FCIAC Schedule, Scoreboard for Jan. 17-31

Tuesday, Jan. 27

Boys Basketball

Fairfield Ludlowe at St. Joseph, 7 p.m.

Ridgefield at Brien McMahon, 7 p.m.

Girls Basketball

Bridgeport Central at Darien, 7 p.m.

Brien McMahon at Ridgefield, 7 p.m.

Danbury at Fairfield Warde, 7 p.m.

St. Joseph at Fairfield Ludlowe, 7 p.m.

Boys Ice Hockey

JBWA at Fairfield co-op, 4:45 p.m.

Girls Ice Hockey

Woodstock Academy at Fairfield co-op, 7 p.m.

Boys Swimming and Diving

Greenwich at Ridgefield, 4 p.m.

Wednesday, Jan. 28

Boys Basketball

Darien at Bridgeport Central, 7 p.m.

Fairfield Warde at Danbury, 7 p.m.

New Canaan at Stamford, 7 p.m.

Trumbull at Greenwich, 7 p.m.

Wilton at Staples, 7 p.m.

Norwalk at Westhill, 7:15 p.m.

Girls Basketball

Westhill at Norwalk, 6:15PM

Greenwich at Trumbull, 7 p.m.

Stamford at New Canaan, 7 p.m.

Boys Ice Hockey

Milford Mariners  at Staples/Norwalk/McMahon, 7:30 p.m.

Trumbull at East Catholic, 7:40PM

New Canaan at St. Joseph, 8 p.m.

Westhill/Stamford at Wilton, 8:30 p.m.

Girls Ice Hockey

New Canaan at Stamford/Westhill/Staples, 7:50 p.m.

Masuk co-op at Wilton/Norwalk/McMahon, 3:30 p.m.

Guilford co-op at Trumbull/St. Joseph/NDWH, 4 p.m.

Wrestling

Greenwich at Westhill, 4 p.m.

Staples at Darien, 5 p.m.

Trumbull at Brien McMahon, 6 p.m.

Norwalk at Danbury, 6 p.m.

St. Joseph at Wilton, 6 p.m.

New Canaan at Ridgefield, 6 p.m.

Boys Swimming and Diving

Wilton at New Canaan, 3:30 p.m.

Fairfield co-op at Ridgefield, 4 p.m.

Westhill/Stamford at Norwalk/McMahon, 4 p.m.

Darien at Staples, 4 p.m.

Gymnastics

Wilton at Fairfield Ludlowe, 6:30 p.m.

Wilton at Fairfield Warde, 6:30 p.m.

Thursday, Jan. 29

Girls Basketball

Staples at Torrington, 7 p.m.

Girls Ice Hockey

Fairfield co-op at Greenwich, 8 p.m.

Gymnastics

Norwalk, Staples at Greenwich, 5:30 p.m.

Friday, Jan. 30

Boys Basketball

Bridgeport Central at Wilton, 7 p.m.

Brien McMahon at New Canaan, 7 p.m.

Danbury at Norwalk, 7 p.m.

Fairfield Ludlowe at Ridgefield, 7 p.m.

Greenwich at Darien, 7 p.m.

Stamford at Trumbull, 7 p.m.

Staples at Fairfield Warde, 7 p.m.

Westhill at St. Joseph, 7 p.m.

Girls Basketball

New Canaan at Brien McMahon, 5:30 p.m.

St. Joseph at Westhill, 6 p.m.

Norwalk at Danbury, 6:30 p.m.

Fairfield Warde at Staples, 7 p.m.

Ridgefield at Fairfield Ludlowe, 7 p.m.

Trumbull at Stamford, 7 p.m.

Wilton at Bridgeport Central, 7 p.m.

Darien at Greenwich, 7:15 p.m.

Boys Ice Hockey

Simsbury at Ridgefield, 7:30 p.m.

Girls Ice Hockey

Ridgefield/Danbury/Immaculate at Wilton/Norwalk/McMahon, 3:30 p.m.

Darien at East Catholic co-op, 7 p.m.

Boys Swimming and Diving

Darien at New Canaan, 3:30 p.m.

Wilton at Westhill/Stamford, 3:30 p.m.

Ridgefield at Norwalk/McMahon, 4 p.m.

Gymnastics

St. Joseph, Trumbull, Stamford at Westhill, 7 p.m.,

Saturday, Jan. 31

Boys and Girls Indoor Track and Field

Divisional Championships

East Division at Wilton HS, 9:30 a.m.

West Division at Staples HS, 10 a.m.

Girls Basketball

Wilton at New Milford, 11:30 a.m.

Boys Ice Hockey

Staples/Norwalk/McMahon at Wilton, 2 p.m.

Greenwich at Darien, 4:30 p.m.

New Canaan at Northwest Catholic, 7 p.m.

North Haven at Westhill/Stamford, 7:30 p.m.

Ridgefield at St. Joseph, 7:30 p.m.

Girls Ice Hockey

Trumbull/St. Joseph/NDWH at West Haven/SHA, 3 p.m.

New Canaan at East Catholic co-op, 5:20 p.m.

Boys Swimming and Diving

Staples at Fairfield co-op, 2 p.m.

Gymnastics

St. Joseph, Darien at Trumbull, 4 p.m.

Leave a Comment