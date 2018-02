FCIAC hockey and hoops scoreboard and box scores for Monday, Feb. 19

Below is the FCIAC basketball and ice hockey scoreboard for Monday, Feb. 19. Statistics are included where provided.

Boys Basketball

Trumbull 74, Bridgeport Central 69

Bridgeport Central 17-15-22-15 69

Trumbull 16-14-20-24 74

Bridgeport Central: Fab Agramante 0 0-0 0, Zack Williams 6 3-8 16, Tyquan Fleming 0 0-0 0, Darius Washington 2 0-0 4, Raquan Riley 8 6-9 22, Raj Walter 4 1-3 9, DJ Fulton 8 2-3 18, David Brown 0 0-0 0. Totals 28 12-23 69

Trumbull: Chris Brown 9 4-6 23, Isaiah Johnson 0 0-0 0, JP Fromageot 3 0-0 6, JT Therriault 0 0-0 0, Cape Holden 4 0-0 11, Timmond Williams 8 4-4 21, Evan Gutkowski 3 0-0 6, Quentar Taylor 2 2-2 7. Totals 29 10-12 74

3-pointers: Central – Williams; Trumbull – Holden 3, Brown, Williams, Taylor

Highlights: Trumbull – Brown 7 Assists, 6 Rebounds; Fromageot 10 Rebounds; Gutkowski 7 rebounds; Taylor 10 Rebounds, 7 assists

Danbury 70, Harding 48

Danbury 21-13-14-22 70

Harding 9-17-11-11 48

Danbury: Brown, Jordon 9 0-0 20. Burton, Denali 5 2-612. Hernandez, Javon 5 5-5 15 Snow, Cameron 1 0-0 3 Vines, Diante 3 1-1 8 Moore, Keyon 1 1-4 3 Peralta, Arnold 2 0-2 4 Buissereth, Lawrens 1 0-0 2 James, Solomon 1 0-0 3. Totals 28 9-18 70

Harding: Bush, Keith 0 1-2 1 Council, David 4 0-2 9 Hairston, Zamir 4 0-0 9 Walker, Condel 0 1-2 1 Hampton, Tion 2 1-4 5 Upchurch, Traviel 1 3-6 5 Pachero, Josue 2 0-0 5. Robinson, Marcel 5 1-3 11 Chus, Ricardo 1 0-0 2. Totals 19 7-19 48

3-pointers: Danbury – Brown 2, Snow, Vines, James; Harding – Council, Hairston, Pachero

Staples 67, New Canaan 50

Staples 12-14-23-18 67

New Canaan 7-17-15-11 50

Staples: AJ Kostanty 9 1-1 19, Luke Murphy 3 5-6 12, Max Sussman 4 0-0 12, Ben Pearl 3 1-1 7, Jake Thaw 2 2-3 6, Dylan Honig 2 1-1 5, Stedman van Arsdale 1 2-2 4, Tristan Hochman 1 0-0 2. Totals 25 12-14 67

New Canaan: Luke Rwambuya 3 3-5 10, Jack Richardson 3 1-1 8, Ryan McAleer 1 4-8 6, Stephen Wronski 2 0-0 5, Alex Gibbens 2 0-0 5, Gus Larson 2 0-0 5, Cam Nelson 1 0-0 3, Ben Sarda 2 0-0 4, Christian Sweeney 1 0-0 3, Wyatt Wilson 0 1-3 1, Alex Galvan 0 0-2 0. Totals 17 9-19 50

3 -pointers: Staples – Sussman 4, Murphy; NC – Nelson, Wronski, Gibbens, Rwambuya, Sweeney, Richardson, Larson

Darien 64, St. Joseph 53

St. Joseph 10-15-13-15 53

Darien 13-15-13-23 64

St. Joseph: Ace Luzetti 0 0-1 0, Tommy Shannon 0 0-0 0, Steve Paolini 9 4-6 23, Paul Fabbri 1 2-2 4, Brendan Kade 2 2-2 7, Brian Dineen 1 2-2 4, Bobby Sullivan 0 0-0 0, Anthony Rainey 2 0-0 5, Will Diamantis 3 2-2 8, Tyler Dubose 0 0-0 0, Ian Argento 1 0-0 2. Totals 19 12-15 53

Darien: Justin Jordan 6 2-2 15, Will Rolapp 6 0-0 14, Peter Bredahl 0 0-0 0, Cole Anderson 0 0-0 0, Jackson Vaught 0 0-0 0, Mitchell Pryor 1 0-0 2, Henry Williams 8 0-0 22, Jack Tierney 4 0-0 8, Ryan Darby 1 1-2 3, Sean Collins 0 0-0 0, Andrew Darby 0 0-0 0. Totals 28 3-4 64

3-pointers: SJ – Paolini, Kade, Rainey; Darien – Williams 6, Rolapp 2, Jordan

Warde 62, Brien McMahon 36

Trinity Catholic 69, Greenwich 51

Ridgefield 71, Westhill 52

Norwalk 61, Ludlowe 52

Stamford 54, Wilton 50 (OT)

Boys Ice Hockey

Fairfield 7, Wilton 4

Fairfield 2-3-2 7

Wilton 1-2-1 4

Fairfield: Kyle Mazza 1 goal, 3 assists; Sam Shepard 1 goal, 2 assists; Carson Rush 2 goals; Rhys Davies 2 assists; Will von Brauchitsch 2 assists; Jackson Seymour 1 assist; Michael Shavinsky 1 assist; Andrew Shavinsky 1 assist

New Canaan 4, Xavier 2

Xavier 0-0-2 2

New Canaan 0-2-2 4

Xavier: Aden Hotchkiss 2 goals; Trevor Easley 2 assists; Alex Stasiuk 1 assist

New Canaan: Seamus O’Hora 1 goal, 1 assist; Turner Ives 1 goal; Gunnar Granito 1 goal; Ethan Reid 1 goal; Griffin Arnone 1 assist; Brendan Knightly 1 assist, Ryan Levene 1 assist; William Crane-Morris 1 assist

Goalies

X – Tyler Beaulieu 22 saves

NC – Dylan Shane 26 saves

Shots

X – 28; NC – 26

Notre Dame-West Haven 5, Darien 1

Darien 0-0-1 1

NDWH 0-3-2 5

NDWH: Clay Coassin 3 goals; Ian Hayden 1 goal; Kyle Stober 1 goal

Darien: Bennett McDermott 1 goal; Matt Stein 1 assist

Greenwich 5, Ridgefield 3

Ridgefield 1-1-1 3

Greenwich 1-2-2 5

Ridgefield: Nick Cullinan 2 goals, 1 assist; Brady McSpedon 1 goal, 1 assist; Will Forrest 1 assist

Greenwich: Nikita Kovalev 2 goals, 1 assist; Matt Davey 1 goal, 1 assist; Connor Santry 1 goal

WMRP 2, Norwalk/McMahon 0

Norwalk 0-0-0 0

WMRP 1-1-0 2

Trumbull 2, Masuk 0

Masuk 0-0-0 0

Trumbull 0-0-2 2

Trumbull: Alex Jackel 2 goals

Girls Ice Hockey

New Canaan 9, Wilton/Norwalk/McMahon 0

Ridgefield/Danbury 2, Fairfield 0