(at Country Club of New Canaan, par 34): Wilton: Alex Elia 36, Drew Saumier 40, Devin Filaski 42, Robert Hickey 46, Andrew Smith 47; New Canaan: Marc DeGaetano 38, Liam O’Neill 38, Gunnar Granito 38, Sam Ives 40, Taylor Pinkernell 40