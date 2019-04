Trumbull 000 000 0 – 0 3 1

Staples 000 100 x – 1 6 0

Batteries: T – Andrew Harvey (L 1-1), Ryan Vawter (7) and Kevin Bruggeman; S – Chad Knight (W) and Ben Schattman

Highlights: T – Bruggeman, Tim Lojko, and Ray Leonzi collected one hit apiece; S – Knight hit a solo home run and struck out 9.