FCIAC basketball scoreboard and box scores for Wednesday, Feb. 14

Below is the FCIAC basketball scoreboard for Wednesday, Feb. 14. Statistics are included where provided

Girls Basketball

Warde 41, Ludlowe 38

Ludlowe 12-4-13-9 38

Warde 13-8-13-7 41

Ludlowe: Anna Paulmann 0 0-0 0, Bridget O’Leary 2 6-6 10, Bridget Paulmann 4 3-3 13, Paige O’Connell 0 0-0 0, Amanda Schramm 2 0-1 4, Trish Carey 1 0-0 2, Erin O’Leary 3 2-2 9, Callie Cirilli 0 0-0 0. Totals 14 11-12 38

Warde: Ava Fitzpatrick 1 1-2 3, Kristina Krasniqi 2 2-2 7, Catherine Allison 2 2-2 6, Caroline Aufiero 4 1-2 10, Olivia Parisi 4 7-12 14, Aleysha Henry 0 0-0 0. Totals: 13 13-20 41

3-pointers: Ludlowe – B. Paulmann 2, E. O’Leary; Warde – Krasniqi, Aufiero

Darien 62, Westhill 34

Westhill 6-14-5-9 34

Darien 20-11-19-12 64

Westhill: Maddy Bautista 5 0-0 12, Peyton Hackett 6 3-3 15, Meghan Lavelle 0 0-0 0, Samantha Johns-Folkes 1 0-2 2, Tamar Belette 1 0-0 2, Grace Hansen 1 1-4 3, Grace Tufano 0 0-0 0, Nia Holley 0 0-0 0. Totals 14 4-9 34

Darien: Kelly Richter 2 2-2 6, Boucher 1 0-0 2, Gwen Dolce 1 0-0 2, Lindsay Dimonekas 1 2-4 4, Caroline Krueger 1 0-0 2, Katie Ramsay 4 4-12 13, Christine Fiore 8 3-7 19, Rachel Stobbie 2 0-1 4, Hailey King 2 2-2 8, Hassana Arbubakrr 1 0-0 2, Emma Blenke 0 0-0 0. Totals 23 12-26 62

3-pointers: Westhill – Bautista 2; Darien – King 2

Trumbull 58, Trinity Catholic 38

Trumbull 19-13-14-12 58

Trinity Catholic 4-15-9-10 38

Trumbull: Jessica Lipinski 0 0-0 0; Meghan Lesko 2 0-0 5; Bella McCain 0 0-0 0; Maeve Hampford 0 0-0 0; Kelly O’Leary 0 0-0 0; Krystina Schueler 2 0-0 4; Jenna DeSabella 0 0-0 0; Aisling Maguire 4 3-3 11; Julie Keckler 3 0-0 8; Cassi Barbato 6 1-1 14; Gianna Ghitsa 0 0-0 0; Allie Palmieri 5 0-0 10; Brady Lynch 2 2-4 6. Totals 24 6-8 58

Trinity Catholic: Molly Murray 4 0-0 10; Iyanna Lops 3 0-2 7; Emma Garner 1 2-4 4; Caitlyn Scott 5 5-6 15; Sarah Jablonsky 1 0-0 2; Kiera Fenske 0 0-2 0; Theresa Lupinacci 0 0-0 0. Totals 14 7-12 38

3-Pointers: Trumbull – Julie Keckler 2, Meghan Lesko, Cassi Barbato; Trinity Catholic – Molly Murray 2, Iyanna Lops

St. Joseph 53, New Canaan 32

St. Joseph 16-8-9-20 53

New Canaan 3-8-10-11 32

St. Joseph: Emma Elrod 7 3-6 17, Elena Ball 3 3-3 9, Tessie Hynes 3 1-2 8, Kathryn Zito 2 1-3 6, Allison Krekoska 2 0-0 4, Elizabeth Adzima 1 0-0 3, Rahima Johnston 1 0-0 2, Maddie Johnson 1 0-0 2, Kaitlin Capobianco 1 0-0 2. Totals 21 8-14 53

New Canaan: Jane Charlton 3 2-2 8, Lauren Sechan 2 0-0 6, Maeve Selvaggi 2 1-2 6, Caity Blair 2 0-0 4, Leigh Charlton 1 0-0 2, Eliza Pohle 1 0-0 2, Katie Dunn 1 0-0 2, Liz DeMarino 1 0-0 2, Emily Shizari 0 0-0 0, Riana Afshar 0 0-0 0, Reilly Krug 0 0-0 0. Totals 13 3-4 32

3-pointers: Sechan 2, Adzima, Zito, Hynes, Selvaggi

Stamford 65, Bridgeport Central 17

Central 5-5-2-5 17

Stamford 24-19-15-7 65

Danbury 63, Greenwich 48

Wilton 46, Brien McMahon 33

Ridgefield 40, Norwalk 37

Boys Basketball

Trinity Catholic 68, Trumbull 63

Trumbull 13-18-17-15 63

Trinity 18-10-21-19 68

Trumbull: Chris Brown 5 1-2 12, Isaiah Johnson 0 0-0 0, JP Fromageot 1 0-0 2, JT Therriault 0 0-0 0, Cape Holden 1 0-0 2, Timmond Williams 13 7-8 37, Evan Gutkowski 4 0-0 8, Quentar Taylor 1 0-0 2. Totals 25 8-10 63

Trinity: Stephon McGill 5 1-3 11, Cotavio Dutriel 7 3-5 17, Jack Soueg 0 0-0 0, Rahsen Fisher 3 0-0 6, Rasheed Constant 3 4-4 11, Dimitry Moise 9 4-7 23. Totals 27 12-19 68

3-pointers: Trumbull – Williams 4, Brown; Trinity – Constant, Moise

Highlights: Trumbull – Brown 6 assists, Taylor 5 assists, Fromageot 7 rebounds

Warde 80, Ludlowe 73

Ludlowe 12-14-23-24 73

Warde 11-19-28-22 80

Ludlowe: Jadyn Tabois 6 1-2 13, Cooper Nielsen 3 4-6 10, James Bourque 6 8-8 20, Jack Began 2 1-1 5, Josh Evans 0 0-0 0, Justin Schiller 4 0-0 12, Ian Bentley 1 1-1 3, Patrick Killbride 2 0-0 5, Jeff Meyers 0 0-0 0, Christian Peterson 1 0-0 2. Totals 25 15-18 73

Warde: Dan Fitzpatrick 2 1-2 5, Jeff Seganos 2 0-0 6, Joseph Gulbin 1 0-0 3, Matthew Becker 2 4-6 8, Sean Conway 11 15-18 41, Chris Bogan 0 0-0 0, Nick Crescione 0 0-0 0, Malcolm Brune 4 1-1 9, Matt Houghton 2 2-2 8. Totals 24 23-29 80

3-pointers: Ludlowe – Schiller 4, Tabois 2, Kilbride; Warde – Conway 4, Seganos 2, Houghton 2, Gulbin

Danbury 63, Greenwich 52

Greenwich 6-5-22-19 52

Danbury 13-22-12-16 63

Greenwich: Oliver Milledge 18 pts, Matt Robins 16 pts, Gavin Muir 12 pts

Danbury: Jordan Brown 24 pts, Javon Hernandez 11 pts, Diante Vines 10 pts

Bridgeport Central 66, Stamford 50

Wilton 67, Brien McMahon 65

Darien at Westhill