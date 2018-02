FCIAC Girls Basketball Quarterfinals box scores

Stamford 65, Norwalk 57

Stamford 15-17-8-25 65

Norwalk 15-13-10-19 57

Stamford: Andrea O’Connor 5 1-1 11, Megan Landsiedel 4 6-8 15, Jessica Nelson 1 0-0 2, Kelly Jagodzinski 1 0-0 3, Claudia Moses 1 0-0 2, Dina Marone 1 0-0 2, Brooke Kelly 8 11-18 30. Totals 21 18-27 65

Norwalk: Ashley Wilson 2 0-0 6, Asja Vega 1 1-4 4, Anaijah Morgan 2 1-2 5, Sanaa Boyd 4 5-11 13, Jakara Murray-Leach 5 3-4 16, Belinda Hunte 1 0-2 2, Naeva Rene 1 1-2 3, Carsyn Langhorn 3 0-0 8. Totals 19 11-25 57

3-pointers: Stamford – Kelly 3, Jagodzinski, Landsiedel; Norwalk – Wilson 2, Murray 3, Vega, Langhorn 2

Trumbull 54, Darien 46

Darien 8-13-10-15 46

Trumbull 10-21-9-14 54

Darien: Kelly Richter 1 1-3 3, Gwen Dolce 1 0-0 3, Lindsay Dimonekas 1 2-2 4, Katie Ramsay 4 6-8 14, Christine Fiore 8 3-8 19, Rachel Stobbie 0 0-0 0, Hailey King 0 0-0 0, Hassana Arbubakrr 1 1-2 3. Totals 16 13-23 46

Trumbull: Jessica Lipinski 0 0-0 0, Meghan Lesko 1 0-0 3, Bella McCain 0 0-0 0, Kelly O’Leary 1 0-2 3, Krystina Schueler 2 0-0 4, Jenna DeSabella 0 0-0 0, Aisling Maguire 3 1-2 8, Julie Keckler 4 5-7 17, Cassi Barbato 2 0-0 5, Gianna Ghitsa 0 0-0 0, Allie Palmieri 0 0-0 0, Brady Lynch 5 4-7 14. Totals 18 10-18 54

3-pointers: Darien – Dolce; Trumbull – Kechler 4, Lesko, O’Leary, Maguire, Barbato

Warde 38, Ridgefield 33

Ridgefield 5-6-10-12 33

Warde 5-7-10-16 38

Ridgefield: Katie Flynn 2 2-2 6, Caroline Curnal 5 0-3 10, Kate Wagner 2 0-0 5, Megan Klosowski 3 3-4 9, Faith Arnold 0 1-2 1, Katherine Garson 1 0-0 2. Totals 13 6-11 33

Warde: Toni Lamparski 0 0-0 0, Ava Fitzpatrick 1 0-1 2, Kristina Krasniqi 0 0-1 0, Kat Allison 4 1-2 9, Caroline Aufiero 0 3-4 3, Olivia Parisi 8 6-8 22, Aleysha Henry 1 0-1 2. Totals 14 10-17 38

3-Pointers: Ridgefield – Wagner 2

Wilton 57, Staples 53

Staples 5-10-7-21 53

Wilton 19-6-13-19 57

Staples: Abby Carter 1 2-3 5, Elle Fair 7 0-0 20, Sophie Smith 1 0-0 2, Nicole Dienst 0 0-0 0, Marissa Shorrock 3 0-0 7, Amanda Troelstra 0 2-2 2, Kate Rutter 0 0-2 0, Marley Lopez-Paul 2 0-0 4, Arianna Gerig 6 0-1 13. Totals 20 4-8 53

Wilton: Caroline Sweeny 4 5-7 14, Zoe Rappaport 1 0-0 3, Claire Gulbin 4 0-0 9, Elizabeth Breslin 4 3-8 11, Emily Tuin 3 0-0 8, Maddie Burke 0 0-2 0, Lauren Robertson 5 2-3 12. Totals 21 10-20 57

3-pointers: Staples – Fair 6, Shorrock, Gerig; Wilton – Tuin 2, Sweeny, Gulbin, Rappaport

FCIAC Semifinals – Tuesday, Feb. 20 at Fairfield-Ludlowe

No. 3 Warde vs. No. 2 Wilton, 6 p.m.

No. 5 Stamford vs. No. 1 Trumbull, 7:45