DuBuse 0 0-0 0, Rainey 1 2-2 5. Totals 13 5-7 35

3-pointers: Ridgefield – St. Pierre 7, McNamara 2, Andry 2, Malley, Price; St. Joseph – Greene, Grinrod, Rainey

Highlights: St. Joseph – Diamantis 6 rebounds, Argento 6 rebounds, Fabbri 3 steals and 2 assists, DuBuse 2 blocked shots

Trinity Catholic 65, Danbury 57

Danbury 15-11-11-20 57Br

Trinity 18-13-18-16 65

Danbury: Denali Burton 15 pts, Jordan Brown 14 pts, Diante Vines 13 pts

Trinity: Dimitry Moise 20 pts, Contavio Dutreil 19 pts, Stephon McGill 12 pts

Darien 67, Staples 55

Norwalk 56, Brien McMahon 53

Bridgeport Central 58, Greenwich 47

Ludlowe 54, Westhill 48 (OT)

Girls Basketball

Ludlowe 60, Westhill 33

Westhill: Maddy Bautista 4 2-4 10, Vana Servos 0-1 1, Peyton Hackett 5 3-4 13, Dulce Llanos 0 0-0 0, Meaghan Lavelle 0 0-2 0, Samantha Johns-Folks 1 0-0 2, Tamar Belette 0 1-2 1, Brynn Springola 0 1-2 1, Grace Hansen 3 0-1 6. Totals 13 7-16 33

Ludlowe: Lily Traum 1 0-0 2, Anna Paulmann 4 0-0 8, Emma Torello 1 0-0 2, Bridget O’Leary 1 2-2 3, Bridget Paulmann 7 0-2 15, Paige O’Connell 2 2-2 6, Ira Boci 1 0-0 3, Erin O’Leary 5 0-0 11, Juliet Bucher 0 0-0 0, Amanda Schramm 3 1-4 7, Callie Cirilli 1 0-0 2, Erin Capodanno 0 0-0 0. Totals 26 5-10 60

3-pointers: ​Ludlowe – Paulmann B., O’Leary E., Boci

Darien 47, Staples 36

Staples 13-11-6-5 36

Darien 8-10-7-22 47

Staples: Abigail Carter 0 0-0 0, Ellie Fair 3 0-1 8, Nicole Holmes 0 0-0 0, Sophie Smith 1 0-0 2, Marisa Shorrock 0 3-3 3, Amanda Troelstra 0 0-0 0, Kate Rutter 2 0-0 4, Marley Lopez-Paul 3 1-3 7, Arianna Gerig 5 2-2 12, Isabella Didio 0 0-0 0. Totals 14 6-9 36

Darien: Kelly Richter 3 2-3 10, Gwen Dolce 1 2-2 5, Lindsay Dimonekas 1 0-0 2, Caroline Krueger 0 0-0 0, Katie Ramsay 10 1-3 21, Christine Fiore 1 3-8, 5, Hassahan Arbubakrr 2 0-0 4. Totals 18 8-18 47

3-pointers: Staples – Fair 2; Darien – Richter 2, Dolce

Warde 46, Stamford 45

Warde 11-11-13-11 46

Stamford 6-15-13-11 45

Warde: Olivia Parisi 17 pts, Caroline Aufiero 10 pts

Stamford: Brooke Kelly 18 pts, Andrew O’Connor 16 pts

Danbury 53, Trinity Catholic 42

Greenwich 57, Bridgeport Central 38

Ridgefield 54, St. Joseph 47

Girls Ice Hockey

Stamford/Westhill/Staples/Trinity at Wilton/Norwalk/McMahon

Wrestling

Warde 63 Staples 18

106 – Dylan Cruvinel (W) pinned Paul Hwang, 1:10

113 – Terry Brannigan (S) pinned Reber Shukri, 2:18

120 – Dylan Marone (S) pinned Brandon Moutinho, 4:41

126 – Nate Cuoco (W) won by forfeit

132 – Cole Shaughnessy (W) pinned Daniel Boccardo, 3:31

138 – Alex Steele (W) won by forfeit

145 – Anthony Zarlenga (W) pinned Luke Molina, 5:11(NC)

