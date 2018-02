2018 FCIAC Gymnastics Championship Results

Team Scores

1 – Greenwich 144.0; 2 – Trumbull 143.65; 3 – Ludlowe 136.0; 4 – Wilton 134.1; 5 – Darien 128.5; 6 – Staples 128.05; 7 – Warde 123.95; 8 – New Canaan 112.75; 9 – Westhill 112.15

Individual results (Top six in each event are All-FCIAC Team)

All-Around

1 – Adnerys De Jesus (G) 37.65; 2 – Samantha Markland (T) 37.5; 3 – Kelsey Fedorko (G) 36.65; 4 – Natalie Smerling (T) 36.15; 5 – Merritt Stevenson (T) 35.75; 6 – Jessica Olin (W) 35.35

Vault

1 – Adnerys De Jesus (G) 9.9; 2 tie – Samantha Markland (T) and Jessica Olin (W) 9.4; 3 – Elizabeth Marino (G) 9.3; 4 – Kelsey Fedorko (G) 9.25; 5 – Natalie Smerling (T) 9.2; 6 – Merritt Stevenson (T) 9.1

Uneven Bars

1 – Samantha Markland (T) 9.3; 2. Adnerys De Jesus (G) 9.2; 3 – Kelsey Fedorko (G) 8.9; 4 – Jessica Olin (W) 8.85; 5 – Elizabeth Marino (G) 8.8; 6. Natalie Smerling (T) 8.75

Balance Beam

1 – Samantha Markland (T) 9.4; 2. Kelsey Fedorko (G) 9.2; 3 tie Natalie Smerling (T) and Merritt Stevenson (T) 9.0; 4 – Adnerys De Jesus (G) 8.9; 5 – Claire DeMaso (L) 8.8; 6 – Georgia Sharpe (L) 8.6

Floor Exercise

1 – Adnerys De Jesus (G) 9.65; 2 – Samantha Markland (T) 9.4; 3 tie – Kelsey Fedorko (G) and Jessica Olin (W) 9.3; 4 – Natalie Smerling (T) 9.2; 5 – Elizabeth Marino (G) 9.1; 6 – Merritt Stevenson (T) 9.05