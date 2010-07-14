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Latest Scores

Girls Basketball – Trumbull 42, Warde 34

Posted by FCIAC on February 9, 2018 in All Highlights, Girls Basketball, Highlights ·

Trumbull 9-9-12-12 42

Warde 3-14-7-10 34

Trumbull: Meghan Lesko 0 0-0 0; Kelly O’Leary 0 0-0 0; Krystina Schueler 4 1-2 9; Aisling Maguire 1 2-3 4; Julie Keckler 3 2-2 10; Cassi Barbato 4 0-0 10; Allie Palmieiri 2 0-0 5; Brady Lynch 2 0-0 4. Totals 16  5-7 42

Warde: Toni Campanski 2 0-0 5; Ava Fitzpatrick 2 0-0 6; Kristina Krasniqi 2 0-0 4; kat Allsion 3 0-0 6; Caroline Aufiero 0 0-0 0; Olivia Parisi 5 2-4 12; Alyshea Henry 0 1-2 1. Totals 14  3-6 34

3-Pointers: Trumbull – Julie Keckler 2, Cassi Barbato 2, Allie Palmieri; Warde – Ava Fitzpatrick 2, Toni Campanski 1

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