152 – Matthew Sullivan (W) dec. J.C. Montoni, 10-6

160 – Khris Gjinaj (W) pinned Jacob Qiu, 1:57

170 – Izaake Zuckerman (W) pinned Owen Clarke

182 – Matt Cerminaro (W) won by forfeit

195 – Joe Gjinaj (W) won by forfeit

220 – Daniel Mundle (W) won by forfeit

285 – George Harrington (ST) won by forfeit

New Canaan 62, Stamford 18

106 – Joey Bucci (NC) pinned Brandon Leung, 3:36

113 – John Christie (S) pinned Jack Goetz, 3:14

120 – Billy Griffin (S) pinned Dylan Kortman, 1:29

126 – Kelvin Carvalho (NC) won by forfeit

132 – Justin Mastroianni (NC) pinned Jack Higgins, 2:47

138 – Luigi DeRubeis (NC) tech fall Edgar Molina, 17-0

145 – Tyler Sung (NC) win by forfeit

152 – Tripp Ferguson (NC) dec. Lenny Alcantus, 10-6

160 – Christian Sibbett (NC) won by forfeit

170 – Jake Heerman (S) won by forfeit

182 – Sergiy Babenkov (NC) pinned Jaiden Jones, 2:48

195 – Josiah Jones (NC) won by forfeit

220 – Nick Kortman (NC) pinned Micah Aryeete, 0:50

285 – Jack Stewart (NC) pinned Joshua Medina, 3:24

Westhill 42, Wilton 32

108 – Max Mannino (W) major dec. Bryson Thomas, 11-2

115 – Travis Longo (W) major dec. Themy Balkas, 12-0

122 – Chase Parrot (WH) major dec. Finn McGoern, 10-0

128 – Nick Rende (W) pinned Jonathan Minnick, 0:32

134 – Tom Mazur (WH) won by forfeit

140 – Kyle Hammel (WH) tech fall Trey Harris, 19-2

147 – Kyle Alswanger-Busch (WH) pinned Dom Carotozzolo, 1:31

154 – Seth Warren (W) pinned Jonathan Bautista, 1:44

162 – Jaret Chase (WH) won by forfeit

172 – Jacob Robb (W) won by forfeit

184 – Zach Zeyher (W) pinned Daniel Villacis, 1:11

197 – Kevan Mclean (WH) won by forfeit

222 – Jamal Morris (WH) dec. Stephen Kendra, 6-1

287 – Christian Bier (WH) won by forfeit

Trumbull 51, Brien McMahon 22

152 – Jace Starrett (T) pinned Maddy Gordon, 1:35

160 – Jonathan Davila (M) pinned Gabe Laguardia, 1:48

170 – Malik Goethe (M) major dec. Webster Williams, 17-8

182 – Joe Palmieri (T) tech fall Syrus Bradley, 16-1

195 – Brett Nutter (T) major dec. Jeff Cocchia, 8-0

220 – Dominick Almonte (M) won by forfeit

285 – Frank Scotti (M) pinned Echo Durrschmidt, 0:25

106 – Jack Ryan (T) pinned Soloman Wyclif, 1:15

113 – Double forfeit

120 – Brandon Neri-Jacobs (T) pinned Gio Romero, 3:08

126 – Jonathan Kosak (T) won by forfeit

132 – David Castaldo (T) pinned Mikey Santalucia, 3:17

138 – Matt Ryan (T) won by forfeit

145 – William Holmes (T) pinned Artie Cocchia, 5:31

Ridgefield 35, Ludlowe 28

Darien at Greenwich

Gymnastics

Ludlowe 131.60, Staples 121.35